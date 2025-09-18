Na warszawskiej Ochocie powstał nowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Jego utworzenie było możliwe dzięki rządowemu wsparciu. Miejsce to prowadzone jest przez Urząd Dzielnicy Ochota.



Środowiskowy Dom Samopomocy to jedno z miejsc działających w budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. To placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Drugi Dom Samopomocy na Ochocie otwarty

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w uroczystym otwarciu placówki brał udział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który podkreślił w swojej wypowiedzi, że Środowiskowe Domy Samopomocy to niezwykłe miejsca.

„Z poziomu rządowego wpieramy samorządy w tworzeniu i bieżącej działalności tego rodzaju miejsc na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin i opiekunów jest czymś, co buduje wspólnotę na poziomie lokalnym, regionalnym i poziomie całego kraju. Ta wspólnota dzisiaj, w kontekście tego, co się dzieje, jest niezwykle ważna. Jest elementem budowania odporności społeczności lokalnych i dbania o bezpieczeństwo” – powiedział.

Program Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Korotyńskiego jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Oferuje program wspierająco-aktywizujący, który obejmuje między innymi ćwiczenie samodzielności i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, wsparcie dla rodzić, ćwiczenia usprawniające, terapię zajęciową, w czasie której rozwijane są zainteresowania uczestników, a także wycieczki oraz spotkania integracyjne.

Placówka jest zlokalizowana na piętrze zachodniego skrzydła budynku. Korzystać z niej może 45 osób, w tym 10 w ramach programu „Za życiem”.