Wymiana pieców w Warszawie. Program napotyka na trudności

Nie bez znaczenia są też kwestie infrastrukturalne. W części lokalizacji wciąż brakuje dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej, a ich rozbudowa bywa nieopłacalna lub czasochłonna. W niektórych przypadkach jedynym rozwiązaniem jest czasowe lub stałe przeniesienie lokatorów, aby przeprowadzić niezbędne prace. Brak zgody mieszkańców skutecznie blokuje takie inwestycje.

Miasto nie wyznacza jednego harmonogramu likwidacji pozostałych „kopciuchów”, podkreślając, że każdy przypadek jest inny. Proces postępuje stopniowo, wraz z usuwaniem kolejnych barier prawnych, technicznych i organizacyjnych.

Równolegle prowadzone są działania w sektorze prywatnym, gdzie tempo zmian zaczyna spowalniać. Od 2017 roku urząd miasta przeznaczył na dotacje do wymiany źródeł ciepła ponad 93,6 mln zł. Dzięki temu zlikwidowano ponad 4 tys. pieców na paliwa stałe i kilkaset olejowych. Urzędnicy szacują, że ok. 90 proc. inwestycji było realizowanych z udziałem miejskich środków.

Wyzwania dla wymiany „kopciuchów” w Warszawie

Obecnie największym wyzwaniem są budynki wymagające jednoczesnej termomodernizacji. Miejskie dotacje nie obejmują takich prac, dlatego rekomendowanym rozwiązaniem staje się rządowy program „Czyste Powietrze”. Jednocześnie, jak zauważa sekretarz Fijałkowski, zainteresowanie tym programem maleje, a mieszkańcy coraz częściej odkładają decyzje inwestycyjne – m.in. ze względu na niepewną sytuację gospodarczą i geopolityczną.

Miasto kontynuuje także działania kontrolne i edukacyjne. W 2025 roku straż miejska przeprowadziła ponad 6,4 tys. kontroli związanych z przestrzeganiem uchwały antysmogowej oraz ponad 2 tys. kontroli dotyczących spalania odpadów. W efekcie wystawiono dziesiątki mandatów i pouczeń, a w pojedynczych przypadkach skierowano sprawy do sądu.

Równolegle mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie doradców energetycznych – w ubiegłym roku udzielili oni ponad 600 porad dotyczących wymiany źródeł ciepła. Kontrole i działania informacyjne mają być kontynuowane również w 2026 roku.