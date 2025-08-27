18.6°C
Życie Warszawy

Spada zaufanie do władz Warszawy i dzielnic

Publikacja: 27.08.2025 07:35

Z badania wynika, że działania prezydenta Rafała Trzaskowskiego pozytywnie ocenia 66 proc. respondentów

Foto: facebook.com / Rafał Trzaskowski

Władzom miasta ufa 51 proc. warszawiaków, z czego zdecydowanie ufa im 11 proc.. a raczej ufa – 40 proc. – wynika z najnowszej edycji Barometru Warszawskiego.

Liczba ta systematycznie spada od września 2024 r., kiedy to zaufanie deklarowało 60 proc. mieszkańców Warszawy (15 proc. zdecydowanie, 45 proc. – raczej ufało). W listopadzie 2024 było to 59 proc., a w marcu 2025 – 57 proc.

Warszawiacy coraz mniej ufają władzom dzielnic

Niewiele lepsze zdanie warszawiacy mają o władzach dzielnic Zaufanie do nich deklaruje 52 proc. mieszkańców miasta, z czego 9 proc. ufa im zdecydowania, a 44 proc. „raczej ufa”. To również najgorszy wynik od września 2024 r., kiedy to władzom dzielnicy ufało 60 proc. warszawiaków (12 proc. zdecydowanie, 48 proc. raczej ufało).

Zaufanie (zdecydowanie lub raczej) do władz miasta najczęściej deklarują mieszkańcy dzielnic Wawra, Wilanowa i Targówka. Z kolei zaufanie do władz dzielnicy najczęściej wyrażają mieszkańcy Wilanowa, Wesołej i Wawra. Osoby w wieku 15–19 lat częściej niż grupy wiekowe 20-64 lat deklarują, że raczej mają zaufanie do władz dzielnicy.

Z barometru wynika również, że działania prezydenta Rafała Trzaskowskiego pozytywnie ocenia 66 proc. respondentów, a działania władz miasta – 72 proc. respondentów.

Czego warszawiacy chcą od władz miasta?

Zapytano też, czego przede wszystkim ankietowani oczekują od władz Warszawy. Najwięcej osób (54 proc.) wskazało odpowiedź „spokojnie i bezpiecznie sobie mieszkać”. Po 31 proc. chce „dostać dobrą pracę” oraz „wygodnie i komfortowo mieszkać i korzystać z różnych usług i udogodnień”. 30 proc. chce żyć otoczonym przez czyste, zielone, przyjazne środowisko naturalne, a 26 proc. w ciekawy, różnorodny sposób spędzać czas wolny. Z kolei 22 proc. ankietowanych chce mieszkać w poczuciu wspólnoty z innymi ludźmi, z sąsiadami, a 16 proc. rozwijać się i realizować swoje pasje, zainteresowania.

Z kolei najmniej wskazań padło na sformułowania: „zapewnić dzieciom rozrywkę i ciekawe spędzanie wolnego czasu”, prowadzić intensywne życie towarzyskie i rozrywkowe, dobrze się bawić”, „żyć w nowoczesny sposób” oraz „korzystać z bogatej oferty kulturalnej”.

Barometr Warszawski to badanie opinii mieszkańców przygotowywane na zlecenie urzędu miasta. Próba mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz dzielnicę zamieszkania wyniosła 2178. Badanie było wykonywane w czerwcu 2025.

Źródło: zyciewarszawy.pl

