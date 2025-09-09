Zaczyna się remont Juranda ze Spychowa

Przez cały czas trwania remontu ruch między Ostródzką a Echa Leśne będzie możliwy tylko w jednym kierunku – w stronę Białołęckiej.

Objazdy dla kierowców

Tym, którzy planują jechać w kierunku Ostródzkiej, sugerujemy skorzystać z wyznaczonego objazdu. Będzie on prowadził ulicami Białołęcką i Hemara. Mimo utrudnień wykonawca ma zapewnić dojazd do posesji na remontowanym odcinku.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Remont wpłynie również na trasy kilku linii autobusowych:

Linie 204, 234 i N14 zostaną skierowane na objazd, który poprowadzi ulicami Białołęcką, Hemara i Ostródzką.

Linia 332 będzie kursować tylko jednym wariantem trasy, omijając remontowany odcinek przez ulicę Hemara, obok Szkoły Podstawowej nr 368.

Warto również pamiętać, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 231 dojadą do szkoły, wysiadając na przystanku Przyjazna przy ulicy Białołęckiej.

Planując podróż w tym czasie, warto uwzględnić dodatkowy czas na dojazd i sprawdzić aktualne rozkłady jazdy na stronach komunikacji miejskiej.