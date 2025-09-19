21.1°C
Życie Warszawy

15. edycja Warsaw Gallery Weekend: wystawy, spotkania, spacery

Publikacja: 19.09.2025 07:40

Edward Dwurnik „Główna ulica”, 1976 w Galerii Raster

Monika Kuc
W weekend w centrum Warszawy zagości sztuka otwarta dla wszystkich. Prace stu artystów zaprezentuje ponad 50 galerii.

Warsaw Gallery Weekend od 19 do 21 września to przegląd najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Wielkie artystyczne wydarzenie dostępne dla szerokiej publiczności, organizowane po raz piętnasty, które pozwala poznać najlepsze galerie Warszawy, a także innych miast Polski i z zagranicy.

Wstęp wolny

Na święto sztuki WGW zostały przygotowane premierowe indywidualne i zbiorowe wystawy: malarstwa, rzeźby, fotografii, multimedialne, rzemiosła artystycznego. Podejmuje m.in. takie tematy, jak tożsamość w czasach kryzysu, napięcie między prywatnym a publicznym, materialność i cielesność sztuki.

– W tym roku mocno stawiamy na oprowadzania dla publiczności w formie spacerów. To wyjątkowa okazja, by bliżej poznać nie tylko sztukę, ale także tworzące ją osoby – mówi dyrektorka Warsaw Gallery Weekend Joanna Witek-Lipka.

Program oprowadzań jest bardzo różnorodny – od wystawy „Skarby Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej” przy pl. Krasińskich 3/5 - z najcenniejszymi zabytkami polskiego i europejskiego piśmiennictwa po zwiedzanie Instytutu Awangardy(studio Edwarda Krasińskiego) przy Al. Solidarności 64/118

Nowością w tegorocznej edycji jest sekcja WGW+. Powstała z myślą o fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach kultury, które funkcjonują poza komercyjnym rynkiem sztuki, a prezentują znaczące zjawiska w sztuce najnowszej. W ramach WGW+ przedstawione zostaną również debiutujące stołeczne galerie.

Warsaw Gallery Weekend to przegląd najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej.

Pełny program wszystkich wystaw i wydarzeń na stronie: warsawgalleryweekend.pl Na wszystkie wstęp wolny.

Od Edwarda Dwurnika do Mirosława Bałki

Poszukującym inspiracji podpowiadamy, co warto zobaczyć:

Galeria RASTER (Wspólna 63) prezentuje prace Edwarda Dwurnika (obrazy) i Zofii Rydet (fotografie), rejestrujące życie codzienne w Polsce drugiej połowy XX wieku. Niezależnie od siebie artyści odbywali prywatne podróże, podczas których spotykali się ze zwyczajnymi ludźmi. Rozmawiali z nimi i portretowali, a jednocześnie poszukiwali prawdy o realiach systemu i inżynierii społecznej w czasach PRL-u. Galeria zaprosiła także Pawła Althamera, artystę, który od lat realizuje swoją własną wizję rzeźby społecznej.

Fundacja Stefana Gierowskiego (Pl. Dąbrowskiego 8/11) zaprasza na jubileuszową wystawę wybitnego malarza, zorganizowaną w setną rocznicę jego urodzin. Jej układ odpowiada tematom, według których sam artysta porządkował swoje obrazy: „Niebo – Linia”, „Światło i barwa”, „Ziemia: podziały”, „Pojęcia”, „Początek i koniec”, „Abstrakcja”.

I na wykład 20 września o godz.13.30 Michela Gauthiera, kuratora w paryskim Centre Pompidou, wybitnego znawcy malarstwa powojennego i autora licznych publikacji, także na temat twórczości Gierowskiego w kontekście europejskim, który odbędzie się w przestrzeni wystawy Steafana Gierowskiego „Malowanie jest radością – nawet gruntowanie płótna to jest wielkie święto!”.

OLSZEWSKI Gallery (Emilii Plater 9/11) przygotowała wystawę „Wojciech Fangor. Socmodernizm” z wyborem wczesnych, rzadko pokazywanych prac artysty, przedstawiającym jego poszukiwania na pograniczu socrealizmu i awangardy.

BWA WARSZAWA (Marszałkowska 34/50/666) przedstawia na wystawie „Rzeczy,które zakopaliśmy” prace Magdaleny Abakanowicz i obrazy Bartłomieja Flisa, mówiące o relacji człowieka z naturą. Twórcy pokazu udowadniają, że w ich sztuce przeszłość, teraźniejszość i przyszłość splatają się w doświadczenie, które daje nadzieję na odzyskanie utraconej równowagi. Przekonują, że pytania o relację człowieka z naturą można stawiać inaczej – niekoniecznie w kategoriach poczucia nieodwracalnej straty i końca, ale możliwości odzyskania utraconych więzi.

Galeria Monopol (Marszałkowska 34/50) po raz pierwszy w Warszawie prezentuje wystawę nowojorskiej artystki Colette Lumiere - legendy lat 80., która wpłynęła na wielu innych znanych twórców, m.in. Cindy Sherman, Keitha Haringa i Jeffa Koonsa oraz na modę i popkulturę – od Madonny do Lady Gaga.

Common Arts Foundation (ul. Sienna 83/802) - indywidualna wystawa Mirosława Bałki zatytułowaną „Arbeit” z przekrojową prezentacją jego prac, od figuratywnych dzieł z lat 80., po realizacje powstałe do roku 2011. Ekspozycja pozwala prześledzić kluczowe wątki twórczości artysty, jego język wizualny i konsekwentnie podejmowane tematy związane z pamięcią, cielesnością i historią.

Sztuka i design

Galeria Craftica w Studio Jaskółka przy Wareckiej 8 ( wejście od ulicy Kubusia Puchatka) Indywidualna wystawa Zofii Sobolewskiej „Natura jest świątynią”, działającej na pograniczu designu, rzemiosła i rzeźby, laureatki pierwsze miejsce w edycji programu Kunszt 2024 Fundacją Rodziny Staraków. Tytuł pokazu nawiązuje do głównego obiektu o funkcjonalnym zastosowaniu we wnętrzach, czerpiącego inspirację z poezji Charlesa Baudelaire’a i Stanisława Wyspiańskiego

Misją Craftica Gallery, działającej pod patronatem Fundacji Rodziny Staraków, jest promowanie polskiego wzornictwa na scenie międzynarodowej

20 września ogłoszeni zostaną laureaci Nagrody Fundacji Sztuki Polskiej ING w dwóch kategoriach. Prace zdobywców Nagrody Głównej trafią do kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING. Przyznana zostanie także Nagroda Specjalna za niekomercyjną działalność artystów i artystek czy nietradycyjne inicjatywy galeryjne.

W tegorocznej edycji WGW wydarzenia towarzyszące odbywać się będą również w październiku i listopadzie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

