Życie Warszawy

Nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek zaginął w 2023 roku

Publikacja: 26.09.2025 14:00

Policja opracowała nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego przy wykorzystaniu metody progres

Policja opracowała nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego przy wykorzystaniu metody progresji wiekowej

Foto: zaginieni.policja.gov.pl

Katarzyna Pryga
Policja opublikowała zaktualizowany portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Grafika pokazuje, jak nastolatek mógłby wyglądać aktualnie. Chłopiec zaginął w maju 2023 roku. Ostatni raz był widziany w pobliżu Mostu Gdańskiego w Warszawie.

Nowe materiały dotyczące zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowano na portalu zaginieni.policja.gov.pl.

Nowy portret zaginionego nastolatka

Na policyjnym portalu „ZAGINIENI” opublikowano portret Krzysztofa Dymińskiego, opracowany metodą progresji wiekowej. W momencie zaginięcia nastolatek miał 16 lat.

Zaginiony jest poszukiwany od maja 2023 roku. Według informacji zamieszczonych przez policję Krzysztof Dymiński ma 176-180 cm wzrostu, jasne oczy, szczupłą sylwetkę i faliste włosy ciemnoblond. Nastolatek nosił aparat ortodontyczny. W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie granatową bluzę z logo marki ADIDAS, ciemne spodnie i czarne obuwie marki Diesel.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie dyminski.pl, w dniu 23 maja 2023 r. nastolatek opuścił wcześnie rano miejsce zamieszkania. Przed wyjściem z domu nie pozostawił żadnej informacji. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Jak do tej pory udało się ustalić, że nastolatek dotarł do Warszawy, a ostatni raz był widziany przed godz. 6 rano na Moście Gdańskim. W dniu zaginięcia Krzysztof Dymiński miał przy sobie m.in. legitymację szkolną, kartę metropolitalną i kartę kredytową VISA.

Rodzina Krzysztofa Dymińskiego kontynuuje poszukiwania

Zaginiony jest poszukiwany przez policję (WA KSP Warszawa Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, tel. 47-72-376-57, e-mail: [email protected]) oraz Fundację ITAKA. Kluczowe dane dotyczące zaginięcia chłopca (m.in. rysopis i zdjęcia) są również dostępne na stronie dyminski.pl.

Poszukiwania prowadzone są także przez rodzinę nastolatka. Ojciec zaginionego Daniel Dymiński przeszukuje m.in. rejon Wisły przy użyciu sonarów.

W 2024 r. rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego zainicjowali kampanię społeczną „Gdzie jesteś?”. Kampania promuje pomoc i wsparcie dla rodzin, które poszukują zaginionych dzieci. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową gdziejestes.org z praktycznymi informacjami, dotyczącymi m.in. zgłaszania zaginięcia dziecka.

Partnerami kampanii są: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Edukacji i Rzecznik Praw Obywatelskich.

