Biegnij Warszawo pierwszym etapem Running Europe Tour 2025

Running Europe Tour to efekt współpracy trzech pasjonatów biegania. Na zdjęciu (od lewej): Nando Sorbello, twórca cyklu Running Sicily; Joe Micallefa, organizator Malta Marathon oraz Zurrieq Half Marathon & 10K; Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy; Bogusław Mamiński, pomysłodawca i organizator Biegnij Warszawo.
Running Europe Tour to coś więcej niż sport. To międzynarodowy projekt promujący zdrowie, kulturę, historię i turystykę poprzez bieganie.
Warszawa, Palermo i Malta tworzą razem sieć miast otwartych na biegaczy z całego świata, a każdy z biegów to okazja do poznania lokalnych tradycji i społeczności. W całym cyklu weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy biegaczy z Europy. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy starty, zostaną sklasyfikowani w specjalnym rankingu, tworząc elitarną grupę ambasadorów biegania przez granice i kultury.
– Warszawa to miasto o długiej tradycji sportu i heroicznej historii – podkreśla Bogusław Mamiński. – To ogromna duma, że staje się punktem wyjścia projektu łączącego trzy stolice europejskiego biegania. Jestem przekonany, że Running Europe Tour zostanie zapamiętany jako przygoda, która zbliża kultury poprzez uniwersalny język biegania.
– Running Europe Tour to niezwykła okazja, aby umocnić więź między sportem a turystyką – dodaje Nando Sorbello. – Palermo, z unikalną trasą między morzem a miastem, oferuje biegaczom nie tylko techniczne wyzwanie, ale także kulturowe doświadczenie.
– Malta od zawsze była mostem między Morzem Śródziemnym a Europą – podkreśla Joe Micallef. – Ten projekt to zaproszenie do odkrywania miast, tradycji i społeczności poprzez bieganie. Wielki finał na Malcie będzie świętem sportu i przyjaźni.
Jednym z najważniejszych punktów Running Europe Tour jest Biegnij Warszawo – największy w Polsce bieg masowy na dystansie 10 km, od lat gromadzący na starcie tysiące uczestników. Towarzyszy mu wydarzenie Maszeruję-Kibicuję, skierowane do osób, które chcą aktywnie wspierać biegaczy na trasie. Dzięki temu impreza integruje całe rodziny i lokalne społeczności, promując zdrowy styl życia i ideę, że każdy może znaleźć tu swoje miejsce – w biegu albo w roli kibica.
Bieg to nie tylko promocja aktywności fizycznej, ale także wymierne korzyści dla miasta – od turystyki i hotelarstwa, przez gastronomię, po budowanie pozytywnego wizerunku Warszawy za granicą.
– Chcemy, aby Warszawa była postrzegana jako otwarte miasto biegowe, gotowe do współpracy z partnerami z Europy. Biegnij Warszawo to święto społeczności i miasta, a każdy uczestnik staje się częścią tej wyjątkowej energii – podkreśla Marcin Kraszewski, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy.
Ambasadorem wydarzenia jest multimedalista mistrzostw świata i Europy Marcin Lewandowski, który aktywnie wspiera ideę biegania łączącego historię, kulturę i wspólnotę.
Biegnij Warszawo od lat może liczyć na wsparcie instytucji publicznych, partnerów biznesowych i społeczności akademickiej. Najważniejszym partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. Stałym sponsorem jest ING Bank Śląski, który co roku mobilizuje tysiące pracowników do wspólnego biegania i marszu pod hasłem wellbeing.
Zapisy na Biegnij Warszawo są otwarte do piątku, 3 października 2025 r. Rejestracja wyłącznie online poprzez stronę: www.biegnijwarszawo.pl