Życie Warszawy

Specjalne patrole policji w warszawskim parku. Czego będą pilnować?

Publikacja: 12.08.2025 13:15

Patrole będą pojawiać się w rezerwacie kilka razy w tygodniu

Foto: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kacper Komaiszko
W historycznym rezerwacie przyrody Morysin w Wilanowie wprowadzono konne patrole policji. Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów oraz ochronę unikatowego środowiska naturalnego i zabytków.

W rezerwacie przyrody Morysin, jednym z najcenniejszych przyrodniczo i historycznie miejsc w Warszawie, pojawiły się konne patrole policji. Decyzja ta, będąca efektem współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z policją, ma na celu nie tylko zapewnienie porządku, ale przede wszystkim ochronę unikatowego charakteru tego obszaru.

Obecność funkcjonariuszy na koniach ma wzbudzić poczucie bezpieczeństwa wśród odwiedzających i skutecznie przeciwdziałać łamaniu obowiązujących zasad.

Nowa forma ochrony rezerwatu Morysin

Patrole konne policji będą pojawiać się w Morysinie kilka razy w tygodniu. Wybór tej formy nadzoru nie jest przypadkowy. Konie pozwalają na skuteczne przemieszczanie się po trudnym, leśnym terenie, który jest niedostępny dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko. Decyzja o wprowadzeniu patroli była wcześniej konsultowana z wieloma instytucjami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, co świadczy o kompleksowym podejściu do ochrony rezerwatu.

Obowiązujące zakazy i zasady

Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie egzekwowanie licznych zakazów, które chronią delikatny ekosystem rezerwatu. Wśród najważniejszych zasad, o których muszą pamiętać odwiedzający, znajdują się:

• Zakaz poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami – dotyczy to zarówno pieszych, jak i rowerzystów.

• Zakaz wprowadzania psów, płoszenia zwierząt oraz polowań.

• Zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych.

• Zakaz połowu ryb i innych organizmów wodnych.

• Nakaz zachowania ciszy, aby nie zakłócać życia dzikiej przyrody.

Przestrzeganie tych reguł ma kluczowe znaczenie dla zachowania unikatowej przyrody rezerwatu, w tym rzadkich lasów łęgowych i licznych gatunków zwierząt.

