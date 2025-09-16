18°C
Życie Warszawy

W czwartek Warszawa zadecyduje w sprawie nocnej prohibicji. Jak zagłosują radni?

Publikacja: 16.09.2025 09:45

Tylko 4 z 18 dzielnic Warszawy pozytywnie zaopiniowały nocny zakaz sprzedaży alkoholu

Tylko 4 z 18 dzielnic Warszawy pozytywnie zaopiniowały nocny zakaz sprzedaży alkoholu

Foto: DarSzach

Kacper Komaiszko
Rada Warszawy zdecyduje w czwartek w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach. To kulminacja wielomiesięcznej debaty, która podzieliła miasto i wywołała spór w szeregach Koalicji Obywatelskiej.

Warszawa staje przed decyzją, która może zmienić oblicze nocnego życia stolicy. Na czwartkowej sesji Rady Miasta radni podejmą ostateczną decyzję w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. To kulminacja długotrwałej debaty, która wywołała burzę politycznych emocji, podzieliła mieszkańców i sprowokowała niespodziewane sojusze.

W tle pozostaje pytanie - czy radni poprą projekt, który wspiera prezydent miasta, czy ugną się pod presją dotychczasowego sprzeciwu większości dzielnic?

Nawet w radach dzielnic zdominowanych przez Koalicję Obywatelską, projekt Rafała Trzaskowskiego nie uzyskał poparcia

Geneza sporu o nocną sprzedaż alkoholu

Historia nocnej prohibicji w stolicy jest długa, ale nabrała tempa po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które ujawniły przytłaczające poparcie dla wprowadzenia ograniczeń. Ponad 80 proc. warszawiaków opowiedziało się za uregulowaniem sprzedaży alkoholu w nocy. Na fali tych wyników, na stół trafiły dwa projekty uchwał, które miały to umożliwi:

  • Pierwszy, przygotowany z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego, zakłada zakaz sprzedaży w godz. 23-6.
  • Drugi, bardziej restrykcyjny, autorstwa klubu Lewicy i stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, proponuje ograniczenia w godz. 23-6.

Co istotne, oba projekty dotyczą wyłącznie sprzedaży detalicznej, co oznacza, że restauracje, puby i bary mogłyby nadal serwować alkohol bez przeszkód.

Z zamykania dyskusji, zanim jeszcze się rozpoczęła, słynie Rada Warszawy
polityka
Uciszanie warszawskich radnych. „Zamykają dyskusję jeszcze przed rozpoczęciem”

Dzielnice mówią „nie” – niespodziewana kontrowersja

Kluczowym etapem prac było opiniowanie projektów przez rady dzielnic, co ujawniło zaskakujący opór. Z 18 dzielnic aż 14 zaopiniowało projekty negatywnie. Tylko cztery - Śródmieście, Ochota, Bielany i Praga-Północ - poparły ten pomysł. Głosy sprzeciwu były zróżnicowane. Wiele dzielnic argumentowało, że problem nocnego hałasu i pijaństwa ich nie dotyczy, a wprowadzenie zakazu byłoby nieadekwatne do lokalnej specyfiki.

Pojawiły się również obawy, że zakaz w jednej dzielnicy mógłby przenieść problem na tereny sąsiadujące. Negatywne opinie większości dzielnic stały się potężnym argumentem dla przeciwników uchwały.

Wewnętrzny spór w Koalicji Obywatelskiej

Opinie rad dzielnic ujawniły także wewnętrzne pęknięcie w największym klubie radnych. Choć prezydent Trzaskowski jest twarzą projektu, radni Koalicji Obywatelskiej w wielu dzielnicach głosowali przeciwko. To wywołało wrażenie, że decyzje nie były podejmowane na podstawie indywidualnych przekonań, a pod wpływem partyjnego drylu, który stał w sprzeczności z oficjalną linią prezydenta.

Ten brak spójności w szeregach KO jest jedną z głównych przeszkód na drodze do wprowadzenia zakazu. W efekcie, nawet w radach dzielnic zdominowanych przez Koalicję, projekt Trzaskowskiego nie uzyskał poparcia.

Większość dzielnic Warszawy negatywnie zaopiniowała projekty uchwał o nocnej prohibicji
nocna prohibicja
„Wstyd i hańba tacy radni”. Kulisy głosowań w sprawie zakazu w Warszawie

Ewoluujące stanowisko prezydenta Trzaskowskiego

Prezydent Rafał Trzaskowski również nie był pewny swojego stanowiska. Choć początkowo publicznie dystansował się od idei prohibicji, teraz aktywnie opowiada się za jej wprowadzeniem. W ostatnim czasie jego narracja zmieniła się – przestał jedynie powoływać się na wolę mieszkańców i zaczął otwarcie głosić, że „tego typu rozwiązania mają sens”, ponieważ „wpływają na poprawę naszego bezpieczeństwa”. Co więcej, zapowiedział, że osobiście będzie przekonywał radnych do poparcia projektu.

Argumenty zwolenników i nietypowe poparcie

Zwolennicy zakazu, na czele z aktywistami z Miasto Jest Nasze i radnym Janem Mencwelem, powołują się na dane z innych miast. Wskazują na przykład Krakowa, gdzie po wprowadzeniu ograniczeń liczba interwencji policji spadła o 47 proc., a straży miejskiej o prawie 30 proc. Podobne spadki odnotowano w Słupsku. Dane te, w ich ocenie, są niezbitym dowodem na skuteczność rozwiązania.

Co więcej, projekt zyskał nawet poparcie Dowództwa Garnizonu Warszawa, które w oficjalnym piśmie wyraziło aprobatę dla ograniczeń, podkreślając, że jest to kwestia porządku publicznego. Z kolei burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk, w obliczu sprzeciwu większości, zaproponował pilotażowy program w swojej dzielnicy, jako kompromis, który pozwoliłby ocenić efekty zakazu na mniejszą skalę.

Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja
Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol
Głosowanie pod presją. Co wydarzy się w czwartek?

Nadchodząca sesja Rady Warszawy będzie prawdziwym testem dla radnych. Presja ze strony mieszkańców, aktywistów i samego prezydenta jest ogromna. Los nocnego zakazu sprzedaży alkoholu spoczywa w rękach radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy muszą zdecydować, czy ulegną argumentom o poprawie bezpieczeństwa i zjednoczą się z prezydentem, czy też pozostaną przy swoich wcześniejszych stanowiskach i odrzucą uchwałę.

Czwartkowe głosowanie pokaże, czy wola mieszkańców i twarde dane z innych miast okażą się silniejsze niż polityczne rozgrywki i podziały w Koalicji Obywatelskiej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

