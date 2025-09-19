W weekend w centrum Warszawy zagości sztuka otwarta dla wszystkich. Prace stu artystów zaprezentuje ponad 50 galerii.



Warsaw Gallery Weekend od 19 do 21 września to przegląd najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej. Wielkie artystyczne wydarzenie dostępne dla szerokiej publiczności, organizowane po raz piętnasty, które pozwala poznać najlepsze galerie Warszawy, a także innych miast Polski i z zagranicy.

Wstęp wolny

Na święto sztuki WGW zostały przygotowane premierowe indywidualne i zbiorowe wystawy: malarstwa, rzeźby, fotografii, multimedialne, rzemiosła artystycznego. Podejmuje m.in. takie tematy, jak tożsamość w czasach kryzysu, napięcie między prywatnym a publicznym, materialność i cielesność sztuki.

– W tym roku mocno stawiamy na oprowadzania dla publiczności w formie spacerów. To wyjątkowa okazja, by bliżej poznać nie tylko sztukę, ale także tworzące ją osoby – mówi dyrektorka Warsaw Gallery Weekend Joanna Witek-Lipka.

Program oprowadzań jest bardzo różnorodny – od wystawy „Skarby Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej” przy pl. Krasińskich 3/5 - z najcenniejszymi zabytkami polskiego i europejskiego piśmiennictwa po zwiedzanie Instytutu Awangardy(studio Edwarda Krasińskiego) przy Al. Solidarności 64/118

Nowością w tegorocznej edycji jest sekcja WGW+. Powstała z myślą o fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach kultury, które funkcjonują poza komercyjnym rynkiem sztuki, a prezentują znaczące zjawiska w sztuce najnowszej. W ramach WGW+ przedstawione zostaną również debiutujące stołeczne galerie.