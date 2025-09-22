Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Warszawski Transport Publiczny informuje o planowanym zamknięciu ulicy Rozbrat, które rozpocznie się we wtorek, 23 września, w samo południe.



Powodem są prace prowadzone przez prywatnego inwestora. Ograniczenia w ruchu, obejmujące zarówno samochody, jak i komunikację miejską, potrwają do przełomu października i listopada.

Szczegóły zamknięcia i objazdy dla kierowców

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szpitala imienia Orłowskiego. Kierowcy, chcący ominąć zamknięty odcinek, będą kierowani objazdem prowadzącym ulicami Ludną, Wisłostradą i Łazienkowską, aż do ronda Sedlaczka.

Ruch na ulicy ma powrócić do normy na przełomie października i listopada.

Foto: mat. pras.

Dostęp dla pieszych

Piesi nadal będą mogli poruszać się po ulicy, ale z pewnymi utrudnieniami. Chodnik po stronie nowego budynku pozostanie zamknięty. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wytyczono dwa tymczasowe przejścia dla pieszych: jedno obok wjazdu na parking szpitala, drugie przed ulicą Szarą od strony Górnośląskiej.