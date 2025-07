Metro nie kursuje od Słodowca do stacji Centrum. „Podejrzenie, że coś się pali”

Pasażerowie pierwszej linii metra zostali ewakuowani ze stacji linii M1 od Dworca Gdańskiego do Centrum. Na Dworzec Gdański przyjechały wozy straży pożarnej.



Pociągi pierwszej linii metra z kierunku północnego dojeżdżają tylko do stacji Słodowiec, a z południowego do Politechniki. Pasażerowie informują w mediach społecznościowych, że zostali ewakuowani ze stacji. „Czy to znowu jakaś awaria?” – pytają.

Jak tłumaczy rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, maszyniści jeżdżący pierwszą linią metra przekazali informację, że w tunelu w okolicach Dworca Gdańskiego coś może się palić.

– Zdecydowaliśmy więc o wyłączeniu części stacji i wezwaniu straży pożarnej, by sprawdziła, co może być tego przyczyną – tłumaczy.

Strażacy już przyjechali na stację Dworzec Gdański. Teraz będą musieli dokładnie sprawdzić tunele w okolicach stacji. Na razie jeszcze nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Pojawił się też komunikat Zarządu Transportu Miejskiego. „Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Słodowiec – Centrum. Wyłączone z ruchu stacje: Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał, Świętokrzyska” – czytamy w komunikacie.