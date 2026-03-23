Wiosna puka do drzwi Warszawy. Słońce i przyjemne temperatury na start tygodnia

Pierwszy poniedziałek kalendarzowej wiosny przywita mieszkańców stolicy pogodnym niebem i wyraźnym ociepleniem. Choć poranek może być rześki, w ciągu dnia termometry w Warszawie i okolicach wskażą wartości, które pozwolą poczuć prawdziwy powiew nowej pory roku.



Po długim okresie pogodowej niepewności, początek tygodnia w regionie mazowieckim zapowiada się stabilnie i słonecznie. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), poniedziałek 23 marca upłynie pod znakiem małego zachmurzenia i braku opadów. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu, świętując nadejście wiosny.

Z danych długoterminowych wynika, że marzec 2026 w centralnej Polsce mieści się w normach wieloletnich

Słońce przejmuje kontrolę nad stolicą

Zgodnie z danymi IMGW oraz serwisu Meteoblue, poniedziałkowe przedpołudnie w Warszawie będzie bardzo jasne. Słońce, które coraz śmielej operuje nad horyzontem, szybko podniesie temperaturę po chłodnej nocy. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 13–15°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący głównie z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Dzięki temu temperatura odczuwalna powinna być zbliżona do tej wskazywanej przez termometry, co sprzyja wiosennym spacerom w parkach czy nad Wisłą. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie na wysokim poziomie, oscylując wokół 1019 hPa, co zapewni nam dobre samopoczucie i stabilną aurę.