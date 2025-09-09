19.2°C
1017.3 hPa
Życie Warszawy

Plan ogólny Warszawy wchodzi w kluczowy etap. Co ten monumentalny dokument oznacza dla mieszkańców i rozwoju stolicy?

Publikacja: 09.09.2025 17:30

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska przedstawiła obecny stan prac nad planem ogólnym miasta

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska przedstawiła obecny stan prac nad planem ogólnym miasta

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawski ratusz rozpoczął proces konsultacji projektu planu ogólnego, największego dokumentu planistycznego w Polsce. Choć na ostateczną wersję poczekamy jeszcze kilkanaście miesięcy, a uwagi mieszkańców będzie można składać dopiero w listopadzie 2025 r., już teraz miasto ujawnia kluczowe założenia, które w perspektywie 20 lat zmienią oblicze stolicy.

Warszawa rozpoczęła kolejny, kluczowy etap prac nad projektem planu ogólnego, który ma objąć całą powierzchnię miasta, czyli ponad 500 km kw. Będzie to największy tego typu dokument w Polsce. Jego celem jest uporządkowanie ładu przestrzennego i zapewnienie harmonijnego rozwoju miasta w perspektywie długoterminowej. Plan podzieli stolicę na prawie 16 tysięcy stref planistycznych, jednocześnie honorując wszystkie obowiązujące plany miejscowe oraz te, które są w zaawansowanym stadium prac.

To nowy rodzaj dokumentu, mający na celu połączenie planowania przestrzennego z rozwojem społecznym i demograficznym.

Polecane
Jednym z celów koncepcji przyjętej dla Łuku Siekierkowskiego jest ochrona Jeziorka Czerniakowskiego
plan zagospodarowania przestrzennego
Nowa koncepcja dla Łuku Siekierkowskiego

Etapy prac nad dokumentem. Kiedy i jak mieszkańcy będą mogli wyrazić opinie?

Obecnie projekt planu został przekazany do uzgodnień i opiniowania przez 80 instytucji zewnętrznych, w tym m.in. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wody Polskie czy Urząd Transportu Kolejowego. Urząd miasta podkreśla, że na tym etapie uwagi mieszkańców nie mogą być jeszcze składane, ponieważ dokument będzie ulegał zmianom w wyniku prowadzonych uzgodnień. Konsultacje społeczne, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, rozpoczną się dopiero w listopadzie 2025 roku.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, miasto już na tym etapie jest zobligowane do umieszczenia wstępnej wersji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Ratusz zwraca uwagę, że ostateczny kształt dokumentu może znacznie odbiegać od jego pierwotnej wersji, co jest naturalnym efektem procesu opiniowania i uzgodnień.

Reklama
Reklama
Polecane
Charakterystyczna zabudowa ulicy Wileńskiej, widoczna od strony jezdni
zabytki
Układ urbanistyczny ulicy Wileńskiej wpisany do rejestru

Kluczowe założenia planu ogólnego

Stołeczny ratusz przyjął kilka ważnych założeń, aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom mieszkańców.

  • Po pierwsze, plan ogólny honoruje politykę przestrzenną zawartą w obowiązujących planach miejscowych, co oznacza, że w praktyce w tych obszarach „nic się nie zmienia”. Uwzględnione zostaną również projekty planów, które są na ukończeniu.
  • Po drugie, plan wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców, w jeszcze większym niż dotychczas stopniu chroniąc Rodzinne Ogródki Działkowe. Projekt przewiduje pozostawienie wszystkich ROD, co stanowi odpowiedź na liczne wnioski i sugestie.
  • Po trzecie, mimo mało optymistycznych prognoz demograficznych, miasto wykorzystało wszystkie dopuszczone prawnie narzędzia, aby wyznaczyć nowe tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej. Są one lokalizowane przede wszystkim w pobliżu istniejącej infrastruktury miejskiej, takiej jak wodociągi, kanalizacja czy drogi.

Taki sposób planowania ma zapewnić jakość życia przyszłym mieszkańcom oraz skoordynowany, a nie chaotyczny rozwój zabudowy. Dzięki tym założeniom, możliwa do realizacji powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) ma wzrosnąć w ciągu 20 lat o niemal 33 mln mkw., co stanowi ok. 50 proc. obecnie istniejącego PUM w Warszawie.

Reklama
Reklama

Wady i wyzwania procesu tworzenia

Warszawski ratusz wskazuje, że ustawa regulująca sporządzanie planu ogólnego ma swoje wady. Zwraca uwagę na mało elastyczne zasady jego tworzenia oraz sztywne ramy wyliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową.

Jarosław Jóźwiak, radny m.st. Warszawy, podkreśla z kolei, że publikowanie w BIP dokumentu na tak wczesnym etapie, przed uzyskaniem obligatoryjnych uzgodnień, może wprowadzać w błąd, jednak jest to wymóg ustawowy, na który ani Warszawa, ani żadna inna gmina w Polsce nie miała wpływu.

Polecane
Wysoki indeks starości wiąże się z szeregiem wyzwań, w tym z obciążeniem systemów emerytalnego i opi
statystyka
Raport GUS. Mazowsze starzeje się w szybkim tempie

Dalsze prace nad planem

Prace nad planem ogólnym to wyzwanie, a harmonogram jest napięty. Warszawa ma czas na uchwalenie dokumentu do końca czerwca 2026 roku. Brak planu będzie rodził poważne konsekwencje, takie jak brak możliwości przystępowania do sporządzania nowych planów miejscowych oraz procedowania wniosków o decyzje o warunkach zabudowy.

Ostateczny kształt planu będzie więc efektem zarówno uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, jak i uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, które rozpoczną się w listopadzie 2025 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zwiedzający podziwiają widoki przez potężne przeszklenia
Premiera

Wjechaliśmy na szczyt Varso Tower. Zupełnie nowa perspektywa stolicy

Petycję Olgi Legosz poparło ponad 12,5 tys. osób
Nocna prohibicja

Aktywiści proszą ministra Kierwińskiego o użycie wpływów

Warszawa stoi u progu szeregu nowych inwestycji
dofinansowanie

100 mln zł dla Warszawy na zielony transport i infrastrukturę społeczną

Jokohama, podobnie jak Warszawa, odrodziła się „niczym feniks z popiołów”
81. rocznica powstania warszawskiego

Japonia poznaje historię walczącej Warszawy

40-letni obywatel Białorusi od miesiąca był poszukiwany przez Sąd w Marsylii
bezpieczeństwo

Białorusin handlował bronią i narkotykami, ukrywali go Ukraińcy

Kabina, w której powstał symulator, to wyjątkowy eksponat o bogatej historii
kolej

Zasiądź za sterami kultowego „kibla”! W Stacji Muzeum zaprezentują symulator EN57

Biurowca Prezydium Rządu, dziś Ufficio Primo, oraz gmach Centrali Biura Studiów i Projektów Budownic
architektura

Budynki Marka Leykama pod okiem konserwatora

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych
ekologia

Ciepło z nowego biurowca pomoże ogrzać około 800 mieszkań

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama