Wiosna puka do drzwi Warszawy. Słońce i przyjemne temperatury na start tygodnia

Po długim okresie pogodowej niepewności, początek tygodnia w regionie mazowieckim zapowiada się stabilnie i słonecznie. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), poniedziałek 23 marca upłynie pod znakiem małego zachmurzenia i braku opadów. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu, świętując nadejście wiosny.
Zgodnie z danymi IMGW oraz serwisu Meteoblue, poniedziałkowe przedpołudnie w Warszawie będzie bardzo jasne. Słońce, które coraz śmielej operuje nad horyzontem, szybko podniesie temperaturę po chłodnej nocy. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 13–15°C.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący głównie z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Dzięki temu temperatura odczuwalna powinna być zbliżona do tej wskazywanej przez termometry, co sprzyja wiosennym spacerom w parkach czy nad Wisłą. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie na wysokim poziomie, oscylując wokół 1019 hPa, co zapewni nam dobre samopoczucie i stabilną aurę.
Mimo że dni stają się coraz cieplejsze, meteorolodzy z AccuWeather i IMGW przypominają o zdradliwych nocach. W bezchmurne noce ciepło z powierzchni ziemi szybko ucieka do atmosfery, co może skutkować przygruntowymi przymrozkami. W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna w Warszawie wyniesie około 2°C, ale na terenach przyległych – szczególnie w zagłębieniach terenu i na obrzeżach miasta – może spaść do 0°C lub nawet nieco poniżej.
Dla kierowców oznacza to konieczność zachowania czujności o poranku, gdyż miejscami na drogach lokalnych może pojawić się rosa lub delikatne oblodzenie. Rośliny, które zaczęły już wegetację, również mogą wymagać ochrony przed niskimi temperaturami w godzinach nocnych.
Prognozy na kolejne dni potwierdzają, że wiosna zadomowiła się u nas na dobre, choć nie obejdzie się bez dynamiki typowej dla marca.
Z danych długoterminowych wynika, że marzec 2026 w centralnej Polsce mieści się w normach wieloletnich pod względem opadów, co oznacza przeplatanie się dni słonecznych z deszczowymi. Obecny układ baryczny faworyzuje jednak napływ cieplejszych mas powietrza, co jest świetnym prognostykiem na pierwsze dni kalendarzowej wiosny.