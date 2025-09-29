W warszawskim zoo przybyło surykatek. Można je już odwiedzić

Od kilku dni maluchy dzielnie spacerują i harcują na wybiegu
Przez pierwsze dwa tygodnie życia młode surykatki spędziły bezpiecznie w gnieździe. Miały wtedy jeszcze zamknięte oczy i były karmione wyłącznie mlekiem matki. Ich dieta szybko się jednak zmieniła. Obecnie dorosłe osobniki przynoszą maluchom mięso i owady, wprowadzając je w świat stałego pokarmu.
Od kilku dni małe surykatki zaczęły opuszczać gniazdo i dzielnie harcują na wybiegu! To doskonała wiadomość dla wszystkich odwiedzających. Teraz macie wyjątkową okazję, by na własne oczy zobaczyć, jak młode odkrywają świat i bawią się pod czujnym okiem dorosłych.
Surykatki znane są z życia w zorganizowanych grupach rodzinnych, gdzie każdy osobnik ma swoją ważną funkcję. Najbardziej charakterystycznym elementem ich zachowania jest „stanie na baczność” – to moment, kiedy jeden z członków grupy pełni rolę strażnika, obserwując teren i ostrzegając resztę przed potencjalnym niebezpieczeństwem.
W warszawskim stadzie niepodzielnie rządzi samica Kari. To ona, jako dominująca samica, nie tylko jest matką, ale też przywołuje do porządku i dyscyplinuje resztę rodziny, w tym z pewnością przyszłe rozrabiaki.
Mimo że surykatki mogą wydawać się niepozorne, są to wprawni łowcy. W naturalnym środowisku ich dieta jest zróżnicowana i obejmuje bezkręgowce oraz małe kręgowce, takie jak płazy, gady i ptaki. Co ciekawe, są znane z polowania na skorpiony, a ich organizmy są odporne na jad tych pajęczaków.
Zachęcamy wszystkich miłośników zwierząt do odwiedzania surykatek w warszawskim zoo. Młode rosną zdrowo, a obserwowanie ich zabaw to czysta przyjemność.
Zoo jest otwarte dla zwiedzających każdego dnia od godz. 9.