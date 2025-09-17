16.5°C
1017.1 hPa
Życie Warszawy

Pierwszy książkomat na Woli. W sobotę impreza z okazji otwarcia

Publikacja: 17.09.2025 16:35

Książkomaty działają już w innych dzielnicach, m.in. na Bemowie

Książkomaty działają już w innych dzielnicach, m.in. na Bemowie

Foto: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

rbi
W Wola Parku pojawiło się nowe udogodnienie dla miłośników literatury – innowacyjny „paczkomat z książkami” czyli książkomat.

W sobotę, 20 września, w godz. 10-15 w korytarzu naprzeciwko Poczty Polskiej w Wola Parku odbędzie się impreza z okazji uruchomienia książkomatu.

W programie m.in.: Animacja poklatkowa z dymkami komiksowymi – warsztaty tworzenia mini-animacji, okulary 3D – kreatywne zajęcia z wykorzystaniem długopisów do druku 3D, strefa czytelnicza – przytulna przestrzeń z pufami i sofami, gdzie będzie można poczytać książki i komiksy lub wziąć udział we wspólnym czytaniu z animatorką, a także warsztat komiksowy z rysownikiem Danielem Chmielewskim, podczas którego uczestnicy poznają tajniki tworzenia komiksów i nauczą się rysować to, co sprawia im trudność (obowiązują zapisy).

Pierwszy ksiązkomat na Woli

Książkomat umożliwia korzystanie z katalogów 14 wolskich filii bibliotecznych. Aby wypożyczyć książkę, wystarczy zarezerwować ją wcześniej online (https://www.bpwola.waw.pl/) lub w dowolnej filii, a następnie odebrać w urządzeniu – otwierając skrytkę kartą biblioteczną.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnościami. Dzięki aplikacji można wskazać niższe skrytki do odbioru - monitor umieszczono na odpowiedniej wysokości, a dodatkowe funkcje wspierają osoby słabowidzące.

Polecane
Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”
plebiscyt
Masz ulubioną księgarnię w Warszawie? Weź udział w konkursie
Reklama
Reklama

W ksiiążkomacie bezpłatnie wypożyczać i zwracać lektury od poniedziałku do soboty w godz. 6-22. To pierwsze tego typu urządzenie w dzielnicy, stworzone we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola.

Autorką ilustracji zdobiącej książkomat jest Emilia Mariańska. Jej praca zwyciężyła w konkursie zorganizowanym wspólnie przez Wola Park i Bibliotekę na Woli, którego celem było aktywne włączanie mieszkańców w lokalne inicjatywy.

Wrzutomaty na Woli

Na Woli funkcjonują już wrzutomaty. Są one efektem projektu wybranego w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2021.

Wrzutomaty na książki zostały umieszczone pod kilkoma wolskimi bibliotekami. Specjalne metalowe skrzynki służą do bezkontaktowych zwrotów wypożyczonych książek i są dostępne 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Polecane
Metroteka to ponad 150 m² przestrzeni, która wyróżnia się unikalnym, parametrycznym designem
książki
Pierwsza biblioteka w metrze już od 4 września

Znajdują się przy bibliotekach: przy al. Solidarności 90, przy ul. Wolskiej 75, przy ul. Redutowej 48, przy ul. Chłodnej 11 oraz przy ul. Twardej 64.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Radni będą zajmować się przede wszystkim dwoma projektami uchwał dotyczących ograniczeń nocnej sprze
Rada Warszawy

Czy radni wprowadzą nocną prohibicję? Nadszedł czas decyzji

Bryła budynku Polskiego Pawilonu na Expo 2025 ma przypominać kształtem falę
promocja miasta

Warszawa na Expo 2025. Chopin, desery królów i Maria Skłodowska-Curie

Tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do najnowszej kampanii edukacyjnej ZOO „Egzotyczny pupil w domu
zwierzę warszawskie

Coraz więcej egzotycznych zwierząt w domach. Rusz konkurs IRBIS dla szkół

Zawarte porozumienie to ważny moment w historii Mennica Legacy Tower
inwestycje

Mennica Polska właścicielem biurowca. To koniec sporu

Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie
Nocna prohibicja

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą? Komisja Bezpieczeństwa Rady Warszawy mówi „nie”

Konkurs dla mieszkańców stolicy - „Ulubiona Księgarnia Warszawy”
plebiscyt

Masz ulubioną księgarnię w Warszawie? Weź udział w konkursie

Wolontariat pracownicy to wsparcie nie tylko dla fundacji, ale przede wszystkim dla kotów miejskich
działalność społeczna

Budki dla kotów i remonty świetlic. Wolontariat pracowniczy w Warszawie

Program tegorocznej edycji został podzielony na sześć nurtów
muzyka

Premiera opery o Warszawie. Rusza festiwal Warszawska Jesień

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama