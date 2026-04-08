Leo Express przyspiesza na trasie Warszawa–Kraków–Praga. Bilety od 8 zł

Od 25 czerwca siatka połączeń Leo Express zostanie wyraźnie rozbudowana.
Na polskich torach robi się coraz ciekawiej. Prywatny przewoźnik Leo Express rozwija swoją ofertę i stawia mocniej na jedną z najważniejszych tras w kraju. Od marca 2026 roku pociągi tej firmy kursują między Warszawa a Kraków, a dalej jadą aż do Praga. I wygląda na to, że pasażerowie szybko przekonali się do tej opcji.
Od momentu wejścia na polski rynek przewoźnik przewiózł już ponad 38 tysięcy osób. Co ciekawe, aż niemal połowa z nich wybrała nową trasę krajową Warszawa–Kraków. To wyraźny sygnał, że konkurencja na kolei zaczyna działać na korzyść podróżnych.
Dziś Leo Express oferuje dwie pary połączeń dziennie na trasie Warszawa – Kraków – Oświęcim – Praga. Na odcinku Kraków – Praga pociągi kursują jeszcze częściej – nawet cztery razy dziennie w każdą stronę.
To jednak dopiero początek. Od 25 czerwca siatka połączeń zostanie wyraźnie rozbudowana. Na trasie Warszawa–Kraków liczba kursów wzrośnie do czterech dziennie w każdym kierunku. Z kolei między Warszawą a Pragą pojawią się trzy połączenia dziennie w obie strony.
Dla pasażerów oznacza to większą elastyczność – łatwiej będzie zaplanować zarówno szybki wypad, jak i podróż służbową.
Nowe połączenia są skrojone pod różne potrzeby. Sprawdzą się zarówno przy jednodniowych wyjazdach między Warszawą a Krakowem, jak i podczas dłuższych podróży do Pragi. Oferta celuje w turystów, studentów i osoby podróżujące służbowo. Zwłaszcza że bilety potrafią zaskoczyć ceną – zaczynają się już od 8 zł na trasie krajowej i od 49 zł w relacjach międzynarodowych.
Jak podkreśla prezes firmy, Peter Köhler, rosnąca konkurencja zmienia standardy podróżowania koleją. Dziś pasażerowie zwracają uwagę nie tylko na czas przejazdu, ale też na komfort.
Peter Köhler, prezes Leo Express
Na pokładzie dostępne są m.in. gwarantowane miejsca siedzące, wybór konkretnego fotela, bezpłatne Wi-Fi czy serwis z dostawą posiłków do miejsca. Do wyboru są różne klasy podróży, w tym bardziej komfortowe opcje.