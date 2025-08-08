Samowystarczalny ekosystem w środku miasta. Trzy nowe ogrody biocenotyczne w Warszawie

Ogród biocenotyczny to specjalny typ ogrodu funkcjonujący jak miniaturowy, samowystarczalny ekosystem, oparty na naturalnych zależnościach między roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami
Ogród biocenotyczny to specjalny typ ogrodu funkcjonujący jak miniaturowy, samowystarczalny ekosystem, oparty na naturalnych zależnościach między roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami. Jego podstawą jest biocenoza, czyli zespół wszystkich żywych organizmów współistniejących w danym środowisku, tworzących razem powiązany, zrównoważony system, w którym każda część ma swoją rolę.
Nowe warszawskie ogrody biocenotyczne zajmują łącznie powierzchnię ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Największy spośród nich, o powierzchni około 2 500 m², znajduje się w parku przy Bernardyńskiej Wodzie na Mokotowie, przy skrzyżowaniu ulic Powsińskiej i Idzikowskiego. Pozostałe dwa ogrody zlokalizowano przy ulicy Kijowskiej na Pradze-Północ oraz w parku Fort Bema przy ulicy Waldorffa na Bemowie.
W ogrodzie przy ul. Kijowskiej posadzono takie drzewa jak głóg jednoszyjkowy i jarząb pospolity oraz krzewy: bez czarny, bez koralowy, dereń świdwę, różę dziką, leszczynę pospolitą, wierzbę purpurową, śliwę tarninę i jeżynę popielnicę. Dodatkowo w ogrodzie znalazły się byliny – m.in. wrotycz zwyczajny, bodziszek łąkowy, krwawnik pospolity, jastrun właściwy, przetacznik długolistny, rumian żółty, dzwonek skupiony i szałwia omszona. Nie zabrakło również roślin cebulowych: tulipana Foresta ‘Rosy drem’, szafirka drobnokwiatowego, krokusa wiosennego oraz śnieżyczki przebiśnieg.
Cały teren ogrodu otoczony jest tradycyjnym płotkiem wiklinowym, który doskonale komponuje się z naturalnym charakterem miejsca. Dodatkowo wykorzystano warkocze z chrustu i martwe drewno, co sprzyja lokalnej faunie. Projekt zadbał także o zwierzęcych mieszkańców – zainstalowano poidełka oraz budki lęgowe dla ptaków i owadów.
Ogród w parku przy Bernardyńskiej Wodzie to największy z nowych biocenotycznych naturalnych zakątków Warszawy. Tu wśród nasadzeń znalazły się liczne wierzby płaczące, niemal tysiąc krzewów uformowanych w czyżnie oraz ponad 2 tysiące bylin. Założono również łąkę kwietną oraz trawnik, które zwiększają bioróżnorodność i retencję wody.
Dla spacerowiczów przygotowano nowe alejki ułatwiające poruszanie się po ogrodzie, a także wygodne ławki i kosze na śmieci. Elementy naturalnej architektury obejmują płotki wiklinowe oraz wygrodzenia z gałęzi, a także wykorzystanie pni, konarów i drewnianych klocków, które stworzyły dogodne schronienia i miejsca rozrodu dla lokalnej fauny.
W parku Fort Bema na Bemowie powstał kolejny ogród biocenotyczny o powierzchni około 1500 m². Prace obejmowały uporządkowanie istniejącej zieleni oraz posadzenie ponad 2400 roślin, w tym drzew (lipy drobnolistnej i głogu jednoszyjkowego), krzewów, bylin i roślin cebulowych. W jego obrębie można zobaczyć leśne krzewy owocowe i byliny grądowe, czyli wieloletnie rośliny naturalnie występujące w lasach liściastych, szczególnie na ich obrzeżach i w zaroślach.
Ważnym elementem ogrodu jest strefa łąkowa – zlokalizowana wewnątrz nasypu ziemnego oraz w części leśnej parku. Rośliny zadarniające posadzone na szczycie nasypu zapobiegają rozwojowi gatunków inwazyjnych, co wspiera ochronę lokalnego ekosystemu. W celu wygody spacerujących wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej oraz ścieżkę gruntową. Na terenie ogrodu umieszczono również drewniane siedziska, gdzie można odpocząć i cieszyć się kontaktem z naturą.
We wszystkich trzech ogrodach zamontowano tablice informacyjne, które wyjaśniają, czym są ogrody biocenotyczne i dlaczego ich rola jest tak ważna w miejskim otoczeniu. Dodatkowe tabliczki zachęcają do aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody, m.in. przypominają, żeby napełniać ptasie poidełka wodą oraz zwracają uwagę, że znajdujemy się w strefie dzikiej przyrody.
Ogrody powstały w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Ogród biocenotyczny dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą”