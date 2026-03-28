Tramwajowa Warszawa w kawałkach. Czy miliony wydane na inwestycje przyniosą pasażerom realną ulgę?

Skala inwestycji w linie tramwajowe jest w ostatnich latach niewątplwie imponująca
Warszawski system tramwajowy przechodzi największą rozbudowę od dekad. Nowe trasy na Wilanów, Stegny czy Gagarina to niepodważalnie sukcesy frekwencyjne, jednak gdy spojrzymy na mapę planowanych połączeń obwodowych, pojawiają się pytania o strategię.
Jak informuje serwis rynekinfrastruktury.pl, Tramwaje Warszawskie skupiają się obecnie na projektowaniu tzw. wąsa wschodniego od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka, ale jego budowa, wedle Konrada Niklewicza, członka zarządu Tramwajów Warszawskich, to perspektywa dopiero początku lat 30.
Obecnie realizowane projekty budzą dyskusję nad sensem tworzenia odizolowanych fragmentów infrastruktury. Przykładem jest ulica Rakowiecka, gdzie powstało nowoczesne torowisko, które na razie nie doczeka się przedłużenia w stronę Ochoty. Kluczowy łącznik przez Pole Mokotowskie, wzdłuż ulic Rostafińskich i Banacha, wciąż pozostaje w fazie projektów, mimo że to właśnie budowa tam linii tramwajowej pozwoliłby domknąć magistralę łączącą południe miasta z jego zachodem.
Podobna sytuacja dotyczy Dworca Zachodniego. Gigantyczny nakład finansowy na budowę podziemnego przystanku i tunelu pod Al. Jerozolimskimi zostanie w pełni wykorzystany dopiero wtedy, gdy tramwaje pojadą dalej. Bez kontynuacji trasy, inwestycja ta pozostaje jedynie częściowo funkcjonalnym, ale kosztownym ślepym zaułkiem, nieoferującym realnej alternatywy dla przejazdu przez centrum.
Analizując dalsze plany rozwoju sieci po wyjeździe z tunelu pod Dworcem Zachodnim, widać wyraźną hierarchię ważności i kosztów:
Dlaczego domknięcie tych „kawałków” jest tak ważne? Odpowiedź dają obliczenia, które szacują czasy przejazdu. Obecnie podróż z południa na zachód wymusza przejazd przez wiecznie zakorkowane rondo Zawiszy lub samo centrum miasta.
Hipotetyczne porównanie czasu przejazdu (godziny szczytu):
|Relacja
|Przejazd przez Centrum (obecnie)
|Nowa Trasa Obwodowa (docelowo)
|Zysk dla pasażera
|Gagarina – Dworzec Zachodni
|ok. 35–40 min (z przesiadką)
|ok. 18–22 min (bezpośrednio)
|~15-20 min
|Miasteczko Wilanów – Rondo Daszyńskiego
|ok. 45–55 min (tramwaj + metro)
|ok. 30–35 min (tramwaj obwodowy)
|~15 min
|Pole Mokotowskie – Wola (Kasprzaka)
|ok. 25–30 min
|ok. 12–15 min
|~15 min
Wydawanie setek milionów złotych na fragmenty tras, które nie tworzą ciągłości, budzi obawy o efektywność wydatkowania publicznych środków. Pasażerowie oczekują skrócenia czasu podróży między dzielnicami bez konieczności wjeżdżania do Śródmieścia.
Dopóki łącznik przez Rostafińskich i tunel w stronę Kasprzaka nie powstaną, ciężar komunikacyjny Warszawy nadal będzie spoczywał na centralnych punktach przesiadkowych. Czy miasto stać na to, by na domknięcie kluczowych korytarzy czekać kolejną dekadę, inwestując w międzyczasie w odcinki, które bez łączników pozostają nieefektywne? Odpowiedź na to pytanie zależy od odwagi władz stolicy w ustalaniu harmonogramu inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej.