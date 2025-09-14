Wchodzisz z pustymi butelkami do sklepu i co dalej? Jak będzie działał system kaucyjny

Przy zbiórce automatycznej recyklomat zazwyczaj wyda bon, który będzie można zrealizować w kasie sklepu
Wierzymy, że informacje, które podajemy za Polską Izbą Handlu, pozwolą naszym Czytelnikom uniknąć chaosu i ułatwić zwrot opakowań.
Należy pamiętać, że nie wszystkie opakowania będzie można oddać. Na początku system obejmie wyłącznie butelki PET oraz puszki metalowe, które są specjalnie oznakowane (patrz ilustracja). Każde takie opakowanie musi mieć na etykiecie logotyp kaucji wraz z jej wysokością. Bez tego znaczka nie uda się odzyskać pieniędzy. Co więcej, przez pierwsze miesiące w sklepach wciąż będą dostępne opakowania bez oznaczeń, więc szczególną uwagę będzie należało zwrócić uwagę na to, co kupujemy.
To kluczowa zasada! Gniecenie butelek i puszek, do których od wielu lat namawiali nas ekolodzy, w systemie kaucyjnym będzie błędem. Pogniecione opakowania z punktu widzenia systemu kaucyjnego będą bezużyteczne. Ani sprzedawca, ani automat nie będą w stanie odczytać informacji z etykiety, co uniemożliwi zwrot kaucji. Odnoszone do sklepu opakowania muszą być w nienaruszonym stanie.
Do wyboru będą dwie opcje: zbiórka manualna i automatyczna.
Warto sprawdzić, która z tych metod jest dostępna w naszym ulubionym sklepie. Należy też pamiętać, że małe sklepy o powierzchni poniżej 200 m kw. nie mają obowiązku uczestniczyć w systemie.
System kaucyjny został zaprojektowany tak, aby działał bez paragonu. Nie trzeba przechowywać dowodu zakupu, aby odzyskać pieniądze. Wystarczy, że oddamy nieuszkodzone opakowanie z odpowiednim logotypem.
Zwrot pieniędzy może odbywać się na dwa sposoby. W przypadku zbiórki manualnej sprzedawca wyda gotówkę lub bon. Z kolei przy zbiórce automatycznej recyklomat zazwyczaj wyda bon, który będzie można zrealizować w kasie sklepu.
Te informacje warto sobie przyswoić, bo na pewno przydadzą się w najbliższym czasie. Jednocześnie trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo 1 października – data startu systemu kaucyjnego – zmiana nie będzie radykalna, to raczej początek procesu. Stąd też obiecujemy Czytelnikom „Życia Warszawy”, że kwestia kaucji będzie częstym gościem na naszych łamach.