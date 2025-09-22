22.3°C
Życie Warszawy

Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Publikacja: 22.09.2025 10:00

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szp

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szpitala imienia Orłowskiego.

Foto: zyciewarszawy.pl

M.B.
Warszawski Transport Publiczny informuje o planowanym zamknięciu ulicy Rozbrat, które rozpocznie się we wtorek, 23 września, w samo południe.

Powodem są prace prowadzone przez prywatnego inwestora. Ograniczenia w ruchu, obejmujące zarówno samochody, jak i komunikację miejską, potrwają do przełomu października i listopada.

Szczegóły zamknięcia i objazdy dla kierowców

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szpitala imienia Orłowskiego. Kierowcy, chcący ominąć zamknięty odcinek, będą kierowani objazdem prowadzącym ulicami Ludną, Wisłostradą i Łazienkowską, aż do ronda Sedlaczka.

Ruch na ulicy ma powrócić do normy na przełomie października i listopada.

Foto: mat. pras.

Dostęp dla pieszych

Piesi nadal będą mogli poruszać się po ulicy, ale z pewnymi utrudnieniami. Chodnik po stronie nowego budynku pozostanie zamknięty. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wytyczono dwa tymczasowe przejścia dla pieszych: jedno obok wjazdu na parking szpitala, drugie przed ulicą Szarą od strony Górnośląskiej.

Zmiany w trasach autobusów WTP

W związku z zamknięciem ulicy, tymczasowej modyfikacji ulegną trasy sześciu linii autobusowych Warszawskiego Transportu Publicznego: 108, 131, 162, 171, N33 i N83.

  • Linie 108, 131, 171, N33 i N83: Z placu Trzech Krzyży pojadą prosto Alejami Ujazdowskimi do Pięknej, a następnie dalej ulicami Górnośląską i Myśliwiecką.
  • Linia 162
Źródło: zyciewarszawy.pl

