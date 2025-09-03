18.3°C
1014.8 hPa
Życie Warszawy

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Publikacja: 03.09.2025 09:55

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się zebrać 150 ton ubrań

Foto: MPO Warszawa

rbi
Dzięki inicjatywie MPO ubrania, które już nie są potrzebne ich właścicielom, otrzymują drugie życie, a mieszkańcy uczą się świadomej, ekologicznej postawy w codziennym życiu.

W ostatnich miesiącach Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie (MPO) prowadzi akcję „Odzież drugiej szansy”, w ramach której mieszkańcy stolicy mogą przekazać używaną odzież i tekstylia.

Kontenery „odzieży drugiej szansy”

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się zebrać 150 ton ubrań, z czego prawie 100 ton pochodziło z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonych przez MPO przy ul. Tatarskiej oraz ul. Kampinoskiej.

Polecane
Zadaszenie pełni istotną funkcję – nie tylko chroni przed rozwiewaniem śmieci przez wiatr, ale przed
przestrzeń miejska
800 nowych koszy na śmieci. Nie rozdziobią ich kruki i wrony

– Akcję rozpoczęliśmy od ustawienia kontenerów w naszych lokalizacjach. Pierwsze stanęły przy PSZOK-ach na ul. Tatarskiej i ul. Kampinoskiej oraz przy ul. Obozowej 43, gdzie znajduje się siedziba spółki. Kolejne pojemniki pojawiły się we współpracy z dzielnicami miasta – tam, gdzie mieszkańcy najczęściej z nich korzystają – tłumaczy Jakub Turowicz, rzecznik MPO Warszawa.

92 proc. ubrań skierowano do ponownego obiegu

Obecnie kontenery akcji „Odzież drugiej szansy” można znaleźć  m.in. w Śródmieściu, na Woli, Żoliborzu, Wilanowie oraz Bemowie. Między styczniem a sierpniem tego roku mieszkańcy warszawskich dzielnic dostarczyli do kontenerów i PSZOK-ów ponad 150 ton tekstyliów używanych. Po wstępnej selekcji oraz ocenie jakości aż 92 proc. zebranych ubrań zostało skierowanych do ponownego obiegu, co oznacza, że niemal cała odzież otrzymała nową szansę na życie, zamiast trafić na wysypisko.

Reklama
Reklama
Polecane
Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksowe prowadzenie PSZOKu
gospodarka odpadami
Powstaną trzy nowe PSZOKi. Ratusz ogłosił przetarg

Od początku 2025 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu tekstyliów i odzieży. Zmiany te wyeliminowały możliwość wyrzucania odzieży do tradycyjnych, „czarnych” pojemników na odpady zmieszane. Tekstylia stały się nową, odrębną frakcją, którą należy zbierać i przetwarzać w sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie lub recykling. W odpowiedzi na te regulacje MPO postanowiło ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do nowych zasad oraz zachęcić ich do ekologicznego pozbywania się niepotrzebnej odzieży.

Lokalizacje kontenerów akcji "Odzież drugiej szansy":

1. ul. Obozowa 43 - siedziba MPO

2. ul. Tatarska 2/4 - PSZOK

3. ul. Kampinoska 1 - PSZOK

4. ul. Rydygiera 3a

Reklama
Reklama

5. ul. Potocka 1

6. ul. Słowackiego 6/8

7. ul. Lazurowa 183A

8. ul. Lazurowa 183

9. ul. Zaściankowa / Vogla

10. ul. Anielewicza 9

Reklama
Reklama

11. ul. Boya Żeleńskiego 6

12. ul. Bonifraterska 15

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach
Dni Transportu Publicznego 2025

Metro bez tajemnic. STP na Kabatach otwarta dla wszystkich

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci
budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania na Mazowszu!

Lustro wody w Wiśle na odcinku warszawskim obniżyło się do niespotykanych wartości
rzeka

2 cm wody w Wiśle? Prognozy mówią, że stanie się to niedługo

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"
Bezpieczeństwo

Warszawscy seniorzy oszukani „na legendę”

Od 1 września w pełni przejezdna jest Wisłostrada
ulice

Jakimi drogami pojedziemy po wakacyjnych remontach?

Moment incydentu został zarejestrowany z widowni
warszawa singera

Protest propalestyński zakłócił koncert finałowy festiwalu kultury żydowskiej

Zwycięzcę plebiscytu poznamy oficjalnie 11 października
plebiscyt

Które drzewo otrzyma tytuł Warszawskiego Drzewa Roku 2025?

Strategiczna mapa hałasu pokazuje miejsca w Warszawie, w których jest najgłośniej, a w których najci
Hałas

Gdzie w jest najgłośniej, a gdzie najciszej? Mapa stolicy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama