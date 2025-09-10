Oni ratują życie w metrze i tramwaju. Wyróżniono bohaterów stołecznej komunikacji

Już po raz ósmy Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował konkurs „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”. W środę, 10 września, w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK nagrodzeni zostali m.in. pracownicy, których zdecydowane i bohaterskie działanie podczas wykonywania obowiązków służbowych pomogło uratować czyjeś zdrowie i życie.



„Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom” to cykliczny konkurs organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego od 2018 r. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w Warszawie wyróżniają pracowników, którzy lubią swoją pracę, nie unikają zawodowych wyzwań, a pasażerowie i współpracownicy zawsze mogą na nich liczyć.

- Warszawski Transport Publiczny kojarzy z rewelacyjną infrastrukturą i naszymi codziennymi wyborami komunikacyjnymi dotyczącymi tego, jak dotrzeć do pracy czy szkoły. Ale WTP to przede wszystkim ludzie, którzy codziennie pracują na rzecz warszawianek i warszawiaków. Dzisiaj chcemy docenić tych pracowników stołecznej komunikacji miejskiej, którzy zachowują się w sposób wyjątkowy i którzy swoją postawą udowodnili, że zależy im na bezpieczeństwie mieszkańców naszego miasta. Codziennie wożąc pasażerów wykazują się oni empatią i troską pomagają im, kiedy taka pomoc jest potrzebna – bardzo często w dramatycznych sytuacjach. Dziękuję Wam bardzo! Mieszkańcy Warszawy zawsze mogą na Was liczyć – mówił podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Laureaci nagrody „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom” Foto: ZTM Warszawa

Wyróżnienia w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: „Bohater WTP” oraz „Wybitny pracownik WTP”.

Bohater WTP

To osoby, które uratowały życie lub zdrowie pasażerów. W tej kategorii zostali nagrodzeni pracownicy Metra Warszawskiego – Monika Matulka, Ireneusz Mazurek i Tomasz Pieńkowski; Tramwajów Warszawskich – Łukasz Popielarski; Szybkiej Kolei Miejskiej – Ireneusz Szczygielski oraz Piotr Grądzki z Miejskich Zakładów Autobusowych.