Pasażerowie warszawskiego metra, korzystający z linii M2, musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W związku z nietypowym zdarzeniem na stacji Kondratowicza, pociągi na części trasy M2 zostały wstrzymane. Obecnie trwa przywracanie normalnego ruchu.



Około godziny 7:40, na stacji Kondratowicza doszło do nagłego i gwałtownego zatrzymania pociągu jadącego w kierunku centrum. Szybko podjęto decyzję o zamknięciu odcinka linii M2 pomiędzy stacjami Bemowo a Trocka. Z ruchu wyłączono tymczasowo stacje:

Bródno

Kondratowicza

Zacisze

W odpowiedzi na utrudnienia, uruchomiono zastępczą linię autobusową. Autobusy kursują na trasie: Metro Bródno 11 – Kondratowicza – Św. Wincentego – Kołowa – Handlowa – Unicka – Trocka – Metro Trocka 02. Trasa powrotna wiedzie przez ulice: Trocka – Borzymowska – Św. Wincentego.

Obecnie przyczyna utrudnień została wyeliminowana, a ruch na linii M2 jest przywracany do normalnego funkcjonowania