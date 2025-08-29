29°C
Życie Warszawy

W tych miejscach w Warszawie nie będzie prądu. Komunikat dla mieszkańców

Publikacja: 29.08.2025 13:45

Planowane przerwy w dostawach prądu w Warszawie spowodowane są m.in. pracami modernizacyjnymi

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Prace modernizacyjno-konserwacyjne stacji transformatorowych, usuwanie usterek, przycinanie drzew, modernizacja sieci – to przykładowe powody, dla których Stoen Operator, dostawca energii dla Warszawy i kilku ościennych gmin, decyduje się na planowe wyłączenia prądu. Gdzie można się ich spodziewać w najbliższych dniach?

Listę planowanych wyłączeń Stoen publikuje na bieżąco na portalu awaria.stoen.pl. 

W tych miejscach w Warszawie nie będzie prądu 

Oto, gdzie w Warszawie nie będzie prądu w okresie od 1 do 5 września (lista planowanych wyłączeń wg stanu na 29 sierpnia br.). 

2 września godz. 7-15 

  • ul. Estrady 50

2 września godz. 7.30-13.30 

  • ul. Krzesanego 18, 20
  • ul. Ludwinowska 19, 22A-22H, 24F, 30, 32, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51-54A, 57, 59

2 września godz. 8-13

  • ul. Mirtowa 2A
  • ul. Roli 7
2 września godz. 9-14 

  • Ul. Kasprowicza 58, 60

2 września godz. 11-15 

  • ul. Halna 35

3 września godz. 7-15

  • ul. Dobka z Oleśnicy 3-6
  • ul. M. Hemara 29
  • ul. Przydrożna 64
  • ul. Białołęcka 278, 282-282A, 286-286A, 288, 294a-294D, 296-296C, 298A-298C, 300300A, 329C, 339-339B, 341-341A, 343-343G, 345B, 347, 349-349A, 351, 359-359A, 361-361A, 363, 365, 369, 371, 373, 379
  • ul. Warzelnicza 2, 4, 6A-6D

3 września godz. 8-13 

  • ul. Dzieci Warszawy 33
  • ul. Jana Marcina Szancera 2, 4, 6, 8
  • ul. Walerego Sławka
  • ul. Agrarna 1-2
  • ul. Chełmżyńska 93, 95
  • ul. Kołodziejska 2
  • ul. Oraczy 1-6A, 8-9, 11, 13-19
  • ul. Szeroka 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80-80A, 92A
  • ul. Traczy 5
  • ul. Kościuszki 39
  • ul. Bielszowicka 53-53C, 55, 59, 61-62, 64, 66A
  • ul. Hafciarska 37-37F, 39-39B, 41, 43-46C, 50-52L, 62
  • ul. Podstawowa 48
  • ul. Skowronkowa 34

4 września godz. 7.30-13

  • ul. Obrońców Helu 4

4 września godz. 8-10

  • ul. Marii Kazimiery 20, 22, 24, 26
4 września godz. 8-18 

  • ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 19

4 września godz. 9-15 

  • ul. Szeroka 138L

5 września godz. 9-14 

  • ul. Cisowa 14A, 16

Jednocześnie operator zastrzega, że wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia.

Gdzie znaleźć informacje o awariach i wyłączeniach? 

Portal https://awaria.stoen.pl/public służy temu, by każdy mieszkaniec mógł samodzielnie sprawdzić planowane wyłączenia dostaw prądu i ewentualne awarie. Wprowadzając adres nieruchomości można szybko sprawdzić, czy dana nieruchomość jest objęta planowanym wyłączeniem lub awarią.

Portal oferuje także możliwość zgłoszenia usterki przez użytkownika za pomocą formularza. Informacje o planowanych wyłączeniach, awariach i zgłoszeniach mieszkańców zaznaczane są na bieżąco na mapie Warszawy i okolic. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

