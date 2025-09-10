22.3°C
Życie Warszawy

Oni ratują życie w metrze i tramwaju. Wyróżniono bohaterów stołecznej komunikacji

Publikacja: 10.09.2025 16:40

Pracownicy warszawskiego transportu odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Już po raz ósmy Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował konkurs „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”. W środę, 10 września, w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK nagrodzeni zostali m.in. pracownicy, których zdecydowane i bohaterskie działanie podczas wykonywania obowiązków służbowych pomogło uratować czyjeś zdrowie i życie.

„Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom” to cykliczny konkurs organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego od 2018 r. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w Warszawie wyróżniają pracowników, którzy lubią swoją pracę, nie unikają zawodowych wyzwań, a pasażerowie i współpracownicy zawsze mogą na nich liczyć.

- Warszawski Transport Publiczny kojarzy z rewelacyjną infrastrukturą i naszymi codziennymi wyborami komunikacyjnymi dotyczącymi tego, jak dotrzeć do pracy czy szkoły. Ale WTP to przede wszystkim ludzie, którzy codziennie pracują na rzecz warszawianek i warszawiaków. Dzisiaj chcemy docenić tych pracowników stołecznej komunikacji miejskiej, którzy zachowują się w sposób wyjątkowy i którzy swoją postawą udowodnili, że zależy im na bezpieczeństwie mieszkańców naszego miasta. Codziennie wożąc pasażerów wykazują się oni empatią i troską pomagają im, kiedy taka pomoc jest potrzebna – bardzo często w dramatycznych sytuacjach. Dziękuję Wam bardzo! Mieszkańcy Warszawy zawsze mogą na Was liczyć – mówił podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Laureaci nagrody „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”

Foto: ZTM Warszawa

Wyróżnienia w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: „Bohater WTP” oraz „Wybitny pracownik WTP”.

Bohater WTP

To osoby, które uratowały życie lub zdrowie pasażerów. W tej kategorii zostali nagrodzeni pracownicy Metra Warszawskiego – Monika Matulka, Ireneusz Mazurek i Tomasz Pieńkowski; Tramwajów Warszawskich – Łukasz Popielarski; Szybkiej Kolei Miejskiej – Ireneusz Szczygielski oraz Piotr Grądzki z Miejskich Zakładów Autobusowych.

Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim nagrodzonym – za codzienny trud, pracę i wzorową postawę. 

  • Monika Matulka, dyżurna ruchu i stacji w Metrze Warszawskim udzieliła pomocy osobie w kryzysie emocjonalnym. W październiku 2024 roku, na stacji Dworzec Wileński zauważyła dziwnie zachowującego się młodego mężczyznę. 30-latek siedział na podłodze i płakał. Po krótkiej rozmowie okazało się, że mężczyzna przyszedł na stację metra, aby odebrać sobie życie. Pani Monika zaopiekowała się nim i wezwała pomoc. Pasażer został zabrany do szpitala, gdzie otrzymał pomoc.
  • Tomasz Pieńkowski jest starszym wartownikiem w Metrze Warszawskie. W 2024 roku wielokrotnie podjął działania, zasługujące na uznanie. Na stacji Centrum Nauki Kopernik udzielił pierwszej pomocy leżącemu na peronie mężczyźnie w stanie zagrożenia życia. Innym razem na stacji metra Kabaty obezwładnił napastnika, który zaatakował dyżurnego stacji i groził zdetonowaniem ładunku wybuchowego. Z kolei na stacji Bemowo otoczył opieką zagubione i przestraszone dziecko, dbając o jego bezpieczeństwo i komfort psychiczny do czasu przyjazdu Policji.
  • Ireneusz Mazurek to dyżurny ruchu i stacji Metra Warszawskiego, który jednego dnia uratował dwa życia. 28 marca 2024 roku rano na stacji metro Centrum zaopiekował się pasażerką z atakiem epilepsji, udzielił jej niezbędnej pomocy medycznej do czasu przyjazdu pogotowia. Natomiast po południu na tej samej stacji odwiódł pasażerkę, zmagającą się z depresją i wieloma innymi chorobami, od próby samobójczej.
  • Podczas jednego z kursów Łukasz Popielarski, motorniczy Tramwajów Warszawskich zauważył kobietę, stojąca za słupem trakcyjnym. Zatrzymał tramwaj próbując nawiązać z nią kontakt, jednak bez skutku. Dlatego wezwał odpowiednie służby i do ich przyjazdu towarzyszył kobiecie, która kierowała się w stronę Mostu M. Skłodowskiej-Curie, gdzie zamierzała odebrać sobie życie.
  • Ireneusz Szczygielski, starszy kierownik pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, udzielił pomocy mężczyźnie leżącemu na torach oraz zapewnił mu opiekę do momentu przyjazdu służb. Jego czujna postawa pomogła uratować mężczyźnie zdrowie, a może nawet i życie.
  • Piotr Grądzki jest kierowcą w Miejskich Zakładach Autobusowych. Podczas rutynowego kursu zorientował się, że autobusem podróżuje bez opiekuna wystraszone i zdezorientowane dziecko. Była to dziewczynka narodowości ukraińskiej, która pomyliła kierunki wracając ze szkoły. Pan Piotr otoczył dziecko opieką i powiadomił odpowiednie służby.

- Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim nagrodzonym – za codzienny trud, pracę i wzorową postawę. Za Waszą empatię i zaangażowanie w codziennych obowiązkach. Myślę, że z tego miejsca warto docenić wszystkich pracowników Warszawskiego Transportu Publicznego. Bo, tak jak wspomniał pan prezydent, to dzięki Wam stołeczna komunikacja tak znakomicie funkcjonuje. Mamy nowoczesną infrastrukturę i tysiące wspaniałych ludzi – w spółkach miejskich i u naszych operatorów prywatnych. Wszystkim im należą się dziś wielkie podziękowania – powiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy

Chcemy docenić tych pracowników stołecznej komunikacji miejskiej, którzy zachowują się w sposób wyjątkowy i którzy swoją postawą udowodnili, że zależy im na bezpieczeństwie mieszkańców naszego miasta.

Najlepsi z najlepszych – wybitni pracownicy WTP

W tej kategorii laureatami są osoby wyróżniające się zaangażowaniem i inicjatywą oraz pozytywnym stosunkiem do pasażerów, współpracowników i przełożonych. W tym roku nagrodzone zostały trzy osoby.

  • Paulina Baran, kierowniczka pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej wielokrotnie wykazywała się empatią, zaangażowaniem oraz wrażliwością na potrzeby podróżnych. W czerwcu 2024 roku, podczas przerwy w zasilaniu w pociągu SKM zarządziła i pokierowała bezpieczną ewakuacją podróżnych, którzy zostali uwięzieni w ciemnym pojeździe bez klimatyzacji. Ewakuowano łącznie 149 osób, w tym osoby starsze i dzieci. Paulina Baran jest osobą zawsze dyspozycyjna, uczynna i koleżeńska.
  • Tomasz Śledziewski jest głównym dyspozytorem w Metrze Warszawskim, gdzie pracuje od 1998 roku. Od początku swojej kariery zawodowej wykazuje się wysokim zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością w realizacji zadań. Dzięki doświadczeniu zawodowemu, wiedzy i zaangażowaniu pan Tomasz z dużą skutecznością organizuje pracę zespołu dyspozytorskiego. Potrafi podejmować trudne, często nieszablonowe decyzje, które wielokrotnie przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania metra. Aktywnie uczestniczył w kluczowych wydarzeniach w historii metra w Warszawie, w tym uruchomieniu I linii metra oraz centralnego odcinka II linii i kolejnych stacji. Jego wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są nieocenionym wsparciem dla rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania warszawskiego metra i jego pracowników.
  • Andrii Yevtushenko jest związany z firmą Mobilis od 25 lat i w tym czasie dał się poznać jako niezwykle zaangażowany i sumienny pracownik. Jego wyjątkowe nastawienie sprawiło, że został wybrany na patrona wspierającego nowych kierowców w ich wdrożeniu do pracy. Pan Andrii aktywnie działa społecznie: angażuje się i wspiera finansowo żołnierzy walczących w Ukrainie z rosyjskim najeźdźcą.
