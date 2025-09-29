W warszawskim zoo przybyło surykatek. Można je już odwiedzić

Miesiąc temu rodzina popularnych surykatek w stołecznym ogrodzie zoologicznym powiększyła się o sześć uroczych maluchów. Dumnymi rodzicami zostali Kari i Rombik, ale – zgodnie ze zwyczajem tego gatunku – w opiekę nad potomstwem zaangażowane jest całe stado.



Przez pierwsze dwa tygodnie życia młode surykatki spędziły bezpiecznie w gnieździe. Miały wtedy jeszcze zamknięte oczy i były karmione wyłącznie mlekiem matki. Ich dieta szybko się jednak zmieniła. Obecnie dorosłe osobniki przynoszą maluchom mięso i owady, wprowadzając je w świat stałego pokarmu.

Od kilku dni małe surykatki zaczęły opuszczać gniazdo i dzielnie harcują na wybiegu! To doskonała wiadomość dla wszystkich odwiedzających. Teraz macie wyjątkową okazję, by na własne oczy zobaczyć, jak młode odkrywają świat i bawią się pod czujnym okiem dorosłych.

Kari – władczyni stada i mistrzyni dyscypliny

Surykatki znane są z życia w zorganizowanych grupach rodzinnych, gdzie każdy osobnik ma swoją ważną funkcję. Najbardziej charakterystycznym elementem ich zachowania jest „stanie na baczność” – to moment, kiedy jeden z członków grupy pełni rolę strażnika, obserwując teren i ostrzegając resztę przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

W warszawskim stadzie niepodzielnie rządzi samica Kari. To ona, jako dominująca samica, nie tylko jest matką, ale też przywołuje do porządku i dyscyplinuje resztę rodziny, w tym z pewnością przyszłe rozrabiaki.