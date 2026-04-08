Leo Express przyspiesza na trasie Warszawa–Kraków–Praga. Bilety od 8 zł

Leo Express zwiększa liczbę połączeń w Polsce. Od czerwca 2026 pasażerowie zyskają więcej kursów na trasie Warszawa–Kraków oraz wygodne połączenia do Pragi – i to w atrakcyjnych cenach.



Na polskich torach robi się coraz ciekawiej. Prywatny przewoźnik Leo Express rozwija swoją ofertę i stawia mocniej na jedną z najważniejszych tras w kraju. Od marca 2026 roku pociągi tej firmy kursują między Warszawa a Kraków, a dalej jadą aż do Praga. I wygląda na to, że pasażerowie szybko przekonali się do tej opcji.

Reklama Reklama

Oferta celuje w turystów, studentów i osoby podróżujące służbowo.

Tysiące pasażerów i rosnące zainteresowanie

Od momentu wejścia na polski rynek przewoźnik przewiózł już ponad 38 tysięcy osób. Co ciekawe, aż niemal połowa z nich wybrała nową trasę krajową Warszawa–Kraków. To wyraźny sygnał, że konkurencja na kolei zaczyna działać na korzyść podróżnych.

Dziś Leo Express oferuje dwie pary połączeń dziennie na trasie Warszawa – Kraków – Oświęcim – Praga. Na odcinku Kraków – Praga pociągi kursują jeszcze częściej – nawet cztery razy dziennie w każdą stronę.