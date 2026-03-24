Więcej czasu na wielkanocne zakupy. Wola Park wydłuża darmowe parkowanie

Klienci Wola Parku zyskają dodatkowy czas na przygotowania do świąt. Od 23 marca do 5 kwietnia bezpłatny postój zostanie wydłużony do 3 godzin, co ułatwi spokojne załatwienie wszystkich spraw.



Wprowadzone udogodnienie ma na celu poprawę komfortu osób odwiedzających centrum w najbardziej pracowitym czasie w roku. Każdy klient będzie mógł skorzystać z wydłużonego, trzykrotnego limitu darmowego czasu parkowania do dwóch razy w ciągu jednej doby.

Rozwiązanie to obowiązuje nie tylko w dniach poprzedzających Wielkanoc, ale również w krótkim okresie po świętach, kończąc się 5 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat standardowych opłat oraz pełny regulamin parkingu są dostępne na oficjalnej stronie internetowej obiektu.

Kompleksowa oferta handlowa i usługowa

Wola Park to miejsce, które łączy w sobie funkcje handlowe, rozrywkowe i społeczne. Na terenie obiektu działa ponad 200 punktów, w tym sklepy z odzieżą, elektroniką oraz artykułami wyposażenia wnętrz. Wśród kluczowych najemców znajdują się między innymi hipermarket Auchan, Castorama, klub fitness Zdrofit oraz Multikino.