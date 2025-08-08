Zaniedbany skwer na Powiślu zyska nowe oblicze. Rusza gruntowna modernizacja

Rozpoczęto modernizację popularnego skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków na Powiślu. W ramach inwestycji teren zyska nową zieleń, liczne udogodnienia oraz elementy nawiązujące do historii. Prace potrwają do kwietnia 2026 roku.



Zarząd Zieleni w Warszawie rozpoczął prace nad rewitalizacją skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków, położonego przy ulicach Bednarskiej i Dobrej. Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego terenu w nowoczesną i przyjazną przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom i odwiedzającym Powiśle. Inwestycja zakłada szereg zmian, które mają na celu zwiększenie dostępności skweru oraz poprawę jego estetyki.

Nowa aranżacja przestrzeni i udogodnienia

Modernizacja przyniesie liczne zmiany w infrastrukturze skweru. Od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie, przy tunelu pod Wisłostradą, powstanie nowy plac wejściowy. Spacerowicze będą mogli korzystać z mineralnych alejek, a dla rowerzystów przewidziano stojaki rowerowe. Znacznie wzbogaci się też mała architektura. Istniejące ławki zostaną odnowione i ustawione w specjalnych niszach, by zapewnić komfort osobom z niepełnosprawnościami. Pojawią się również nowe leżaki miejskie, drewniane siedziska oraz stół.

Ciekawostką dla osób szukających aktywności będzie Slackline, rozciągnięta lina umożliwiająca trenowanie równowagi. Dodatkowo, skwer stanie się bezpieczniejszy po zmroku dzięki instalacji 12 latarni oraz podświetlanym placykom w nawierzchni.