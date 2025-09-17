Pierwszy książkomat na Woli. W sobotę impreza z okazji otwarcia

W Wola Parku pojawiło się nowe udogodnienie dla miłośników literatury – innowacyjny „paczkomat z książkami” czyli książkomat.



W sobotę, 20 września, w godz. 10-15 w korytarzu naprzeciwko Poczty Polskiej w Wola Parku odbędzie się impreza z okazji uruchomienia książkomatu.

Reklama Reklama

W programie m.in.: Animacja poklatkowa z dymkami komiksowymi – warsztaty tworzenia mini-animacji, okulary 3D – kreatywne zajęcia z wykorzystaniem długopisów do druku 3D, strefa czytelnicza – przytulna przestrzeń z pufami i sofami, gdzie będzie można poczytać książki i komiksy lub wziąć udział we wspólnym czytaniu z animatorką, a także warsztat komiksowy z rysownikiem Danielem Chmielewskim, podczas którego uczestnicy poznają tajniki tworzenia komiksów i nauczą się rysować to, co sprawia im trudność (obowiązują zapisy).

Pierwszy ksiązkomat na Woli

Książkomat umożliwia korzystanie z katalogów 14 wolskich filii bibliotecznych. Aby wypożyczyć książkę, wystarczy zarezerwować ją wcześniej online (https://www.bpwola.waw.pl/) lub w dowolnej filii, a następnie odebrać w urządzeniu – otwierając skrytkę kartą biblioteczną.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnościami. Dzięki aplikacji można wskazać niższe skrytki do odbioru - monitor umieszczono na odpowiedniej wysokości, a dodatkowe funkcje wspierają osoby słabowidzące.