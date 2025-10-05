Testy syren alarmowych w Warszawie. Nie ma powodu do paniki!

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
Urząd Wojewody Mazowieckiego zapowiada, że od 6 do 10 października 2025 roku mogą wystąpić sygnały alarmowe. Powodem są testy techniczne związane z modernizacją systemu.
Warszawiacy mogą usłyszeć syreny alarmowe w okresie od poniedziałku 6 października do piątku 10 października 2025 roku. Uruchomienia będą miały charakter krótkotrwały, trwając zaledwie po kilkanaście sekund. Jest to kluczowa informacja, ponieważ długie, ciągłe lub modulowane sygnały rezerwowane są dla faktycznego zagrożenia.
Powód uruchomienia syren: Modernizacja systemu SAOL
Wyłączne, techniczne włączenia syren są bezpośrednio związane z odbiorami technicznymi zmodernizowanych punktów alarmowych. Punkty te stanowią część Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL), za którego zasoby odpowiada Wojewoda Mazowiecki. Modernizacja ma na celu poprawę efektywności i niezawodności całego systemu ostrzegania.
Urząd Wojewody Mazowieckiego stanowczo podkreśla, że planowane uruchomienia syren mają wyłącznie charakter techniczny. Oznacza to, że nie informują one o żadnym realnym zagrożeniu dla mieszkańców ani nie wymagają podjęcia jakichkolwiek działań ochronnych. Celem jest sprawdzenie poprawności działania nowo zainstalowanego lub zmodernizowanego sprzętu.
Prośba do mieszkańców: w przypadku usłyszenia krótkiego sygnału syreny w podanym terminie, należy zachować spokój. Nie ma potrzeby dzwonić pod numery alarmowe ani podejmować innych czynności alarmowych.