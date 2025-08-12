Wygaszą Powiśle, by oglądać spadające gwiazdy. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na deszcz Perseidów

W 2018 roku noc spadających gwiazd na Powiślu przyciągnęła kilka tysięcy mieszkańców stolicy
Zbliża się jedno z najbardziej widowiskowych astronomicznych zjawisk lata. W najbliższą noc z 12 na 13 sierpnia, Ziemia przejdzie przez chmurę drobin pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle, co zaowocuje deszczem meteorytów, nazywanym Perseidami. Zjawisko to, choć widoczne już od końca lipca, osiągnie swoje maksimum właśnie tej nocy. Z tej okazji Centrum Nauki Kopernik przygotowało specjalne, otwarte dla wszystkich wydarzenie. Ma ono na celu stworzenie jak najlepszych warunków do obserwacji spadających gwiazd w samym sercu stolicy, a także popularyzację wiedzy o kosmosie.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21:00 i potrwa do północy. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych aktywnościach. W programie zaplanowano rozmowy z gośćmi specjalnymi, którzy przybliżą tajniki astronomii, a także praktyczne warsztaty obserwacji nieba. Największą atrakcją będą jednak liczne teleskopy, dzięki którym każdy będzie mógł podglądać kosmos. Ponadto, przygotowano wystawę meteorytów, co pozwoli dosłownie dotknąć materii pozaziemskiej. Całości dopełni muzyka oraz strefa food trucków. Wstęp na wydarzenie jest wolny i można dołączyć w dowolnym momencie.
Perseidy to bez wątpienia najbardziej znany rój meteorów. Jest tak nie bez powodu. Przede wszystkim, jego maksimum aktywności przypada latem, kiedy noce są ciepłe, a szansa na bezchmurne niebo jest największa. To także okres urlopowy, sprzyjający spędzaniu czasu pod gołym niebem. Dodatkowo, Perseidy są niezwykle liczne – w czasie szczytowej aktywności można zobaczyć nawet do 150 zjawisk na godzinę, co znacznie zwiększa szansę na dostrzeżenie „spadającej gwiazdy”. Warto jednak pamiętać, że są to niezwykle szybkie obiekty, osiągające prędkość 59 km/s, więc wystarczy mrugnąć, by przegapić przelot.
Organizatorzy z Centrum Nauki Kopernik są świadomi, że obserwacje astronomiczne w metropolii nie są łatwe. Dlatego w noc wydarzenia wyłączona zostanie cała iluminacja Centrum, Planetarium, okolicznych mostów i innych jasnych obiektów. To działanie ma zminimalizować zanieczyszczenie świetlne i umożliwić dostrzeżenie większej liczby meteorów. Idealnie byłoby wybrać się poza miasto – na Mazury lub do jednego z parków ciemnego nieba, jak Izerski Park Ciemnego Nieba czy Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”. Jeśli jednak zostajemy w Warszawie, najprostszym sposobem na obserwację jest położenie się na kocu lub leżaku i wpatrywanie się w jak największy obszar nieba.
Centrum Nauki Kopernik ma już doświadczenie w organizacji takich wydarzeń. Podobna impreza w 2018 roku przyciągnęła kilka tysięcy mieszkańców stolicy, tworząc wyjątkową atmosferę wspólnego podziwiania kosmosu. To doskonała okazja, by letnią noc spędzić z rodziną lub znajomymi i wziąć udział w niezwykłym, astronomicznym spektaklu.