Kwestia alkoholu wraca na sesję Rady Warszawy. Co prezydent proponuje radnym?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaproponował, by przepisy weszły w życie w ciągu 14 dni od ich uchwalenia
Na sesji przewidziano dwa punkty. Oba dotyczą wystąpienia do rad dzielnic w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu na ich terenie nocnej prohibicji.
Taką opinię powinny wyrazić radni Śródmieście i Pragi-Północ. Jak wynika z załącznika do uchwały, radni planują wprowadzić prohibicję od godz. 23 do 6, czyli tak, jak proponował to wcześniejszy projekt prezydencki.
Prezydent postanowił też skrócić vacatio legis. „Mając na uwadze ważny interes społeczny i oczekiwania mieszkańców zmieniono czas wejścia w życie uchwały z 3 miesięcy do 14 dni” – napisała w uzasadnieniu do uchwały wicedyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Joanna Tymińska.
Jak poinformował burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk, władze dzielnicy zwróciły się do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczącej Rady Warszawy o rozszerzenie porządku jutrzejszej nadzwyczajnej sesji rady o propozycję uchwały w sprawie przeprowadzenia pilotażu ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu na Bielanach.
„Na Bielanach ograniczenie dotknęłoby 24 sklepy, w tym 13 z nich to stacje benzynowe. Spotkałem się z zarzutami, że chcemy uderzyć w małych przedsiębiorców, ale stanowczo się z tym nie zgadzam. Wraz z zastępcą burmistrza Włodzimierzem Piątkowskim od dawna wspieramy lokalnych przedsiębiorców, zachęcamy do korzystania z ich usług i towarów” – napisał Pietruczuk w mediach społecznościowych.
Próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całego miasta trwają od kilku lat. Pomysł ten zyskał na popularności głównie jako odpowiedź na problemy z zakłócaniem porządku publicznego, hałasem i awanturami, szczególnie w centrum Warszawy.
W 2023 roku aktywiści miejscy złożyli obywatelski projekt uchwały o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie w godzinach od 22 do 6. Zakaz miał nie obejmować punktów gastronomicznych, takich jak puby czy bary.
W 2024 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skierował do rady miasta projekt uchwały intencyjnej dotyczącej nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w godz. 23-6. Według badania przygotowanego na zamówienie ratusza około 80 proc. mieszkańców było za takim rozwiązaniem.
W lutym 2025 roku uchwała została nagle zdjęta z porządku obrad, co wywołało krytykę ze strony radnych i aktywistów. Następnie propozycje przepisów zostały odrzucone przez 14 z 18 rad dzielnic, Komisję Bezpieczeństwa, a na końcu przez radnych Warszawy. Zaproponowano wówczas pilotaż w dwóch dzielnicach: w Śródmieściu i na Pradze-Południe.