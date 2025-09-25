13.9°C
1029.7 hPa
Życie Warszawy

Nawierzchnia Płochocińskiej do wymiany. Roboty na pół tygodnia

Publikacja: 25.09.2025 14:15

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną niektóre przejścia dla

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną niektóre przejścia dla pieszych

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z planowaną wymianą nawierzchni ulicy Płochocińskiej, odcinek między ulicami Huczną a Krzyżówki zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na duże zmiany w czasie trwania remontu.

Prace rozpoczną się w piątek, 26 września, o godz. 22 i potrwają do wczesnych godzin porannych w środę, 1 października, do godz. 4.

Zamknięcie i trasy objazdowe

Przez ten czas przejazd będzie niemożliwy w obu kierunkach. Główna trasa alternatywna poprowadzi ulicami Marywilską i Trasą Toruńską (S8) do Modlińskiej. W przeciwnym kierunku kierowcy będą mogli skorzystać z trasy przez Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.

Foto: mat. pras.

Zmiany na Modlińskiej i drogach bocznych

Prowadzone prace spowodują znaczące zmiany w organizacji ruchu w rejonie Modlińskiej: oba pasy przeznaczone do skrętu w prawo w Płochocińską zostaną wygrodzone, a skręt w ulice Huczną i Drucianą będzie możliwy z prawego pasa służącego do jazdy na wprost. Ponadto wyjazd z Hucznej i Drucianej będzie możliwy wyłącznie w stronę Modlińskiej. Z kolei z ulic Krzyżówki i Spedycyjnej nie będzie można skręcić w Płochocińską w kierunku Modlińskiej.

Utrudnienia dla pieszych i komunikacji miejskiej

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym Wartka oraz zebra przez Płochocińską na skrzyżowaniu z ulicami Krzyżówki i Spedycyjną.

Reklama
Reklama

W związku z remontem zmienią się także trasy linii autobusowych: 126, 314, 326, 705, 735 i 736. Linie 126 i 314 pojadą przez Modlińską, Kowalczyka i Krzyżówki. Autobusy linii 326, 705, 735 i 736, po zjeździe z Mostu Grota-Roweckiego, skierują się na ulicę Marywilską, którą dojadą do swoich stałych tras.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trwają prace przy rozbudowie autostrady A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska
drogi

A2 na wschód od Warszawy. Kiedy nowe odcinki zostaną oddane do ruchu?

Drogowcy obiecali skończyć remont ulicy Ciszewskiego pod koniec soboty
przebudowa

Remont ulicy Ciszewskiego przez pół weekendu

Prace związane z budową drugiej linii metra w Warszawie mają zakończyć się pod koniec przyszłego rok
metro

Pokazano postęp prac na linii M2. Koniec prac za rok?

Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zastosowano zielony dywan
remont na torach

Tramwaje wracają na Most Gdański i Słomińskiego

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września
przebudowa

Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
remonty

Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szp
remont

Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy
przebudowa

Remont na Bema. Uwaga kierowcy – grozi odholowanie pojazdu!

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama