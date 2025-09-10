Oni ratują życie w metrze i tramwaju. Wyróżniono bohaterów stołecznej komunikacji

Pracownicy warszawskiego transportu odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta
„Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom” to cykliczny konkurs organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego od 2018 r. Operatorzy świadczący usługi przewozowe w Warszawie wyróżniają pracowników, którzy lubią swoją pracę, nie unikają zawodowych wyzwań, a pasażerowie i współpracownicy zawsze mogą na nich liczyć.
- Warszawski Transport Publiczny kojarzy z rewelacyjną infrastrukturą i naszymi codziennymi wyborami komunikacyjnymi dotyczącymi tego, jak dotrzeć do pracy czy szkoły. Ale WTP to przede wszystkim ludzie, którzy codziennie pracują na rzecz warszawianek i warszawiaków. Dzisiaj chcemy docenić tych pracowników stołecznej komunikacji miejskiej, którzy zachowują się w sposób wyjątkowy i którzy swoją postawą udowodnili, że zależy im na bezpieczeństwie mieszkańców naszego miasta. Codziennie wożąc pasażerów wykazują się oni empatią i troską pomagają im, kiedy taka pomoc jest potrzebna – bardzo często w dramatycznych sytuacjach. Dziękuję Wam bardzo! Mieszkańcy Warszawy zawsze mogą na Was liczyć – mówił podczas uroczystości Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Laureaci nagrody „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”
Wyróżnienia w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: „Bohater WTP” oraz „Wybitny pracownik WTP”.
To osoby, które uratowały życie lub zdrowie pasażerów. W tej kategorii zostali nagrodzeni pracownicy Metra Warszawskiego – Monika Matulka, Ireneusz Mazurek i Tomasz Pieńkowski; Tramwajów Warszawskich – Łukasz Popielarski; Szybkiej Kolei Miejskiej – Ireneusz Szczygielski oraz Piotr Grądzki z Miejskich Zakładów Autobusowych.
- Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim nagrodzonym – za codzienny trud, pracę i wzorową postawę. Za Waszą empatię i zaangażowanie w codziennych obowiązkach. Myślę, że z tego miejsca warto docenić wszystkich pracowników Warszawskiego Transportu Publicznego. Bo, tak jak wspomniał pan prezydent, to dzięki Wam stołeczna komunikacja tak znakomicie funkcjonuje. Mamy nowoczesną infrastrukturę i tysiące wspaniałych ludzi – w spółkach miejskich i u naszych operatorów prywatnych. Wszystkim im należą się dziś wielkie podziękowania – powiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.
W tej kategorii laureatami są osoby wyróżniające się zaangażowaniem i inicjatywą oraz pozytywnym stosunkiem do pasażerów, współpracowników i przełożonych. W tym roku nagrodzone zostały trzy osoby.