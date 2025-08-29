Jak tanio dojechać autem z Warszawy na wakacje? W podróży nad Adriatyk i do Włoch można zaoszczędzić kilkaset złotych

Choć wakacje dobiegają końca, wielu mieszkańców Warszawy woli wybrać się na urlop, kiedy sezon dobiega już końca. Analitycy Finax sprawdzili, jak najtaniej dojechać z Warszawy do najpopularniejszych wakacyjnych destynacji i udowodnili, że świadomy wybór trasy może sporo zaoszczędzić.



Analitycy z firmy Finax przeanalizowali różne warianty przejazdu z Warszawy do popularnych kurortów w Chorwacji i Włoszech. Wzięli pod uwagę długość tras, średnie spalanie samochodu, a także opłaty drogowe, takie jak winiety i myto. Wyniki analizy są jednoznaczne – wybierając odpowiednią drogę, można znacząco obniżyć koszty podróży.

Z Warszawy do Chorwacji: oszczędność ponad 250 zł

Podróż samochodem z Warszawy do chorwackiego Zadaru jest najkorzystniejsza, jeśli wybierze się drogę przez Wiedeń i Maribor. Dzięki temu rachunek za podróż będzie niższy o ponad 250 zł w porównaniu do drogi prowadzącej przez Czechy, Austrię i Słowenię. Całkowity koszt dojazdu (paliwo i opłaty) wynosi od 943 zł do 1196 zł. W przypadku podróży do Splitu najtańszy wariant prowadzi przez Słowację, Węgry oraz Bośnię i Hercegowinę, co pozwala zaoszczędzić około 129 zł. Podróż do najdalej położonego Dubrownika również staje się tańsza, jeśli wybierze się trasę przez Słowację i Węgry. W tym wariancie koszt podróży wynosi 1638 zł, a oszczędności mogą sięgnąć 163 zł w porównaniu do droższej trasy przez Wiedeń.

Oszczędności na trasach do słonecznej Italii

Oszczędności czekają także na tych, którzy wybierają się do Włoch. Warszawiacy podróżujący do Wenecji zyskają prawie 130 zł, jeśli pojadą przez austriacki Graz. Całkowity koszt takiej podróży to 1096 zł, a na droższej trasie przez Wiedeń i Słowenię może wzrosnąć do 1222 zł. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku podróży do popularnego Jeziora Garda. Tam również najtańszy przejazd wiedzie przez Graz, co pozwala zaoszczędzić 126 zł.

Paliwo i autostrady – największe wydatki

Analiza pokazuje, że najbardziej obciążającym elementem budżetu podróżnego jest paliwo. Koszt dojazdu waha się od 720 zł (do Zadaru) po 1650 zł (do Dubrownika). Różnice wynikają nie tylko z długości tras, ale także z cen paliwa w poszczególnych krajach, które mogą różnić się nawet o 1,20 zł na litrze. Kolejnym znaczącym wydatkiem są opłaty drogowe. W Chorwacji i Włoszech obowiązuje system myta, a koszt przejazdu autostradą w obie strony może wynieść nawet 340 zł.