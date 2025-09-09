14.5°C
Życie Warszawy

Zaczyna się remont Juranda ze Spychowa

Publikacja: 09.09.2025 07:00

Foto: ZDM Warszawa

M.B.
Dziś, 10 września, rozpocznie się zapowiadany remont ulicy Juranda ze Spychowa, który potrwa do soboty, 20 września. Prace drogowe, mające na celu położenie nowej nawierzchni.

Prace drogowe spowodują poważne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Kierowcy muszą być gotowi na objazdy, a pasażerowie autobusów na zmienione trasy.

Foto: UM Warszawa

Remont w dwóch etapach

Drogowcy rozpoczną prace o godz. 8. Nowy asfalt pojawi się na odcinku między ulicami Ostródzką a Echa Leśne.

Prace podzielono na dwa etapy:

  1. Pierwszy etap: Remont obejmie pas jezdni w kierunku ulicy Białołęckiej.
  2. Drugi etap: Roboty przeniosą się na pas w stronę ulicy Ostródzkiej.
Przez cały czas trwania remontu ruch między Ostródzką a Echa Leśne będzie możliwy tylko w jednym kierunku – w stronę Białołęckiej.

Objazdy dla kierowców

Tym, którzy planują jechać w kierunku Ostródzkiej, sugerujemy skorzystać z wyznaczonego objazdu. Będzie on prowadził ulicami Białołęcką i Hemara. Mimo utrudnień wykonawca ma zapewnić dojazd do posesji na remontowanym odcinku.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont wpłynie również na trasy kilku linii autobusowych:

  • Linie 204, 234 i N14 zostaną skierowane na objazd, który poprowadzi ulicami Białołęcką, Hemara i Ostródzką.
  • Linia 332 będzie kursować tylko jednym wariantem trasy, omijając remontowany odcinek przez ulicę Hemara, obok Szkoły Podstawowej nr 368.

Warto również pamiętać, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 231 dojadą do szkoły, wysiadając na przystanku Przyjazna przy ulicy Białołęckiej.

Planując podróż w tym czasie, warto uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzić aktualne rozkłady jazdy na stronach komunikacji miejskiej.

Źródło: zyciewarszawy.pl

