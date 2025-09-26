Nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek zaginął w 2023 roku

Policja opublikowała zaktualizowany portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Grafika pokazuje, jak nastolatek mógłby wyglądać aktualnie. Chłopiec zaginął w maju 2023 roku. Ostatni raz był widziany w pobliżu Mostu Gdańskiego w Warszawie.



Nowe materiały dotyczące zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowano na portalu zaginieni.policja.gov.pl.

Nowy portret zaginionego nastolatka

Na policyjnym portalu „ZAGINIENI” opublikowano portret Krzysztofa Dymińskiego, opracowany metodą progresji wiekowej. W momencie zaginięcia nastolatek miał 16 lat.

Zaginiony jest poszukiwany od maja 2023 roku. Według informacji zamieszczonych przez policję Krzysztof Dymiński ma 176-180 cm wzrostu, jasne oczy, szczupłą sylwetkę i faliste włosy ciemnoblond. Nastolatek nosił aparat ortodontyczny. W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie granatową bluzę z logo marki ADIDAS, ciemne spodnie i czarne obuwie marki Diesel.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie dyminski.pl, w dniu 23 maja 2023 r. nastolatek opuścił wcześnie rano miejsce zamieszkania. Przed wyjściem z domu nie pozostawił żadnej informacji. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Jak do tej pory udało się ustalić, że nastolatek dotarł do Warszawy, a ostatni raz był widziany przed godz. 6 rano na Moście Gdańskim. W dniu zaginięcia Krzysztof Dymiński miał przy sobie m.in. legitymację szkolną, kartę metropolitalną i kartę kredytową VISA.