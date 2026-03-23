Warszawa wskazuje budowle ochronne. Miasto powalczy o środki na remonty schronów i ukryć

Warszawa podejmuje konkretne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego. Na mocy nowego zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 497/2026 z 18 marca 2026 roku, wytypowano listę nieruchomości, które oficjalnie uznano za budowle ochronne. Są to miejsca znajdujące się bezpośrednio we władaniu miasta lub podległych mu jednostek.
Dokument ten jest kluczowy, ponieważ otwiera urzędnikom drogę do składania wniosków o dotacje celowe z programów obrony cywilnej i ochrony ludności.
Proces selekcji nie był przypadkowy. Na listę trafiły wyłącznie te obiekty, które przeszły szczegółowe kontrole przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Eksperci techniczni potwierdzili w swoich opiniach, że wytypowane piwnice i podziemia można dostosować do wymogów budowli ochronnych, zapewniając im co najmniej kategorię ukrycia.
Miasto przygotowuje się obecnie do złożenia wniosku o wsparcie finansowe z wojewódzkiego programu ochrony ludności. Choć dokładne kwoty będą znane po skompletowaniu pełnej dokumentacji, wiadomo już, że ewentualne środki zostaną przeznaczone na specjalistyczne remonty.
Prace mają na celu przywrócenie właściwości ochronnych, takich jak odpowiednia wentylacja czy wzmocnienia konstrukcyjne, zgodnie z aktualnymi normami technicznymi. Warto zaznaczyć, że samo złożenie wniosku nie jest jeszcze gwarancją otrzymania pieniędzy, ale stanowi niezbędny pierwszy krok.
Poniżej znajduje się zestawienie 28 lokalizacji, które zostały objęte nowym zarządzeniem:
Opublikowana lista nie jest zamknięta. Ratusz zapowiada, że kolejne obiekty będą sukcesywnie włączane do wykazu w miarę przeprowadzania nowych ekspertyz technicznych.
Miasto koncentruje się przede wszystkim na miejscach, które historycznie pełniły już funkcje ochronne i mają potencjał, by po modernizacji ponownie służyć bezpieczeństwu ludności cywilnej.