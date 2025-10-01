System kaucyjny już ruszył. Co to oznacza dla kupujących?

1 października w Polsce zaczął obowiązywać system kaucyjny. Dla klientów oznacza to zmiany, do których będą musieli się przyzwyczaić.



Zgodnie z nowymi zasadami do cen napojów zostanie doliczona kaucja, którą będzie można odzyskać, zwracając butelki. Rozwiązanie ma promować recykling i wielokrotne wykorzystanie opakowań.

Opłata za opakowanie przy kupnie napoju

Nowe przepisy przewidują, że w sklepach pojawią się napoje w opakowaniach objętych systemem. Znajdzie się na nich wyraźny znak kaucji z jej kwotą. Przy zakupie napoju w takim opakowaniu od klienta zostanie pobrana kaucja. Będzie ona doliczona do ceny napoju dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania. Aby ją odzyskać, nie trzeba będzie okazywać paragonu.

Opakowanie można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań został nałożony na sklepy powyżej 200 m2, a małe sklepy poniżej 200 m2 mogą dobrowolnie przystąpić do systemu. W każdej gminie będzie musiał być co najmniej jeden punkt odbioru. Co ważne, opakowań nie należy zgniatać przed oddaniem do punktu zbiórki.

Co można zwrócić do punktów zbiórki?

Do punktów zbiórki można zwrócić tylko oznakowane opakowania po napojach objęte systemem kaucyjnym. Są to szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki. Kaucja wyniesie: