Pierwszy książkomat na Woli. W sobotę impreza z okazji otwarcia

Książkomaty działają już w innych dzielnicach, m.in. na Bemowie
W sobotę, 20 września, w godz. 10-15 w korytarzu naprzeciwko Poczty Polskiej w Wola Parku odbędzie się impreza z okazji uruchomienia książkomatu.
W programie m.in.: Animacja poklatkowa z dymkami komiksowymi – warsztaty tworzenia mini-animacji, okulary 3D – kreatywne zajęcia z wykorzystaniem długopisów do druku 3D, strefa czytelnicza – przytulna przestrzeń z pufami i sofami, gdzie będzie można poczytać książki i komiksy lub wziąć udział we wspólnym czytaniu z animatorką, a także warsztat komiksowy z rysownikiem Danielem Chmielewskim, podczas którego uczestnicy poznają tajniki tworzenia komiksów i nauczą się rysować to, co sprawia im trudność (obowiązują zapisy).
Książkomat umożliwia korzystanie z katalogów 14 wolskich filii bibliotecznych. Aby wypożyczyć książkę, wystarczy zarezerwować ją wcześniej online (https://www.bpwola.waw.pl/) lub w dowolnej filii, a następnie odebrać w urządzeniu – otwierając skrytkę kartą biblioteczną.
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnościami. Dzięki aplikacji można wskazać niższe skrytki do odbioru - monitor umieszczono na odpowiedniej wysokości, a dodatkowe funkcje wspierają osoby słabowidzące.
W ksiiążkomacie bezpłatnie wypożyczać i zwracać lektury od poniedziałku do soboty w godz. 6-22. To pierwsze tego typu urządzenie w dzielnicy, stworzone we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola.
Autorką ilustracji zdobiącej książkomat jest Emilia Mariańska. Jej praca zwyciężyła w konkursie zorganizowanym wspólnie przez Wola Park i Bibliotekę na Woli, którego celem było aktywne włączanie mieszkańców w lokalne inicjatywy.
Na Woli funkcjonują już wrzutomaty. Są one efektem projektu wybranego w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2021.
Wrzutomaty na książki zostały umieszczone pod kilkoma wolskimi bibliotekami. Specjalne metalowe skrzynki służą do bezkontaktowych zwrotów wypożyczonych książek i są dostępne 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.
Znajdują się przy bibliotekach: przy al. Solidarności 90, przy ul. Wolskiej 75, przy ul. Redutowej 48, przy ul. Chłodnej 11 oraz przy ul. Twardej 64.