Weekendowe utrudnienia na Spacerowej

W najbliższy weekend, 13 i 14 września, na ulicy Spacerowej w Warszawie szykują się spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.



Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa rozpoczyna poprawki na jezdni, co wiąże się z zamknięciem fragmentu ulicy i wprowadzeniem objazdów.

Od nocy z piątku na sobotę (12-13 września) ulica Spacerowa będzie nieprzejezdna na odcinku od ulicy Chocimskiej do Słonecznej, w kierunku Belwederskiej. Kierowcy jadący od strony Puławskiej dojadą tylko do Chocimskiej. Z kolei od Waryńskiego będzie można skręcić w Goworka tylko z jednego pasa.

Foto: mat. pras.

Wyznaczono również objazdy. Samochody jadące z centrum będą kierowane w ulicę Dolną. Natomiast ruch w przeciwnym kierunku, do Belwederskiej, zostanie poprowadzony ulicami: Puławską, przez plac Unii Lubelskiej, aleją Szucha, Trasą Łazienkowską, Czerniakowską i Gagarina.

Zmiany dotkną także Warszawski Transport Publiczny. Autobusy linii 167, 168, N31 i N81 w jednym kierunku pojadą objazdem przez ulice Boya-Żeleńskiego, plac Unii Lubelskiej, Bagatela i Belwederską.