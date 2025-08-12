Specjalne patrole policji w warszawskim parku. Czego będą pilnować?

W historycznym rezerwacie przyrody Morysin w Wilanowie wprowadzono konne patrole policji. Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów oraz ochronę unikatowego środowiska naturalnego i zabytków.



W rezerwacie przyrody Morysin, jednym z najcenniejszych przyrodniczo i historycznie miejsc w Warszawie, pojawiły się konne patrole policji. Decyzja ta, będąca efektem współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z policją, ma na celu nie tylko zapewnienie porządku, ale przede wszystkim ochronę unikatowego charakteru tego obszaru.

Reklama

Obecność funkcjonariuszy na koniach ma wzbudzić poczucie bezpieczeństwa wśród odwiedzających i skutecznie przeciwdziałać łamaniu obowiązujących zasad.

Nowa forma ochrony rezerwatu Morysin

Patrole konne policji będą pojawiać się w Morysinie kilka razy w tygodniu. Wybór tej formy nadzoru nie jest przypadkowy. Konie pozwalają na skuteczne przemieszczanie się po trudnym, leśnym terenie, który jest niedostępny dla pojazdów mechanicznych, a jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko. Decyzja o wprowadzeniu patroli była wcześniej konsultowana z wieloma instytucjami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, co świadczy o kompleksowym podejściu do ochrony rezerwatu.

Obowiązujące zakazy i zasady

Głównym zadaniem funkcjonariuszy będzie egzekwowanie licznych zakazów, które chronią delikatny ekosystem rezerwatu. Wśród najważniejszych zasad, o których muszą pamiętać odwiedzający, znajdują się: