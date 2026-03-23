Życie Warszawy
Warszawa wskazuje budowle ochronne. Miasto powalczy o środki na remonty schronów i ukryć

Publikacja: 23.03.2026 17:05

Na listę trafiły wyłącznie te obiekty, które przeszły szczegółowe kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

M.B.
Prezydent stolicy wyznaczył 28 obiektów, które mają pełnić funkcje ochronne dla mieszkańców. Decyzja ta pozwala miastu ubiegać się o rządowe dofinansowanie na przywrócenie tym miejscom ich dawnej sprawności technicznej.

Warszawa podejmuje konkretne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego. Na mocy nowego zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 497/2026 z 18 marca 2026 roku, wytypowano listę nieruchomości, które oficjalnie uznano za budowle ochronne. Są to miejsca znajdujące się bezpośrednio we władaniu miasta lub podległych mu jednostek.

Wytypowane piwnice i podziemia można dostosować do wymogów budowli ochronnych

Dokument ten jest kluczowy, ponieważ otwiera urzędnikom drogę do składania wniosków o dotacje celowe z programów obrony cywilnej i ochrony ludności.

Jak wybierano bezpieczne miejsca

Proces selekcji nie był przypadkowy. Na listę trafiły wyłącznie te obiekty, które przeszły szczegółowe kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Eksperci techniczni potwierdzili w swoich opiniach, że wytypowane piwnice i podziemia można dostosować do wymogów budowli ochronnych, zapewniając im co najmniej kategorię ukrycia.

Finansowanie prac modernizacyjnych

Miasto przygotowuje się obecnie do złożenia wniosku o wsparcie finansowe z wojewódzkiego programu ochrony ludności. Choć dokładne kwoty będą znane po skompletowaniu pełnej dokumentacji, wiadomo już, że ewentualne środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne remonty.

Prace mają na celu przywrócenie właściwości ochronnych, takich jak odpowiednia wentylacja czy wzmocnienia konstrukcyjne, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi. Warto zaznaczyć, że samo złożenie wniosku nie jest jeszcze gwarancją otrzymania pieniędzy, ale stanowi niezbędny pierwszy krok.

Wykaz obiektów uznanych za budowle ochronne

Poniżej znajduje się zestawienie 28 lokalizacji, które zostały objęte nowym zarządzeniem:

  • Stacja metra Centrum A13 – parking podziemny.
  • Stacja metra Plac Wilsona A18 – pustka technologiczna.
  • Ul. Białobrzeska 27 – Szkoła Podstawowa nr 61 (podziemia).
  • Ul. Białostocka 10/18 – Szkoła Podstawowa nr 73 (podziemia).
  • Ul. Cegłowska 81 – budynek szpitala (podziemia).
  • Ul. Deotymy 25/33 – Szkoła Podstawowa nr 388 (podziemia).
  • Ul. Elektoralna 5/7 – XVII Liceum Ogólnokształcące (podziemia).
  • Ul. Gandhiego 13 – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 (podziemia).
  • Ul. Krasnołęcka 3 – Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21 (podziemia).
  • Ul. Malownicza 31 – Szkoła Podstawowa nr 87 (podziemia).
  • Ul. Objazdowa 3 – Zespół Szkół nr 40 (podziemia).
  • Ul. Ogrodowa 16 – Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych (podziemia).
  • Ul. Okrężna 80 – Szkoła Podstawowa nr 115 (podziemia).
  • Ul. Osowska 81 – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 (podziemia).
  • Ul. Podróżnicza 11 – Szkoła Podstawowa nr 257 (podziemia).
  • Ul. Powstańców Śląskich 70 – Urząd Dzielnicy Bemowo (podziemia).
  • Ul. Pożaryskiego 2 – Szkoła Podstawowa nr 138 (podziemia).
  • Ul. Przepiórki 16/18 – Szkoła Podstawowa nr 66 (podziemia).
  • Ul. Rybnicka 42/44 – Przedszkole nr 60 (podziemia).
  • Ul. Smolna 30 – XVIII Liceum Ogólnokształcące (podziemia).
  • Ul. Sycowska 1 – Przedszkole nr 29 (podziemia).
  • Ul. Trakt Lubelski 40 – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 (podziemia).
  • Ul. Trzech Budrysów 32 – Szkoła Podstawowa nr 175 (podziemia).
  • Ul. Wiertnicza 26 – Zespół Szkół nr 79 (podziemia).
  • Ul. Woronicza 8 – X Liceum Ogólnokształcące (podziemia).
  • Ul. Zakrzewska 24b – Szkoła Podstawowa nr 260 (podziemia).
  • Ul. Zgrupowania AK Kampinos 10 – budynek administracyjny Tramwajów Warszawskich (podziemia).
  • Ul. Żeromskiego 22/28 – Zespół Szkół nr 35 (podziemia).

Plany na przyszłość

Opublikowana lista nie jest zamknięta. Ratusz zapowiada, że kolejne obiekty będą sukcesywnie włączane do wykazu w miarę przeprowadzania nowych ekspertyz technicznych.

Miasto koncentruje się przede wszystkim na miejscach, które historycznie pełniły już funkcje ochronne i mają potencjał, by po modernizacji ponownie służyć bezpieczeństwu ludności cywilnej.

Źródło: zyciewarszawy.pl

