Wchodzisz z pustymi butelkami do sklepu i co dalej? Jak będzie działał system kaucyjny

Gdzie i jak oddać butelkę?

Do wyboru będą dwie opcje: zbiórka manualna i automatyczna.

Zbiórka manualna: po prostu oddajemy opakowanie sprzedawcy, który skanuje je i wypłaca kaucję.

Zbiórka automatyczna: wrzucamy butelki lub puszki do specjalnego automatu, czyli recyklomatu.

Warto sprawdzić, która z tych metod jest dostępna w naszym ulubionym sklepie. Należy też pamiętać, że małe sklepy o powierzchni poniżej 200 m kw. nie mają obowiązku uczestniczyć w systemie.

Nie potrzeba paragonu

System kaucyjny został zaprojektowany tak, aby działał bez paragonu. Nie trzeba przechowywać dowodu zakupu, aby odzyskać pieniądze. Wystarczy, że oddamy nieuszkodzone opakowanie z odpowiednim logotypem.

Kaucja w gotówce lub bonie

Zwrot pieniędzy może odbywać się na dwa sposoby. W przypadku zbiórki manualnej sprzedawca wyda gotówkę lub bon. Z kolei przy zbiórce automatycznej recyklomat zazwyczaj wyda bon, który będzie można zrealizować w kasie sklepu.

Te informacje warto sobie przyswoić, bo na pewno przydadzą się w najbliższym czasie. Jednocześnie trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo 1 października – data startu systemu kaucyjnego – zmiana nie będzie radykalna, to raczej początek procesu. Stąd też obiecujemy Czytelnikom „Życia Warszawy”, że kwestia kaucji będzie częstym gościem na naszych łamach.