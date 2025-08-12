Wygaszą Powiśle, by oglądać spadające gwiazdy. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na deszcz Perseidów

W nocy z 12 na 13 sierpnia warszawiacy będą mieli wyjątkową okazję do wspólnego oglądania deszczu Perseidów. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na bezpłatne wydarzenie, podczas którego wyłączona zostanie iluminacja miasta, a na gości będą czekać teleskopy, eksperci i liczne atrakcje.



Zbliża się jedno z najbardziej widowiskowych astronomicznych zjawisk lata. W najbliższą noc z 12 na 13 sierpnia, Ziemia przejdzie przez chmurę drobin pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle, co zaowocuje deszczem meteorytów, nazywanym Perseidami. Zjawisko to, choć widoczne już od końca lipca, osiągnie swoje maksimum właśnie tej nocy. Z tej okazji Centrum Nauki Kopernik przygotowało specjalne, otwarte dla wszystkich wydarzenie. Ma ono na celu stworzenie jak najlepszych warunków do obserwacji spadających gwiazd w samym sercu stolicy, a także popularyzację wiedzy o kosmosie.

W programie: teleskopy, eksperci i food trucki

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21:00 i potrwa do północy. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych aktywnościach. W programie zaplanowano rozmowy z gośćmi specjalnymi, którzy przybliżą tajniki astronomii, a także praktyczne warsztaty obserwacji nieba. Największą atrakcją będą jednak liczne teleskopy, dzięki którym każdy będzie mógł podglądać kosmos. Ponadto, przygotowano wystawę meteorytów, co pozwoli dosłownie dotknąć materii pozaziemskiej. Całości dopełni muzyka oraz strefa food trucków. Wstęp na wydarzenie jest wolny i można dołączyć w dowolnym momencie.

Dlaczego Perseidy są najpopularniejsze?

Perseidy to bez wątpienia najbardziej znany rój meteorów. Jest tak nie bez powodu. Przede wszystkim, jego maksimum aktywności przypada latem, kiedy noce są ciepłe, a szansa na bezchmurne niebo jest największa. To także okres urlopowy, sprzyjający spędzaniu czasu pod gołym niebem. Dodatkowo, Perseidy są niezwykle liczne – w czasie szczytowej aktywności można zobaczyć nawet do 150 zjawisk na godzinę, co znacznie zwiększa szansę na dostrzeżenie „spadającej gwiazdy”. Warto jednak pamiętać, że są to niezwykle szybkie obiekty, osiągające prędkość 59 km/s, więc wystarczy mrugnąć, by przegapić przelot.