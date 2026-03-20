Nowa Skra nabiera rozpędu. Jest wykonawca hali sportowej za ponad 237 mln zł

Publikacja: 20.03.2026 16:15

Budynek hali z elewacją w nturalnych kolorach ma łatwo się wkopmonować w zieleń Pola Mokotowskiego

Budynek hali z elewacją w nturalnych kolorach ma łatwo się wkopmonować w zieleń Pola Mokotowskiego

M.B.
Modernizacja jednego z ważniejszych kompleksów sportowych w Warszawie dostała nowy impuls. Wybrano wykonawcę hali dla Nowej Skry. Jeśli nie będzie odwołań od decyzji, budowa ruszy jeszcze w 2026 roku.

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa ogłosiło wybór wykonawcy hali sportowej w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MIRBUD S.A. Teraz wszystko zależy od tego, czy pozostali uczestnicy przetargu nie złożą odwołań. Jeśli decyzja się uprawomocni, prace przy ul. Wawelskiej ruszą jeszcze w pierwszej połowie roku.

Wybrano wykonawcę. Najtańsza oferta wygrała

Przetarg na budowę hali ogłoszono 7 listopada 2025 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 3 lutego 2026 roku. Do rywalizacji stanęły cztery duże firmy budowlane. Ostatecznie zwyciężyła oferta MIRBUD S.A. opiewająca na 237,6 mln zł.

Pozostałe propozycje były wyraźnie droższe:

  • konsorcjum NDI – ponad 265 mln zł,
  • Skanska – ponad 276 mln zł,
  • Budimex – ponad 304 mln zł.
Decyzję ogłoszono 20 marca 2026 roku. Jeśli nie zostanie zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej, inwestycja ruszy w najbliższych miesiącach.

Budowa potrwa ponad dwa lata

Plan zakłada, że realizacja inwestycji zajmie 810 dni, czyli niespełna dwa i pół roku od podpisania umowy. To oznacza, że nowa hala mogłaby być gotowa około 2028 roku.

Hala ma powstać w miejscu dawnych, zdewastowanych basenów odkrytych i będzie dedykowana dyscyplinom
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac, podkreślając, że to kolejny ważny krok w odbudowie sportowego znaczenia tego miejsca.

Hala na 6 tysięcy widzów

Nowy obiekt ma być jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w stolicy. Projekt przewiduje:

  • trybuny dla 6 tysięcy widzów,
  • dwie kondygnacje nadziemne i dwie podziemne,
  • powierzchnię użytkową ok. 9,8 tys. m²,
  • pełne zaplecze sportowe i techniczne,
  • parking dla uczestników wydarzeń.
Hala będzie przystosowana przede wszystkim do rozgrywek koszykówki i siatkówki, ale posłuży także jako przestrzeń do treningów i wydarzeń sportowych.

Hala Skry i kompleks Polonii z nowymi wizualizacjami

Nowa Skra już się zmieniła

Modernizacja Ośrodka Nowa Skra to projekt podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich został już zakończony i objął ogromny teren – aż 11 hektarów.

W jego ramach powstały m.in.:

  • stadion treningowy lekkoatletyczny,
  • strefa rzutni,
  • boisko do rugby,
  • zaplecze sportowe,
  • zrewitalizowany teren parkowy ze stawem i alejkami.

Cały kompleks został zaprojektowany tak, by był dostępny dla wszystkich – niezależnie od wieku czy sprawności.

Przed nami jeszcze jeden etap

Po zakończeniu budowy hali przyjdzie czas na trzeci etap modernizacji – niewątpliwie najpoważniejszy. Obejmie on przebudowę głównego stadionu lekkoatletycznego.

Celem całej inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, otwartej przestrzeni sportowej, która będzie służyć zarówno profesjonalistom, jak i mieszkańcom Warszawy szukającym miejsca do aktywnego wypoczynku.

