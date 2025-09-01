Nieczynne są stacje Bródno, Kondratowicza i Zacisze
Około godziny 7:40, na stacji Kondratowicza doszło do nagłego i gwałtownego zatrzymania pociągu jadącego w kierunku centrum. Szybko podjęto decyzję o zamknięciu odcinka linii M2 pomiędzy stacjami Bemowo a Trocka. Z ruchu wyłączono tymczasowo stacje:
W odpowiedzi na utrudnienia, uruchomiono zastępczą linię autobusową. Autobusy kursują na trasie: Metro Bródno 11 – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka 02. Trasa powrotna wiedzie przez ulice: Trocka – Borzymowska – Św. Wincentego.
Obecnie przyczyna utrudnień została wyeliminowana, a ruch na linii M2 jest przywracany do normalnego funkcjonowania