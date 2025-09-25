Nawierzchnia Płochocińskiej do wymiany. Roboty na pół tygodnia

Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną niektóre przejścia dla pieszych
Prace rozpoczną się w piątek, 26 września, o godz. 22 i potrwają do wczesnych godzin porannych w środę, 1 października, do godz. 4.
Przez ten czas przejazd będzie niemożliwy w obu kierunkach. Główna trasa alternatywna poprowadzi ulicami Marywilską i Trasą Toruńską (S8) do Modlińskiej. W przeciwnym kierunku kierowcy będą mogli skorzystać z trasy przez Modlińską, Klasyków, Czołową i Marywilską.
Prowadzone prace spowodują znaczące zmiany w organizacji ruchu w rejonie Modlińskiej: oba pasy przeznaczone do skrętu w prawo w Płochocińską zostaną wygrodzone, a skręt w ulice Huczną i Drucianą będzie możliwy z prawego pasa służącego do jazdy na wprost. Ponadto wyjazd z Hucznej i Drucianej będzie możliwy wyłącznie w stronę Modlińskiej. Z kolei z ulic Krzyżówki i Spedycyjnej nie będzie można skręcić w Płochocińską w kierunku Modlińskiej.
Utrudnienia dotkną również pieszych – na czas asfaltowania zamknięte zostaną przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym Wartka oraz zebra przez Płochocińską na skrzyżowaniu z ulicami Krzyżówki i Spedycyjną.
W związku z remontem zmienią się także trasy linii autobusowych: 126, 314, 326, 705, 735 i 736. Linie 126 i 314 pojadą przez Modlińską, Kowalczyka i Krzyżówki. Autobusy linii 326, 705, 735 i 736, po zjeździe z Mostu Grota-Roweckiego, skierują się na ulicę Marywilską, którą dojadą do swoich stałych tras.