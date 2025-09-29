Biegnij Warszawo pierwszym etapem Running Europe Tour 2025

– Running Europe Tour to niezwykła okazja, aby umocnić więź między sportem a turystyką – dodaje Nando Sorbello. – Palermo, z unikalną trasą między morzem a miastem, oferuje biegaczom nie tylko techniczne wyzwanie, ale także kulturowe doświadczenie.

– Malta od zawsze była mostem między Morzem Śródziemnym a Europą – podkreśla Joe Micallef. – Ten projekt to zaproszenie do odkrywania miast, tradycji i społeczności poprzez bieganie. Wielki finał na Malcie będzie świętem sportu i przyjaźni.

Foto: mat. pras.

Biegnij Warszawo – inauguracja cyklu

Jednym z najważniejszych punktów Running Europe Tour jest Biegnij Warszawo – największy w Polsce bieg masowy na dystansie 10 km, od lat gromadzący na starcie tysiące uczestników. Towarzyszy mu wydarzenie Maszeruję-Kibicuję, skierowane do osób, które chcą aktywnie wspierać biegaczy na trasie. Dzięki temu impreza integruje całe rodziny i lokalne społeczności, promując zdrowy styl życia i ideę, że każdy może znaleźć tu swoje miejsce – w biegu albo w roli kibica.

Bieg to nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także wymierne korzyści dla miasta – od turystyki i hotelarstwa, przez gastronomię, po budowanie pozytywnego wizerunku Warszawy za granicą.

– Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako otwarte miasto biegowe, gotowe do współpracy z partnerami z Europy. Biegnij Warszawo to święto społeczności i miasta, a każdy uczestnik staje się częścią tej wyjątkowej energii – podkreśla Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.

Ambasadorem wydarzenia jest multimedalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, który aktywnie wspiera ideę biegania łączącego historię, kulturę i wspólnotę.

Foto: Anna Klepaczko / Biegnij Warszawo

Partnerzy i ambasadorowie wydarzenia

Biegnij Warszawo od lat może liczyć na wsparcie instytucji publicznych, partnerów biznesowych i społeczności akademickiej. Najważniejszym partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Stałym sponsorem jest ING Bank Śląski, który co roku mobilizuje tysiące pracowników do wspólnego biegania i marszu pod hasłem wellbeing.

Zapisy na Biegnij Warszawo są otwarte do piątku, 3 października 2025 r. Rejestracja wyłącznie online poprzez stronę: www.biegnijwarszawo.pl