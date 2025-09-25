Nawierzchnia Płochocińskiej do wymiany. Roboty na pół tygodnia

W związku z planowaną wymianą nawierzchni ulicy Płochocińskiej, odcinek między ulicami Huczną a Krzyżówki zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na duże zmiany w czasie trwania remontu.



Prace rozpoczną się w piątek, 26 września, o godz. 22 i potrwają do wczesnych godzin porannych w środę, 1 października, do godz. 4.

Zamknięcie i trasy objazdowe

Przez ten czas przejazd będzie niemożliwy w obu kierunkach. Główna trasa alternatywna poprowadzi ulicami Marywilską i Trasą Toruńską (S8) do Modlińskiej. W przeciwnym kierunku kierowcy będą mogli skorzystać z trasy przez Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.

Zmiany na Modlińskiej i drogach bocznych

Prowadzone prace spowodują znaczące zmiany w organizacji ruchu w rejonie Modlińskiej: oba pasy przeznaczone do skrętu w prawo w Płochocińską zostaną wygrodzone, a skręt w ulice Huczną i Drucianą będzie możliwy z prawego pasa służącego do jazdy na wprost. Ponadto wyjazd z Hucznej i Drucianej będzie możliwy wyłącznie w stronę Modlińskiej. Z kolei z ulic Krzyżówki i Spedycyjnej nie będzie można skręcić w Płochocińską w kierunku Modlińskiej.

Utrudnienia dla pieszych i komunikacji miejskiej

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym Wartka oraz zebra przez Płochocińską na skrzyżowaniu z ulicami Krzyżówki i Spedycyjną.