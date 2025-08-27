21.2°C
Życie Warszawy

Radni Pragi-Południe przeciwko nocnej prohibicji. Projekt uchwały odrzucony

Publikacja: 27.08.2025 10:05

Warszawskie dzielnice przeciwko nocnej sprzedaży alkoholu, choć nie jednogłośnie

Warszawskie dzielnice przeciwko nocnej sprzedaży alkoholu, choć nie jednogłośnie

Foto: DarSzach

Kacper Komaiszko
Radni Pragi-Południe zagłosowali przeciwko wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, odrzucając projekt uchwały. Decyzja ta zapadła mimo presji ze strony ruchów miejskich, a także wbrew pozytywnym opiniom wyrażonym przez radnych innych dzielnic.

Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe, podczas której rozpatrywano dwa projekty uchwał w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy, wywołała spore emocje. W mediach społecznościowych stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wzywało swoich zwolenników do licznego przybycia, aby „wywrzeć presję na radnych”.

Radni Koalicji Obywatelskiej jednogłośnie odrzucili projekt prezydenta Trzaskowskiego

Jeden z projektów autorstwa prezydenta Rafała Trzaskowskiego proponował zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23-6, drugi, złożony przez klub Lewica-MJN, od 22-6. Choć decyzja rady dzielnicy ma charakter jedynie opiniodawczy, a ostateczne wprowadzenie zakazu leży w gestii radnych Warszawy, to jej stanowisko ma istotny wpływ na dalsze procedowanie.

Wyniki głosowania zaskoczyły

Ku zaskoczeniu wielu mieszkańców i aktywistów, większość radnych zagłosowała za odrzuceniem projektu. W głosowaniu 15 radnych opowiedziało się za odrzuceniem uchwały, co oznacza, że sprzeciwili się oni wprowadzeniu ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Przeciwko odrzuceniu, a tym samym za wprowadzeniem prohibicji, zagłosowało jedynie 3 radnych: Inga Domańska, Robert Migas i Dorota Spyra. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Wpis na profilu radnego Roberta Migasa ujawnił, że radni Koalicji Obywatelskiej jednogłośnie odrzucili projekt własnego prezydenta Trzaskowskiego. Dodał on, że to właśnie im mieszkańcy zawdzięczają dalsze problemy z całodobowymi monopolowymi i nocnymi hałasami. „Będziemy się dalej użerać ze sklepami 24h chociaż Kraków, Poznań, Gdańsk czy Wrocław już dawno w trosce o swoich obywateli to ograniczyły” – napisał radny.

Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja
Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol

Warszawskie dzielnice podzielone

Decyzja radnych z Pragi-Południe wpisuje się w szerszy obraz. Głosowania w innych dzielnicach pokazują, że warszawscy radni są mocno podzieleni w kwestii nocnej prohibicji. We wtorek radni Śródmieścia i Ochoty pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, popierając tym samym wprowadzenie ograniczeń.

Jednocześnie jednak negatywną opinię w tej sprawie wyrazili radni z Mokotowa, Ursynowa i Włoch. Sprzeciw wyrazili także radni z Białołęki, a w poprzednim tygodniu z Rembertowa i Ursusa.

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzen
nocna prohibicja
Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję” na radych Pragi-Południe

Co dalej z nocną sprzedażą alkoholu?

Wynik głosowania na Pradze-Południe oznacza, że w najbliższym czasie w tej dzielnicy nie zostaną wprowadzone ograniczenia w handlu alkoholem. Mieszkańcy, którzy liczyli na poprawę sytuacji w kontekście nocnego hałasu i porządku, będą musieli poczekać na dalsze decyzje radnych Warszawy, którzy podejmą ostateczną decyzję na podstawie otrzymanych opinii. Biorąc pod uwagę duży sprzeciw radnych z kilku dzielnic, przyszłość nocnej prohibicji w stolicy pozostaje niepewna.

