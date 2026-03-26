Warszawskie wielkie frezowanie. Rusza drugi przetargu na remonty dróg

Stołeczni drogowcy ogłosili kolejny przetarg na modernizację nawierzchni. Nowy asfalt pojawi się na kluczowych odcinkach Wisłostrady oraz na Pradze-Południe, gdzie metamorfozę przejdzie między innymi Rondo Wiatraczna i Aleja Stanów Zjednoczonych.



Warszawa nie zwalnia tempa w odnowie infrastruktury drogowej. Po otwarciu ofert w pierwszym tegorocznym postępowaniu, miasto ogłosiło drugi przetarg obejmujący cztery ulice oraz jedno rondo. Łącznie w ramach dwóch pierwszych tur prac nowa nawierzchnia pojawi się na 13 odcinkach o długości około 9 km. Drogowcy czekają na zgłoszenia wykonawców do 28 kwietnia.

Metamorfoza Wisłostrady i zmiany na Pradze

Prace obejmą między innymi dwa odcinki Wisłostrady o łącznej długości 2,5 km. Nowy asfalt zostanie położony na Wybrzeżu Kościuszkowskim (między ul. Grodzką a tunelem) oraz na Wybrzeżu Gdyńskim (od ul. Pergaminowej do mostu Grota-Roweckiego). To kontynuacja etapowej wymiany nawierzchni na całej trasie, którą zapoczątkowano w 2024 roku.

Remont przejdą obie jezdnie Al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Grenadierów do Ronda Wiatraczna.

Równie duże zmiany czekają Pragę-Południe. Remont przejdą obie jezdnie Al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od ul. Grenadierów do Ronda Wiatraczna. Prace obejmą także samo rondo oraz ulicę Zakole. Poza wymianą asfaltu zaplanowano tam modyfikacje w organizacji ruchu, które mają ułatwić poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym.