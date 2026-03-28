Tramwajowa Warszawa w kawałkach. Czy miliony wydane na inwestycje przyniosą pasażerom realną ulgę?

Budowa torowisk w stolicy nabiera tempa, ale powstający układ przypomina puzzle, których nie da się ułożyć w całości. Czy wielkie wydatki poniesione przez miasto na ulicy Rakowieckiej i w tunelu pod Dworcem Zachodnim mają sens bez kluczowych łączników?



Warszawski system tramwajowy przechodzi największą rozbudowę od dekad. Nowe trasy na Wilanów, Stegny czy Gagarina to niepodważalnie sukcesy frekwencyjne, jednak gdy spojrzymy na mapę planowanych połączeń obwodowych, pojawiają się pytania o strategię.

Jak informuje serwis rynekinfrastruktury.pl, Tramwaje Warszawskie skupiają się obecnie na projektowaniu tzw. wąsa wschodniego od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka, ale jego budowa, wedle Konrada Niklewicza, członka zarządu Tramwajów Warszawskich, to perspektywa dopiero początku lat 30.

Foto: Tramwaje Warszawskie

Inwestycje bez efektu synergii?

Obecnie realizowane projekty budzą dyskusję nad sensem tworzenia odizolowanych fragmentów infrastruktury. Przykładem jest ulica Rakowiecka, gdzie powstało nowoczesne torowisko, które na razie nie doczeka się przedłużenia w stronę Ochoty. Kluczowy łącznik przez Pole Mokotowskie, wzdłuż ulic Rostafińskich i Banacha, wciąż pozostaje w fazie projektów, mimo że to właśnie budowa tam linii tramwajowej pozwoliłby domknąć magistralę łączącą południe miasta z jego zachodem.