Ubezpieczenie dla rowerzysty w Warszawie. Jaką ochronę daje polisa?

Pierwszy typ ubezpieczenia chroni rowerzystę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które nieumyślnie wyrządzi innym osobom lub ich mieniu podczas jazdy na rowerze. Przykłady z realiów warszawskich ulic to nieumyślne zarysowanie samochodu na parkingu pod centrum handlowym, potrącenie pieszego na zatłoczonej ulicy, czy zderzenie z innym rowerzystą na ścieżce rowerowej.

Orientacyjne ceny, wskazują, że ubezpieczenie OC rowerzysty może kosztować od 25 do 35 złotych rocznie dla sumy ubezpieczenia wynoszącej około 100 tysięcy złotych

Z kolei rowerowe AC zapewnia odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub kradzieży sprzętu. Obejmuje ono uszkodzenia wynikające z wypadków, zdarzeń losowych, a także wandalizmu. W przypadku kradzieży, polisa pokrywa straty wynikające z kradzieży z włamaniem (np. z mieszkania, piwnicy, garażu, rowerowni, pod warunkiem odpowiednich zabezpieczeń) oraz kradzieży z ulicy, gdy rower był przypięty. Należy mieć na uwadze, że ubezpieczyciele często wymagają odpowiednich zabezpieczeń antykradzieżowych. Ten rodzaj ubezpieczenia jest szczególnie istotny dla właścicieli droższych rowerów, zwłaszcza tych często parkowanych w miejscach publicznych.

Kolejna z możliwości to polisa NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia ona wypłatę odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu (np. złamania, zwichnięcia, trwałego inwalidztwa, a nawet śmierci) w wyniku wypadku podczas jazdy na rowerze. Może również pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji, a także świadczenia za pobyt w szpitalu.

Ciekawą możliwością jest również pakiet assistance, gwarantujący dodatkowe usługi, pomocne w razie awarii roweru lub wypadku. Może obejmować transport roweru w razie awarii, zapewnienie roweru zastępczego, a także zwrot kosztów naprawy roweru. Ten rodzaj ochrony jest korzystny dla osób pokonujących długie dystanse lub tych, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach.

Reklama

Ile kosztuje ubezpieczenie rowerowe?

Koszt ubezpieczenia rowerowego jest zmienny i zależy od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia, wartości i wieku roweru oraz wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Orientacyjne ceny, wskazują, że ubezpieczenie OC rowerzysty może kosztować od 25 do 35 złotych rocznie dla sumy ubezpieczenia wynoszącej około 100 tysięcy złotych.

Polisa NNW dla rowerzysty to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia; przykładowo, za sumę 10 tysięcy złotych zapłacimy około 60-70 złotych rocznie, natomiast za 200 tysięcy złotych składka może sięgnąć czterocyfrowej kwoty.

W przypadku ubezpieczenia AC, składka często stanowi od 4 do 16 proc. wartości roweru rocznie. Oznacza to, że ubezpieczenie roweru o wartości 2000 złotych może kosztować od 100 do 300 złotych rocznie.

Polisy można nabyć bezpośrednio u ubezpieczycieli, poprzez agentów ubezpieczeniowych, co umożliwia porównanie ofert, lub online. Przed zawarciem umowy zawsze należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), aby zrozumieć wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, takie jak jazda pod wpływem alkoholu czy brak odpowiednich zabezpieczeń antykradzieżowych. Warto również sprawdzić, czy ubezpieczenie OC rowerzysty nie jest już włączone w szerszą polisę OC w życiu prywatnym, posiadaną w ramach ubezpieczenia mieszkania czy domu.