150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Dzięki inicjatywie MPO ubrania, które już nie są potrzebne ich właścicielom, otrzymują drugie życie, a mieszkańcy uczą się świadomej, ekologicznej postawy w codziennym życiu.



W ostatnich miesiącach Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie (MPO) prowadzi akcję „Odzież drugiej szansy”, w ramach której mieszkańcy stolicy mogą przekazać używaną odzież i tekstylia.

Kontenery „odzieży drugiej szansy”

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się zebrać 150 ton ubrań, z czego prawie 100 ton pochodziło z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonych przez MPO przy ul. Tatarskiej oraz ul. Kampinoskiej.

– Akcję rozpoczęliśmy od ustawienia kontenerów w naszych lokalizacjach. Pierwsze stanęły przy PSZOK-ach na ul. Tatarskiej i ul. Kampinoskiej oraz przy ul. Obozowej 43, gdzie znajduje się siedziba spółki. Kolejne pojemniki pojawiły się we współpracy z dzielnicami miasta – tam, gdzie mieszkańcy najczęściej z nich korzystają – tłumaczy Jakub Turowicz, rzecznik MPO Warszawa.

92 proc. ubrań skierowano do ponownego obiegu

Obecnie kontenery akcji „Odzież drugiej szansy” można znaleźć m.in. w Śródmieściu, na Woli, Żoliborzu, Wilanowie oraz Bemowie. Między styczniem a sierpniem tego roku mieszkańcy warszawskich dzielnic dostarczyli do kontenerów i PSZOK-ów ponad 150 ton tekstyliów używanych. Po wstępnej selekcji oraz ocenie jakości aż 92 proc. zebranych ubrań zostało skierowanych do ponownego obiegu, co oznacza, że niemal cała odzież otrzymała nową szansę na życie, zamiast trafić na wysypisko.