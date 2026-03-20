Nowa Skra nabiera rozpędu. Jest wykonawca hali sportowej za ponad 237 mln zł

Budynek hali z elewacją w nturalnych kolorach ma łatwo się wkopmonować w zieleń Pola Mokotowskiego
Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa ogłosiło wybór wykonawcy hali sportowej w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Nowa Skra. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MIRBUD S.A. Teraz wszystko zależy od tego, czy pozostali uczestnicy przetargu nie złożą odwołań. Jeśli decyzja się uprawomocni, prace przy ul. Wawelskiej ruszą jeszcze w pierwszej połowie roku.
Przetarg na budowę hali ogłoszono 7 listopada 2025 roku, a otwarcie ofert nastąpiło 3 lutego 2026 roku. Do rywalizacji stanęły cztery duże firmy budowlane. Ostatecznie zwyciężyła oferta MIRBUD S.A. opiewająca na 237,6 mln zł.
Pozostałe propozycje były wyraźnie droższe:
Decyzję ogłoszono 20 marca 2026 roku. Jeśli nie zostanie zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej, inwestycja ruszy w najbliższych miesiącach.
Plan zakłada, że realizacja inwestycji zajmie 810 dni, czyli niespełna dwa i pół roku od podpisania umowy. To oznacza, że nowa hala mogłaby być gotowa około 2028 roku.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział szybkie rozpoczęcie prac, podkreślając, że to kolejny ważny krok w odbudowie sportowego znaczenia tego miejsca.
Nowy obiekt ma być jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w stolicy. Projekt przewiduje:
Hala będzie przystosowana przede wszystkim do rozgrywek koszykówki i siatkówki, ale posłuży także jako przestrzeń do treningów i wydarzeń sportowych.
Modernizacja Ośrodka Nowa Skra to projekt podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich został już zakończony i objął ogromny teren – aż 11 hektarów.
W jego ramach powstały m.in.:
Cały kompleks został zaprojektowany tak, by był dostępny dla wszystkich – niezależnie od wieku czy sprawności.
Po zakończeniu budowy hali przyjdzie czas na trzeci etap modernizacji – niewątpliwie najpoważniejszy. Obejmie on przebudowę głównego stadionu lekkoatletycznego.
Celem całej inwestycji jest stworzenie nowoczesnej, otwartej przestrzeni sportowej, która będzie służyć zarówno profesjonalistom, jak i mieszkańcom Warszawy szukającym miejsca do aktywnego wypoczynku.