18.1°C
1013 hPa
Życie Warszawy

Radni Pragi-Południe będą dyskutować o alkoholu. Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję”

Publikacja: 25.08.2025 13:45

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzen

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.

Foto: AdobeStock

rbi
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zbiera swoich zwolenników, by „wywrzeć presję” na radnych Pragi-Południe. Organizacja chce, by radni poparli uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu nocą.

Działacze MJN utworzyli w mediach społecznościowych wydarzenie zachęcające swoich zwolenników do przyjścia na sesję rady dzielnicy.

Radni będą opiniować uchwałę abolicyjną

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.

„We wtorek procedowane są dwa projekty wprowadzenia takiego zakazu w Warszawie, w tym na Pradze-Południe. Jeden autorstwa Prezydenta Rafała Trzaskowskiego wprowadza zakaz w godzinach 23-6, drugi autorstwa klubu Lewica-MJN od 22-6.

Polecane
Do dzielnic trafiły dwa projekty nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja
Radni KO przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Poróżnił ich alkohol

Niestety nawet projekt Prezydenta nie ma gwarancji, że przejdzie. Dlatego zapraszamy Was na najbliższą sesję Rady Dzielnicy, by wywrzeć presję na radnych, by podjęli dobrą decyzje” – czytamy w opisie wydarzenia.

Reklama
Reklama

Radni Pragi-Południe: nie damy się zastraszyć

Radni zapowiadają, że nie dadzą się zastraszyć. – Będziemy dyskutować, a potem opiniować oba projekty – mówi jeden z nich. – Proszę pamiętać, że rada dzielnicy nie ma zdolności sprawczej, ona tylko opiniuje dany projekt. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do radnych Warszawy.

Polecane
Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie
rada warszawy
Uchwała antyalkoholowa skonstruowana pod Żabki? Radni o prohibicji w Warszawie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe zapowiada, że będzie pilnował, by sesja przebiegała bez zakłóceń. – Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na obrady przychodzą mieszkańcy – mówi Michał Szweycer z biura prasowego urzędu. – Mieliśmy też tematy trudne, ale obyło się bez incydentów. Oczywiście mamy swoje procedury w przypadku, gdy ktoś próbuje zakłócać przebieg obrad, ale liczymy na to, że i tym razem nie będziemy musieli ich stosować.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W trakcie kontroli strażnicy miejscy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mogące wpływać na bezpiecz
nowy rok szkolny

Strażnicy miejscy sprawdzają infrastrukturę przy szkołach

Na Ursynowie przecięto kilkadziesiąt taśm stabilizujących przy sadzonkach młodych drzew
wandalizm

Zniszczono zabezpieczenia młodych drzew na Ursynowie

Stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkot
bezpieczeństwo

Policja zatrzymała 24 osoby. Akcja przeciwko siatce narkotykowej

Kontrole policji przy przejściach dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo na pasach
bezpieczeństwo

Wzmożone kontrole policji na ulicach 25 i 26 sierpnia

W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków
pożar

Znów ogień w Ząbkach. Spłonęły samochody, ewakuowano mieszkańców

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy
rocznica

Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Sprawcy wypadku nie udzielili pomocy i uciekli z miejsca zdarzenia
bezpieczeństwo

Matka poszkodowanej zabrała głos po wypadku na Marszałkowskiej

Projekt planu, po trzecim wyłożeniu, pozostaje w dużej mierze niezmieniony
plan zagospodarowania przestrzennego

Okolice Jeziorka Czerniakowskiego w ogniu konsultacji społecznych

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama