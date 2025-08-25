Radni Pragi-Południe będą dyskutować o alkoholu. Ruchy miejskie chcą „wywrzeć presję”

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zbiera swoich zwolenników, by „wywrzeć presję” na radnych Pragi-Południe. Organizacja chce, by radni poparli uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu nocą.



Działacze MJN utworzyli w mediach społecznościowych wydarzenie zachęcające swoich zwolenników do przyjścia na sesję rady dzielnicy.

Radni będą opiniować uchwałę abolicyjną

Radni Pragi-Południe, podobnie jak ich koledzy z innych dzielnic, będą opiniować projekty wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.

„We wtorek procedowane są dwa projekty wprowadzenia takiego zakazu w Warszawie, w tym na Pradze-Południe. Jeden autorstwa Prezydenta Rafała Trzaskowskiego wprowadza zakaz w godzinach 23-6, drugi autorstwa klubu Lewica-MJN od 22-6.

Niestety nawet projekt Prezydenta nie ma gwarancji, że przejdzie. Dlatego zapraszamy Was na najbliższą sesję Rady Dzielnicy, by wywrzeć presję na radnych, by podjęli dobrą decyzje” – czytamy w opisie wydarzenia.