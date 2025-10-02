Kwestia alkoholu wraca na sesję Rady Warszawy. Co prezydent proponuje radnym?

Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego odbędzie się w czwartek, 2 października, o godz. 14 w Pałacu Kultury i Nauki.



Na sesji przewidziano dwa punkty. Oba dotyczą wystąpienia do rad dzielnic w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu na ich terenie nocnej prohibicji.

Rafał Trzaskowski chce przyspieszyć zakaz sprzedaży alkoholu

Taką opinię powinny wyrazić radni Śródmieście i Pragi-Północ. Jak wynika z załącznika do uchwały, radni planują wprowadzić prohibicję od godz. 23 do 6, czyli tak, jak proponował to wcześniejszy projekt prezydencki.

Prezydent postanowił też skrócić vacatio legis. „Mając na uwadze ważny interes społeczny i oczekiwania mieszkańców zmieniono czas wejścia w życie uchwały z 3 miesięcy do 14 dni” – napisała w uzasadnieniu do uchwały wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Joanna Tymińska.

Jak poinformował burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, władze dzielnicy zwróciły się do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady Warszawy o rozszerzenie porządku jutrzejszej nadzwyczajnej sesji rady o propozycję uchwały w sprawie przeprowadzenia pilotażu ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na Bielanach.