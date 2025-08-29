W tych miejscach w Warszawie nie będzie prądu. Komunikat dla mieszkańców

Planowane przerwy w dostawach prądu w Warszawie spowodowane są m.in. pracami modernizacyjnymi
Listę planowanych wyłączeń Stoen publikuje na bieżąco na portalu awaria.stoen.pl.
Oto, gdzie w Warszawie nie będzie prądu w okresie od 1 do 5 września (lista planowanych wyłączeń wg stanu na 29 sierpnia br.).
Jednocześnie operator zastrzega, że wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia.
Portal https://awaria.stoen.pl/public służy temu, by każdy mieszkaniec mógł samodzielnie sprawdzić planowane wyłączenia dostaw prądu i ewentualne awarie. Wprowadzając adres nieruchomości można szybko sprawdzić, czy dana nieruchomość jest objęta planowanym wyłączeniem lub awarią.
Portal oferuje także możliwość zgłoszenia usterki przez użytkownika za pomocą formularza. Informacje o planowanych wyłączeniach, awariach i zgłoszeniach mieszkańców zaznaczane są na bieżąco na mapie Warszawy i okolic.