System kaucyjny już ruszył. Co to oznacza dla kupujących?

Zgodnie z nowymi zasadami do cen napojów zostanie doliczona kaucja, którą będzie można odzyskać, zwracając butelki. Rozwiązanie ma promować recykling i wielokrotne wykorzystanie opakowań.
Nowe przepisy przewidują, że w sklepach pojawią się napoje w opakowaniach objętych systemem. Znajdzie się na nich wyraźny znak kaucji z jej kwotą. Przy zakupie napoju w takim opakowaniu od klienta zostanie pobrana kaucja. Będzie ona doliczona do ceny napoju dopiero przy kasie. Kaucję będzie można odebrać przy zwrocie opakowania. Aby ją odzyskać, nie trzeba będzie okazywać paragonu.
Opakowanie można zwrócić w dowolnym punkcie zbiórki. Obowiązek zbierania opakowań został nałożony na sklepy powyżej 200 m2, a małe sklepy poniżej 200 m2 mogą dobrowolnie przystąpić do systemu. W każdej gminie będzie musiał być co najmniej jeden punkt odbioru. Co ważne, opakowań nie należy zgniatać przed oddaniem do punktu zbiórki.
Do punktów zbiórki można zwrócić tylko oznakowane opakowania po napojach objęte systemem kaucyjnym. Są to szklane i plastikowe butelki oraz metalowe puszki. Kaucja wyniesie:
Doświadczenia innych krajów pokazują, że dobrze zorganizowany system kaucyjny jest najefektywniejszym narzędziem do zapewnienia najwyższych poziomów selektywnej zbiórki pustych opakowań. Przykładem jest system niemiecki, który funkcjonuje już od 22 lat i osiąga poziomy zbiórki zużytych opakowań sięgające średnio 97–98 proc.