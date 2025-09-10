Uciszanie warszawskich radnych. „Zamykają dyskusję jeszcze przed rozpoczęciem”

Radni Koalicji Obywatelskiej nie dopuszczają do dyskusji na niewygodne tematy. Składają wnioski o zamknięcie dyskusji, zanim ona jeszcze się rozpocznie, a potem ich koledzy przegłosowują taki wniosek. „To ograniczanie mandatu radnych” – twierdzi opozycja.



Podczas ostatniej sesji Rady Ochoty radni chcieli porozmawiać na temat planów miasta dotyczących stadionu Skry. Niestety nie pozwolili na to rajcowie koalicji rządzącej. Przedstawicielka Platformy Obywatelskiej, która zabrała głos jako pierwsza, złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji, która jeszcze się nie rozpoczęła.

– Ten wniosek jest dla mnie kuriozalny – oponował radny Łukasz Kwaśniewski. – Na naszą sesję nie przychodzi prezydent Warszawy, mimo że jest zaproszony. Chcieliśmy porozmawiać o inwestycji na Skrze. Jeśli pan prezydent nie chce o tym rozmawiać, to chcielibyśmy podyskutować przynajmniej w swoim gronie.

Radni jednak dyskutować nie chcieli i większością głosów 10 do 8 zamknęli dyskusję. W osiem minut po rozpoczęciu sesji radni mogli iść do domu.

Brak argumentów powoduje zamknięcie dyskusji

Podobne działania wprowadzane są w innych dzielnicach. Sposób zawsze jest ten sam. Przewodniczący udziela głosu radnemu koalicji rządzącej, a ten wnioskuje o zamknięcie dyskusji. Następnie koalicja przegłosowuje ten wniosek, przez co żaden inny radny nie może się wypowiedzieć na dany temat. Radni skarżą się, że nie mogą przez to przedstawić na forum opinii mieszkańców swojego rejonu ani swojej.

– Polityka to sztuka dyskusji, i nie chodzi tu nawet o to, aby kogoś przekonać, choć taki jest zamysł każdego dyskutanta – tłumaczy radny Pragi-Północ Kamil Ciepieńko. – Ważniejsze jest to, aby przedstawić inny punkt widzenia, aby ten drugi, z którym dyskutujemy, miał świadomość, że nie jest jedyny.