Nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. Nastolatek zaginął w 2023 roku

Policja opracowała nowy portret zaginionego Krzysztofa Dymińskiego przy wykorzystaniu metody progresji wiekowej
Nowe materiały dotyczące zaginionego Krzysztofa Dymińskiego opublikowano na portalu zaginieni.policja.gov.pl.
Na policyjnym portalu „ZAGINIENI” opublikowano portret Krzysztofa Dymińskiego, opracowany metodą progresji wiekowej. W momencie zaginięcia nastolatek miał 16 lat.
Zaginiony jest poszukiwany od maja 2023 roku. Według informacji zamieszczonych przez policję Krzysztof Dymiński ma 176-180 cm wzrostu, jasne oczy, szczupłą sylwetkę i faliste włosy ciemnoblond. Nastolatek nosił aparat ortodontyczny. W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie granatową bluzę z logo marki ADIDAS, ciemne spodnie i czarne obuwie marki Diesel.
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie dyminski.pl, w dniu 23 maja 2023 r. nastolatek opuścił wcześnie rano miejsce zamieszkania. Przed wyjściem z domu nie pozostawił żadnej informacji. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Jak do tej pory udało się ustalić, że nastolatek dotarł do Warszawy, a ostatni raz był widziany przed godz. 6 rano na Moście Gdańskim. W dniu zaginięcia Krzysztof Dymiński miał przy sobie m.in. legitymację szkolną, kartę metropolitalną i kartę kredytową VISA.
Zaginiony jest poszukiwany przez policję (WA KSP Warszawa Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób, tel. 47-72-376-57, e-mail: [email protected]) oraz Fundację ITAKA. Kluczowe dane dotyczące zaginięcia chłopca (m.in. rysopis i zdjęcia) są również dostępne na stronie dyminski.pl.
Poszukiwania prowadzone są także przez rodzinę nastolatka. Ojciec zaginionego Daniel Dymiński przeszukuje m.in. rejon Wisły przy użyciu sonarów.
W 2024 r. rodzice zaginionego Krzysztofa Dymińskiego zainicjowali kampanię społeczną „Gdzie jesteś?”. Kampania promuje pomoc i wsparcie dla rodzin, które poszukują zaginionych dzieci. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową gdziejestes.org z praktycznymi informacjami, dotyczącymi m.in. zgłaszania zaginięcia dziecka.
Partnerami kampanii są: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Edukacji i Rzecznik Praw Obywatelskich.