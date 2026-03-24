Więcej czasu na wielkanocne zakupy. Wola Park wydłuża darmowe parkowanie

Wprowadzone udogodnienie ma na celu poprawę komfortu osób odwiedzających centrum w najbardziej pracowitym czasie w roku. Każdy klient będzie mógł skorzystać z wydłużonego, trzykrotnego limitu darmowego czasu parkowania do dwóch razy w ciągu jednej doby.
Rozwiązanie to obowiązuje nie tylko w dniach poprzedzających Wielkanoc, ale również w krótkim okresie po świętach, kończąc się 5 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat standardowych opłat oraz pełny regulamin parkingu są dostępne na oficjalnej stronie internetowej obiektu.
Wola Park to miejsce, które łączy w sobie funkcje handlowe, rozrywkowe i społeczne. Na terenie obiektu działa ponad 200 punktów, w tym sklepy z odzieżą, elektroniką oraz artykułami wyposażenia wnętrz. Wśród kluczowych najemców znajdują się między innymi hipermarket Auchan, Castorama, klub fitness Zdrofit oraz Multikino.
Klienci mogą również skorzystać ze studia planowania IKEA czy dedykowanej strefy co-workingu. Dla zmotoryzowanych przygotowano łącznie 3 tys. miejsc postojowych, a dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej dostępna jest stacja rowerowa Veturilo.
Wyróżnikiem centrum jest bezpośrednie sąsiedztwo Parku Ulricha, będącego dawnym ogrodem pokazowym znanej warszawskiej rodziny ogrodników. Można tam podziwiać rzadkie gatunki drzew, z których część została posadzona jeszcze w XIX wieku. W 2022 roku zakończono rewitalizację Ogrodów Ulricha, przywracając blask zabytkowej willi oraz szklarniom. Obecnie przestrzeń ta łączy funkcje społeczne z bogatą ofertą gastronomiczną, stanowiąc zielone miejsce spotkań dla mieszkańców Woli i Bemowa.
Wola Park aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej wspólnoty, współpracując z instytucjami kulturalnymi i władzami dzielnicy. Ważnym elementem działalności jest edukacja w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Na terenie centrum funkcjonuje Współdzielnik – pierwsze w Polsce Miejsce Aktywności Lokalnej w obiekcie handlowym, które promuje ideę zero waste i ograniczenie nadmiernej konsumpcji. Właścicielem obiektu jest firma Ingka Centres Polska, należąca do grupy Ingka, która zarządza dziesiątkami centrów handlowych na całym świecie.