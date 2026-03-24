Życie Warszawy
Więcej czasu na wielkanocne zakupy. Wola Park wydłuża darmowe parkowanie

Publikacja: 24.03.2026 06:45

Każdy klient będzie mógł skorzystać z wydłużonego, trzykrotnego limitu darmowego czasu parkowania do dwóch razy w ciągu jednej doby.

M.B.
Klienci Wola Parku zyskają dodatkowy czas na przygotowania do świąt. Od 23 marca do 5 kwietnia bezpłatny postój zostanie wydłużony do 3 godzin, co ułatwi spokojne załatwienie wszystkich spraw.

Wprowadzone udogodnienie ma na celu poprawę komfortu osób odwiedzających centrum w najbardziej pracowitym czasie w roku. Każdy klient będzie mógł skorzystać z wydłużonego, trzykrotnego limitu darmowego czasu parkowania do dwóch razy w ciągu jednej doby.

Rozwiązanie to obowiązuje nie tylko w dniach poprzedzających Wielkanoc, ale również w krótkim okresie po świętach, kończąc się 5 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat standardowych opłat oraz pełny regulamin parkingu są dostępne na oficjalnej stronie internetowej obiektu.

Kompleksowa oferta handlowa i usługowa

Wola Park to miejsce, które łączy w sobie funkcje handlowe, rozrywkowe i społeczne. Na terenie obiektu działa ponad 200 punktów, w tym sklepy z odzieżą, elektroniką oraz artykułami wyposażenia wnętrz. Wśród kluczowych najemców znajdują się między innymi hipermarket Auchan, Castorama, klub fitness Zdrofit oraz Multikino.

Klienci mogą również skorzystać ze studia planowania IKEA czy dedykowanej strefy co-workingu. Dla zmotoryzowanych przygotowano łącznie 3 tys. miejsc postojowych, a dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej dostępna jest stacja rowerowa Veturilo.

Relaks w historycznym otoczeniu

Wyróżnikiem centrum jest bezpośrednie sąsiedztwo Parku Ulricha, będącego dawnym ogrodem pokazowym znanej warszawskiej rodziny ogrodników. Można tam podziwiać rzadkie gatunki drzew, z których część została posadzona jeszcze w XIX wieku. W 2022 roku zakończono rewitalizację Ogrodów Ulricha, przywracając blask zabytkowej willi oraz szklarniom. Obecnie przestrzeń ta łączy funkcje społeczne z bogatą ofertą gastronomiczną, stanowiąc zielone miejsce spotkań dla mieszkańców Woli i Bemowa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

