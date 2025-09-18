Środowiskowy Dom Samopomocy na warszawskiej Ochocie
Środowiskowy Dom Samopomocy to jedno z miejsc działających w budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. To placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w uroczystym otwarciu placówki brał udział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który podkreślił w swojej wypowiedzi, że Środowiskowe Domy Samopomocy to niezwykłe miejsca.
„Z poziomu rządowego wpieramy samorządy w tworzeniu i bieżącej działalności tego rodzaju miejsc na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin i opiekunów jest czymś, co buduje wspólnotę na poziomie lokalnym, regionalnym i poziomie całego kraju. Ta wspólnota dzisiaj, w kontekście tego, co się dzieje, jest niezwykle ważna. Jest elementem budowania odporności społeczności lokalnych i dbania o bezpieczeństwo” – powiedział.
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Korotyńskiego jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Oferuje program wspierająco-aktywizujący, który obejmuje między innymi ćwiczenie samodzielności i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, wsparcie dla rodzić, ćwiczenia usprawniające, terapię zajęciową, w czasie której rozwijane są zainteresowania uczestników, a także wycieczki oraz spotkania integracyjne.
Placówka jest zlokalizowana na piętrze zachodniego skrzydła budynku. Korzystać z niej może 45 osób, w tym 10 w ramach programu „Za życiem”.
Warto wspomnieć, że w budynku przy ul. Korotyńskiego mieści się nie tylko Środowiskowy Dom Samopomocy. Na parterze znajduje się tu kawiarnia ze sceną i letnim tarasem, dostępne są też pomieszczenia administracyjne, mały zakład fryzjerski, stołówka, a piętro to sale warsztatowe, pracownie i biura dla organizacji pozarządowych.
W centralnej części budynku otwarto Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, które służyć ma budowaniem relacji między osobami w różnym wieku.
W zachodnim skrzydle na parterze znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 podopiecznych w wieku od 10 do 18 lat. Składają się na nią nowoczesne pokoje, wspólna kuchnia, jadalnia czy salon.
Na parterze otwarto również żłobek dla 150 dzieci w wieku od 12 do 26 miesięcy. Z sal można wychodzić bezpośrednio na bezpieczny plac zabaw.
Przy ul. Korotyńskiego 13 znajduje się też dzienny dom dla seniorów.
Aktualnie w Warszawie działa 17 Środowiskowych Domów Samopomocy, które mogą pomóc niemalże 800 osobom. Jest to miejsce wsparcia dla osób, które wymagają pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym. Pomaga w zdobyciu większej samodzielności i zaradności. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w grupach lub indywidualnie.