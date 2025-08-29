W tych miejscach w Warszawie nie będzie prądu. Komunikat dla mieszkańców

2 września godz. 9-14

Ul. Kasprowicza 58, 60

2 września godz. 11-15

ul. Halna 35

3 września godz. 7-15

ul. Dobka z Oleśnicy 3-6

ul. M. Hemara 29

ul. Przydrożna 64

ul. Białołęcka 278, 282-282A, 286-286A, 288, 294a-294D, 296-296C, 298A-298C, 300300A, 329C, 339-339B, 341-341A, 343-343G, 345B, 347, 349-349A, 351, 359-359A, 361-361A, 363, 365, 369, 371, 373, 379

ul. Warzelnicza 2, 4, 6A-6D

3 września godz. 8-13

ul. Dzieci Warszawy 33

ul. Jana Marcina Szancera 2, 4, 6, 8

ul. Walerego Sławka

ul. Agrarna 1-2

ul. Chełmżyńska 93, 95

ul. Kołodziejska 2

ul. Oraczy 1-6A, 8-9, 11, 13-19

ul. Szeroka 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80-80A, 92A

ul. Traczy 5

ul. Kościuszki 39

ul. Bielszowicka 53-53C, 55, 59, 61-62, 64, 66A

ul. Hafciarska 37-37F, 39-39B, 41, 43-46C, 50-52L, 62

ul. Podstawowa 48

ul. Skowronkowa 34

4 września godz. 7.30-13

ul. Obrońców Helu 4

4 września godz. 8-10

ul. Marii Kazimiery 20, 22, 24, 26

4 września godz. 8-18

ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 19

4 września godz. 9-15

ul. Szeroka 138L

5 września godz. 9-14

ul. Cisowa 14A, 16

Jednocześnie operator zastrzega, że wyłączenia mogą być odwołane bez uprzedzenia.

Gdzie znaleźć informacje o awariach i wyłączeniach?

Portal https://awaria.stoen.pl/public służy temu, by każdy mieszkaniec mógł samodzielnie sprawdzić planowane wyłączenia dostaw prądu i ewentualne awarie. Wprowadzając adres nieruchomości można szybko sprawdzić, czy dana nieruchomość jest objęta planowanym wyłączeniem lub awarią.

Portal oferuje także możliwość zgłoszenia usterki przez użytkownika za pomocą formularza. Informacje o planowanych wyłączeniach, awariach i zgłoszeniach mieszkańców zaznaczane są na bieżąco na mapie Warszawy i okolic.