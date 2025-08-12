Specjalne patrole policji w warszawskim parku. Czego będą pilnować?

Patrole będą pojawiać się w rezerwacie kilka razy w tygodniu
W rezerwacie przyrody Morysin, jednym z najcenniejszych przyrodniczo i historycznie miejsc w Warszawie, pojawiły się konne patrole policji. Decyzja ta, będąca efektem współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z policją, ma na celu nie tylko zapewnienie porządku, ale przede wszystkim ochronę unikatowego charakteru tego obszaru.
Obecność funkcjonariuszy na koniach ma wzbudzić poczucie bezpieczeństwa wśród odwiedzających i skutecznie przeciwdziałać łamaniu obowiązujących zasad.
Patrole konne policji będą pojawiać się w Morysinie kilka razy w tygodniu. Wybór tej formy nadzoru nie jest przypadkowy. Konie pozwalają na skuteczne przemieszczanie się po trudnym, leśnym terenie, który jest niedostępny dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko. Decyzja o wprowadzeniu patroli była wcześniej konsultowana z wieloma instytucjami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, co świadczy o kompleksowym podejściu do ochrony rezerwatu.
Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie egzekwowanie licznych zakazów, które chronią delikatny ekosystem rezerwatu. Wśród najważniejszych zasad, o których muszą pamiętać odwiedzający, znajdują się:
• Zakaz poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami – dotyczy to zarówno pieszych, jak i rowerzystów.
• Zakaz wprowadzania psów, płoszenia zwierząt oraz polowań.
• Zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych.
• Zakaz połowu ryb i innych organizmów wodnych.
• Nakaz zachowania ciszy, aby nie zakłócać życia dzikiej przyrody.
Przestrzeganie tych reguł ma kluczowe znaczenie dla zachowania unikatowej przyrody rezerwatu, w tym rzadkich lasów łęgowych i licznych gatunków zwierząt.
Rezerwat Morysin to nie tylko przyroda, ale również żywa historia. Nazwa miejsca pochodzi od Maurycego Potockiego, wnuka Stanisława Kostki Potockiego. W XIX wieku, na polecenie Stanisława i Aleksandry Potockich, teren ten przekształcono w malowniczy park romantyczny w stylu angielskim. Do dziś można tu odnaleźć ruiny zabytkowych budowli, które stanowią świadectwo dawnej świetności. W 1996 roku obszar ten zyskał status rezerwatu przyrody, a od 1994 roku jest również częścią Pomnika Historii, co podkreśla jego wielowymiarową wartość.
Wprowadzenie patroli konnych to wyraźny sygnał, że priorytetem jest ochrona unikalnego charakteru Morysina. Działania policji mają na celu nie tylko karanie za naruszenia, ale przede wszystkim edukowanie i uświadamianie. Wszyscy odwiedzający są proszeni o odpowiedzialne zachowanie, które pozwoli zachować to wyjątkowe miejsce dla przyszłych pokoleń. Dzięki współpracy służb i świadomości turystów, Morysin pozostanie ostoją przyrody i historii w sercu Wilanowa.