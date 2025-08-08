Zaniedbany skwer na Powiślu zyska nowe oblicze. Rusza gruntowna modernizacja

Modernizacja przyniesie liczne zmiany w infrastrukturze skweru
Zarząd Zieleni w Warszawie rozpoczął prace nad rewitalizacją skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków, położonego przy ulicach Bednarskiej i Dobrej. Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego terenu w nowoczesną i przyjazną przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom i odwiedzającym Powiśle. Inwestycja zakłada szereg zmian, które mają na celu zwiększenie dostępności skweru oraz poprawę jego estetyki.
Modernizacja przyniesie liczne zmiany w infrastrukturze skweru. Od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie, przy tunelu pod Wisłostradą, powstanie nowy plac wejściowy. Spacerowicze będą mogli korzystać z mineralnych alejek, a dla rowerzystów przewidziano stojaki rowerowe. Znacznie wzbogaci się też mała architektura. Istniejące ławki zostaną odnowione i ustawione w specjalnych niszach, by zapewnić komfort osobom z niepełnosprawnościami. Pojawią się również nowe leżaki miejskie, drewniane siedziska oraz stół.
Ciekawostką dla osób szukających aktywności będzie Slackline, rozciągnięta lina umożliwiająca trenowanie równowagi. Dodatkowo, skwer stanie się bezpieczniejszy po zmroku dzięki instalacji 12 latarni oraz podświetlanym placykom w nawierzchni.
Głównym elementem modernizacji jest odnowa zieleni. W ramach projektu nasadzone zostanie 14 drzew, w tym takie gatunki jak klon jawor, lipa drobnolistna, czy grab pospolity. Skwer wzbogaci się również o 1705 krzewów ozdobnych, w tym derenie jadalne, lilaki i jaśminowce. Na pionowych powierzchniach pojawią się 290 pnączy, a na klombach i rabatach nasadzonych zostanie 6750 bylin i traw ozdobnych (np. krwawnik, trzcinnik) oraz 500 roślin cebulowych. Na koniec, trawniki o łącznej powierzchni 1525 m² zostaną poddane rekultywacji, co znacznie poprawi ich kondycję.
Charakterystycznym elementem odnowionego skweru będzie rzeźba „Zielone Oko Radiowe”, która symbolicznie nawiąże do starych radioodbiorników i nazwy skweru, honorującej popularne słuchowisko radiowe. Aby dopełnić charakteru miejsca, na terenie skweru pojawią się również nowe tablice informacyjno-edukacyjne, które przybliżą historię i specyfikę tego miejsca.
Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2026 roku.