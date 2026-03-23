Warszawa wskazuje budowle ochronne. Miasto powalczy o środki na remonty schronów i ukryć

Prezydent stolicy wyznaczył 28 obiektów, które mają pełnić funkcje ochronne dla mieszkańców. Decyzja ta pozwala miastu ubiegać się o rządowe dofinansowanie na przywrócenie tym miejscom ich dawnej sprawności technicznej.



Warszawa podejmuje konkretne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego. Na mocy nowego zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 497/2026 z 18 marca 2026 roku, wytypowano listę nieruchomości, które oficjalnie uznano za budowle ochronne. Są to miejsca znajdujące się bezpośrednio we władaniu miasta lub podległych mu jednostek.

Reklama Reklama

Dokument ten jest kluczowy, ponieważ otwiera urzędnikom drogę do składania wniosków o dotacje celowe z programów obrony cywilnej i ochrony ludności.

Jak wybierano bezpieczne miejsca

Proces selekcji nie był przypadkowy. Na listę trafiły wyłącznie te obiekty, które przeszły szczegółowe kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Eksperci techniczni potwierdzili w swoich opiniach, że wytypowane piwnice i podziemia można dostosować do wymogów budowli ochronnych, zapewniając im co najmniej kategorię ukrycia.