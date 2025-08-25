Radni Pragi-Południe będą dyskutować o alkoholu. Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję”

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.
Działacze MJN utworzyli w mediach społecznościowych wydarzenie zachęcające swoich zwolenników do przyjścia na sesję rady dzielnicy.
„We wtorek procedowane są dwa projekty wprowadzenia takiego zakazu w Warszawie, w tym na Pradze-Południe. Jeden autorstwa Prezydenta Rafała Trzaskowskiego wprowadza zakaz w godzinach 23-6, drugi autorstwa klubu Lewica-MJN od 22-6.
Niestety nawet projekt Prezydenta nie ma gwarancji, że przejdzie. Dlatego zapraszamy Was na najbliższą sesję Rady Dzielnicy, by wywrzeć presję na radnych, by podjęli dobrą decyzje” – czytamy w opisie wydarzenia.
Radni zapowiadają, że nie dadzą się zastraszyć. – Będziemy dyskutować, a potem opiniować oba projekty – mówi jeden z nich. – Proszę pamiętać, że rada dzielnicy nie ma zdolności sprawczej, ona tylko opiniuje dany projekt. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do radnych Warszawy.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe zapowiada, że będzie pilnował, by sesja przebiegała bez zakłóceń. – Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na obrady przychodzą mieszkańcy – mówi Michał Szweycer z biura prasowego urzędu. – Mieliśmy też tematy trudne, ale obyło się bez incydentów. Oczywiście mamy swoje procedury w przypadku, gdy ktoś próbuje zakłócać przebieg obrad, ale liczymy na to, że i tym razem nie będziemy musieli ich stosować.