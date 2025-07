Już w najbliższą niedzielę 13 lipca na Bazarze Różyckiego odbędzie się kolejna wyprzedaż garażowa. To okazja do wymiany ubrań i innych używanych rzeczy w myśl zasady zero waste.



Zasady tzw. garażówki są proste. Mieszkańcy Warszawy mogą przynieść rzeczy, których już nie potrzebują. W zamian na miejscu mogą dla siebie znaleźć coś innego. Reklama Wyprzedaż garażowa na Bazarze Różyckiego. Co można na niej znaleźć? Wyprzedaż garażowa to przestrzeń do wymiany ubrań, obuwia i akcesoriów, których już nie używamy. Zamiast je wyrzucić, można dać im nowe życie. Na miejscu wymienimy je na odzież i inne przedmioty, które służyły kiedyś innym. To świetna okazja, by za darmo i w duchu ekologii odświeżyć swoją garderobę. Przyniesione ubrania powinny być czyste, wyprasowane i w dobrym stanie. Wymiana odbywa się bezgotówkowo. Osoby, które nie chcą nic w zamian, mogą po prostu zostawić rzeczy w pawilonie. Za drobną opłatą można również złowić coś dla siebie bez przynoszenia rzeczy na wymianę. Lekko zniszczone rzeczy także znajdą swoje zastosowanie – dostaną drugie życie, po przerobieniu przez wolontariuszkę na nowe, unikalne projekty. Polecane niedziela Chcesz pozbyć się używanych, ale sprawnych rzeczy? Rusza Wawerska Garażówka Kiedy i gdzie odbędzie się wyprzedaż garażowa? Wyprzedaż garażowa odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca. W tym miesiącu wypada ona w najbliższą niedzielę 13 lipca. Miejscem wyprzedaży jest Bazar Różyckiego przy ul. Targowej 54, pawilon nr 25. Wydarzenie potrwa w godz. 11-17.