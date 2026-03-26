Warszawskie wielkie frezowanie. Rusza drugi przetargu na remonty dróg

Warszawa nie zwalnia tempa w odnowie infrastruktury drogowej. Po otwarciu ofert w pierwszym tegorocznym postępowaniu, miasto ogłosiło drugi przetarg obejmujący cztery ulice oraz jedno rondo. Łącznie w ramach dwóch pierwszych tur prac nowa nawierzchnia pojawi się na 13 odcinkach o długości około 9 km. Drogowcy czekają na zgłoszenia wykonawców do 28 kwietnia.
Prace obejmą między innymi dwa odcinki Wisłostrady o łącznej długości 2,5 km. Nowy asfalt zostanie położony na Wybrzeżu Kościuszkowskim (między ul. Grodzką a tunelem) oraz na Wybrzeżu Gdyńskim (od ul. Pergaminowej do mostu Grota-Roweckiego). To kontynuacja etapowej wymiany nawierzchni na całej trasie, którą zapoczątkowano w 2024 roku.
Równie duże zmiany czekają Pragę-Południe. Remont przejdą obie jezdnie Al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Grenadierów do Ronda Wiatraczna. Prace obejmą także samo rondo oraz ulicę Zakole. Poza wymianą asfaltu zaplanowano tam modyfikacje w organizacji ruchu, które mają ułatwić poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym.
Najważniejszym elementem prac na Rondzie Wiatraczna będzie poprawa bezpieczeństwa na przejściach przez Al. Stanów Zjednoczonych, które w audytach otrzymały bardzo niskie noty. Powstaną tam azyle dla pieszych, które skrócą dystans do pokonania i rozdzielą potoki aut. Dodatkowo na wlocie z Al. Waszyngtona pojawią się progi zwalniające, co ma wymusić na kierowcach spokojniejszą jazdę w rejonie „zebry” ocenionej na 0 w skali 5-stopniowej.
Na ulicy Zakole wyznaczone zostaną trzy zupełnie nowe przejścia dla pieszych połączone wyspą. Inwestycja obejmie również remont chodników, modernizację przystanku autobusowego oraz uporządkowanie parkowania – miejsca postojowe zostaną przeniesione z chodnika na jezdnię.
Rok 2026 ma być rekordowy pod względem liczby remontów. Miasto dysponuje budżetem 100 mln zł i planuje odnowić co najmniej 40 km dróg w całym sezonie. Kolejne przetargi są już w przygotowaniu, a część prac wykona miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.
Przy okazji wymiany asfaltu drogowcy dbają o estetykę i ekologię. Tam, gdzie to możliwe, zbędny beton jest zastępowany zielenią. Takie rozwiązania zostaną zastosowane m.in. na ul. Zakole, a remonty chodników i zatok zaplanowano także na ul. Madalińskiego oraz Koszykowej.