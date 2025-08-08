Samowystarczalny ekosystem w środku miasta. Trzy nowe ogrody biocenotyczne w Warszawie

Trzy nowe ogrody biocenotyczne powstały w Warszawie – pochwalił się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Pojawiły się na Pradze-Północ, Mokotowie oraz Bemowie.



Ogród biocenotyczny to specjalny typ ogrodu funkcjonujący jak miniaturowy, samowystarczalny ekosystem, oparty na naturalnych zależnościach między roślinami, zwierzętami i mikroorganizmami. Jego podstawą jest biocenoza, czyli zespół wszystkich żywych organizmów współistniejących w danym środowisku, tworzących razem powiązany, zrównoważony system, w którym każda część ma swoją rolę.

Nowe warszawskie ogrody biocenotyczne zajmują łącznie powierzchnię ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Największy spośród nich, o powierzchni około 2 500 m², znajduje się w parku przy Bernardyńskiej Wodzie na Mokotowie, przy skrzyżowaniu ulic Powsińskiej i Idzikowskiego. Pozostałe dwa ogrody zlokalizowano przy ulicy Kijowskiej na Pradze-Północ oraz w parku Fort Bema przy ulicy Waldorffa na Bemowie.

Ogród przy ul. Kijowskiej – naturalna enklawa w sercu Pragi

W ogrodzie przy ul. Kijowskiej posadzono takie drzewa jak głóg jednoszyjkowy i jarząb pospolity oraz krzewy: bez czarny, bez koralowy, dereń świdwę, różę dziką, leszczynę pospolitą, wierzbę purpurową, śliwę tarninę i jeżynę popielnicę. Dodatkowo w ogrodzie znalazły się byliny – m.in. wrotycz zwyczajny, bodziszek łąkowy, krwawnik pospolity, jastrun właściwy, przetacznik długolistny, rumian żółty, dzwonek skupiony i szałwia omszona. Nie zabrakło również roślin cebulowych: tulipana Foresta ‘Rosy drem’, szafirka drobnokwiatowego, krokusa wiosennego oraz śnieżyczki przebiśnieg.

Cały teren ogrodu otoczony jest tradycyjnym płotkiem wiklinowym, który doskonale komponuje się z naturalnym charakterem miejsca. Dodatkowo wykorzystano warkocze z chrustu i martwe drewno, co sprzyja lokalnej faunie. Projekt zadbał także o zwierzęcych mieszkańców – zainstalowano poidełka oraz budki lęgowe dla ptaków i owadów.