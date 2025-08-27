Spada zaufanie do władz Warszawy i dzielnic

Władzom miasta ufa 51 proc. warszawiaków, z czego zdecydowanie ufa im 11 proc.. a raczej ufa – 40 proc. – wynika z najnowszej edycji Barometru Warszawskiego.



Liczba ta systematycznie spada od września 2024 r., kiedy to zaufanie deklarowało 60 proc. mieszkańców Warszawy (15 proc. zdecydowanie, 45 proc. – raczej ufało). W listopadzie 2024 było to 59 proc., a w marcu 2025 – 57 proc.

Warszawiacy coraz mniej ufają władzom dzielnic

Niewiele lepsze zdanie warszawiacy mają o władzach dzielnic Zaufanie do nich deklaruje 52 proc. mieszkańców miasta, z czego 9 proc. ufa im zdecydowania, a 44 proc. „raczej ufa”. To również najgorszy wynik od września 2024 r., kiedy to władzom dzielnicy ufało 60 proc. warszawiaków (12 proc. zdecydowanie, 48 proc. raczej ufało).

Zaufanie (zdecydowanie lub raczej) do władz miasta najczęściej deklarują mieszkańcy dzielnic Wawra, Wilanowa i Targówka. Z kolei zaufanie do władz dzielnicy najczęściej wyrażają mieszkańcy Wilanowa, Wesołej i Wawra. Osoby w wieku 15–19 lat częściej niż grupy wiekowe 20-64 lat deklarują, że raczej mają zaufanie do władz dzielnicy.

Z barometru wynika również, że działania prezydenta Rafała Trzaskowskiego pozytywnie ocenia 66 proc. respondentów, a działania władz miasta – 72 proc. respondentów.