Nowa Skra nabiera rozpędu. Jest wykonawca hali sportowej za ponad 237 mln zł

Decyzję ogłoszono 20 marca 2026 roku. Jeśli nie zostanie zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej, inwestycja ruszy w najbliższych miesiącach.

Budowa potrwa ponad dwa lata

Plan zakłada, że realizacja inwestycji zajmie 810 dni, czyli niespełna dwa i pół roku od podpisania umowy. To oznacza, że nowa hala mogłaby być gotowa około 2028 roku.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac, podkreślając, że to kolejny ważny krok w odbudowie sportowego znaczenia tego miejsca.

Hala na 6 tysięcy widzów

Nowy obiekt ma być jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w stolicy. Projekt przewiduje:

trybuny dla 6 tysięcy widzów,

dwie kondygnacje nadziemne i dwie podziemne,

powierzchnię użytkową ok. 9,8 tys. m²,

pełne zaplecze sportowe i techniczne,

parking dla uczestników wydarzeń.

Hala będzie przystosowana przede wszystkim do rozgrywek koszykówki i siatkówki, ale posłuży także jako przestrzeń do treningów i wydarzeń sportowych.

Nowa Skra już się zmieniła

Modernizacja Ośrodka Nowa Skra to projekt podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich został już zakończony i objął ogromny teren – aż 11 hektarów.

W jego ramach powstały m.in.:

stadion treningowy lekkoatletyczny,

strefa rzutni,

boisko do rugby,

zaplecze sportowe,

zrewitalizowany teren parkowy ze stawem i alejkami.

Cały kompleks został zaprojektowany tak, by był dostępny dla wszystkich – niezależnie od wieku czy sprawności.

Przed nami jeszcze jeden etap

Po zakończeniu budowy hali przyjdzie czas na trzeci etap modernizacji – niewątpliwie najpoważniejszy. Obejmie on przebudowę głównego stadionu lekkoatletycznego.

Celem całej inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, otwartej przestrzeni sportowej, która będzie służyć zarówno profesjonalistom, jak i mieszkańcom Warszawy szukającym miejsca do aktywnego wypoczynku.