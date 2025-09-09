Zaczyna się remont Juranda ze Spychowa

Prace drogowe spowodują poważne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Kierowcy muszą być gotowi na objazdy, a pasażerowie autobusów na zmienione trasy.
Drogowcy rozpoczną prace o godz. 8. Nowy asfalt pojawi się na odcinku między ulicami Ostródzką a Echa Leśne.
Prace podzielono na dwa etapy:
Przez cały czas trwania remontu ruch między Ostródzką a Echa Leśne będzie możliwy tylko w jednym kierunku – w stronę Białołęckiej.
Tym, którzy planują jechać w kierunku Ostródzkiej, sugerujemy skorzystać z wyznaczonego objazdu. Będzie on prowadził ulicami Białołęcką i Hemara. Mimo utrudnień wykonawca ma zapewnić dojazd do posesji na remontowanym odcinku.
Remont wpłynie również na trasy kilku linii autobusowych:
Warto również pamiętać, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 231 dojadą do szkoły, wysiadając na przystanku Przyjazna przy ulicy Białołęckiej.
Planując podróż w tym czasie, warto uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzić aktualne rozkłady jazdy na stronach komunikacji miejskiej.