16.1°C
998.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wielka płyta jak złoto. Osiedla z PRL mogą przetrwać kolejne 50 lat. Co cenią w nich Warszawiacy?

Publikacja: 25.03.2026 11:30

Wielu potencjalnych nabywców mieszkań w blokach z wielkiej płyty obawia się o trwałość betonowych konstrukcji

Foto: Emptywords / CC BY-SA 4.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Mimo upływu dekad bloki z wielkiej płyty w Warszawie przeżywają renesans. Rekordowe ceny za metr kwadratowy i pozytywne opinie ekspertów sprawiają, że betonowe osiedla stają się fundamentem bezpiecznego rynku nieruchomości w stolicy.

Warszawski rynek nieruchomości stawia przed kupującymi nieoczywiste wyzwania. Nowoczesne apartamentowce wyrastają w każdym zakątku miasta, jednak to właśnie stare osiedla z wielkiej płyty przyciągają największą uwagę inwestorów oraz rodzin. Szacuje się, że w samej stolicy znajduje się około 200 tys. mieszkań wybudowanych w tej technologii.

Żyje w nich niemal pół miliona osób, co czyni z prefabrykowanych bloków najważniejszy element tkanki miejskiej Warszawy. Choć technologia ta narodziła się w innej epoce, jej obecna kondycja przeczy wielu popularnym mitom.

Popularność wielkiej płyty nie wynika wyłącznie z sentymentu.

Finansowy paradoks warszawskiego betonu

Dane rynkowe wskazują na fenomen cenowy. Średnie ceny ofertowe mieszkań w blokach z wielkiej płyty oscylują obecnie w granicach od 16,5 tys. do 17,5 tys. zł za m2. Jest to kwota zaskakująco bliska ofertom deweloperskim, które średnio wynoszą 19,4 tys. zł za m2. Najwyższe stawki odnotowuje się na Ursynowie, gdzie bliskość linii metra winduje ceny nawet do 19 tys.  zł za m2. Nieco taniej jest na Tarchominie i Targówku. Tam metr kwadratowy kosztuje od 12, tys. do 14,5 tys. zł. Warto jednak zauważyć, że realne ceny transakcyjne są zazwyczaj o kilka procent niższe od tych widniejących w ogłoszeniach. W marcu 2026 roku ostateczne kwoty u notariusza zatrzymują się średnio na poziomie 16,3 zł za m2.

Polecane
Na listę trafiły wyłącznie te obiekty, które przeszły szczegółowe kontrole przeprowadzone przez Kome
bezpieczeństwo wewnętrzne
Warszawa wskazuje budowle ochronne. Miasto powalczy o środki na remonty schronów i ukryć
Reklama
Reklama

Dlaczego warszawiacy wciąż wybierają płytę?

Popularność wielkiej płyty nie wynika wyłącznie z sentymentu. Kupujący doceniają przede wszystkim urbanistykę dawnych lat. Osiedla te oferują znacznie więcej wolnej przestrzeni między budynkami niż nowoczesne, ciasne inwestycje. Mieszkańcy mają pod ręką pełną infrastrukturę, w tym szkoły, przedszkola i lokalne bazarki.

Oczywiście technologia ta posiada swoje specyficzne wady. Do najczęściej wymienianych należą słaba akustyka ścian oraz przestarzałe instalacje. W starszych systemach wyzwaniem bywają również ślepe kuchnie. Z kolei Tarchomin i Ursynów oferują zazwyczaj lepsze układy w systemie szczecińskim (odmienny od starszych typ prefabrykatu wielkiej płyty – przyp. red.), który charakteryzuje się większymi oknami i bardziej ustawnymi pomieszczeniami.

Pytania o ewentualne wyburzenia bloków z wielkiej płyty pojawiają się regularnie. Eksperci podkreślają jednak, że o takich krokach będzie decydowała ekonomia, a nie wady techniczne.

Bezpieczeństwo konstrukcji pod lupą ekspertów

Wielu potencjalnych nabywców obawia się o trwałość betonowych konstrukcji. Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, uspokaja jednak, że rzekome zagrożenie katastrofą budowlaną jest mitem. Sam fakt budowy w technologii wielkopłytowej nie czyni budynku niebezpiecznym.

Kluczowym czynnikiem jest bowiem sposób jego utrzymania i regularność przeglądów technicznych. Większość warszawskich bloków przeszła już niezbędne modernizacje i docieplenia. Eksperci zgodnie twierdzą, że budynki te mogą bezpiecznie funkcjonować przez kolejne wiele dziesięcioleci.

Polecane
Weryfikacja dochodów jest obowiązkowa dla osób, które wynajmują lokal od m.st. Warszawy na podstawie
mieszkania komunalne
Lokatorze, zbyt dużo zarabiasz? Zapłacisz wyższy czynsz
Reklama
Reklama

Newralgiczne punkty i rola zarządcy

Najbardziej istotnym elementem konstrukcyjnym są stalowe łączniki między betonowymi prefabrykatami. Mogą one ulegać korozji, jeśli do wnętrza konstrukcji dostanie się wilgoć lub nieszczelne będą instalacje. Z tego powodu polskie prawo nakłada obowiązek wykonywania regularnych przeglądów rocznych oraz pięcioletnich.

Rolą zarządcy nieruchomości jest nie tylko dopilnowanie terminów tych kontroli, ale przede wszystkim realizacja zaleceń z nich wynikających. Transparentność procesu decyzyjnego jest tutaj kluczowa. Każdy właściciel ma prawo wglądu w protokoły i uchwały dotyczące stanu technicznego swojego bloku.

Ekonomia i bariery w modernizacji osiedli

Największym wyzwaniem dla przyszłości wielkiej płyty nie jest technologia, lecz struktura własności mieszkań. Decyzje o kosztownych remontach czy wymianie instalacji wymagają zgody większości właścicieli. Najtrudniej jest przekonać osoby wynajmujące lokale oraz mieszkańców o ograniczonych możliwościach finansowych.

Często najlepszym argumentem są konkretne wyliczenia ekonomiczne. Budynki ocieplone generują znacznie niższe koszty eksploatacyjne, co w dłuższej perspektywie pokrywa wydatki na modernizację. Tam, gdzie właściciele są zaangażowani, stan techniczny budynków ocenia się jako bardzo dobry.

Polecane
Średnia cena metra kwadratowego w stanie deweloperskim osiągnęła poziom 19 546 zł
rynek nieruchomości
Mieszkania nie przestają drożeć. Te dzielnice przebiły sufity

Rewitalizacja jako jedyny realny scenariusz

Pytania o ewentualne wyburzenia bloków z wielkiej płyty pojawiają się regularnie. Mariusz Łubiński podkreśla jednak, że o takich krokach będzie decydowała ekonomia, a nie wady techniczne. Budynki te stoją zazwyczaj w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, co skłania właścicieli do utrzymywania ich wartości rynkowej.

Reklama
Reklama

Proces wyburzenia bloku mieszkalnego jest niezwykle trudny ze względu na setki współwłaścicieli posiadających prawa do gruntu. Znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Warszawy jest dalsza rewitalizacja i remonty. Dzięki dostępnym technologiom te betonowe kolosy będą służyć mieszkańcom stolicy jeszcze przez bardzo długi czas.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA