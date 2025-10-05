Testy syren alarmowych w Warszawie. Nie ma powodu do paniki!

Mieszkańcy Warszawy i osoby przebywające na jej terenie powinny być przygotowane na krótkotrwałe uruchomienia syren alarmowych w pierwszej połowie października



Urząd Wojewody Mazowieckiego zapowiada, że od 6 do 10 października 2025 roku mogą wystąpić sygnały alarmowe. Powodem są testy techniczne związane z modernizacją systemu.

Uruchomienia będą miały charakter krótkotrwały, trwając zaledwie po kilkanaście sekund

Kiedy syreny mogą zabrzmieć w Warszawie?

Warszawiacy mogą usłyszeć syreny alarmowe w okresie od poniedziałku 6 października do piątku 10 października 2025 roku. Uruchomienia będą miały charakter krótkotrwały, trwając zaledwie po kilkanaście sekund. Jest to kluczowa informacja, ponieważ długie, ciągłe lub modulowane sygnały rezerwowane są dla faktycznego zagrożenia.

Powód uruchomienia syren: Modernizacja systemu SAOL

Wyłączne, techniczne włączenia syren są bezpośrednio związane z odbiorami technicznymi zmodernizowanych punktów alarmowych. Punkty te stanowią część Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL), za którego zasoby odpowiada Wojewoda Mazowiecki. Modernizacja ma na celu poprawę efektywności i niezawodności całego systemu ostrzegania.