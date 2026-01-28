Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć bezpośredni związek z zabójstwem, wdrożono procedury kryzysowe.
Interwencja służb rozpoczęła się po otrzymaniu zgłoszenia na numer alarmowy dotyczącego odnalezienia zwłok dwóch osób. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili śmierć kobiety oraz mężczyzny.
Według informacji policji ofiarami są rodzice napastnika, a w budynku znaleziono również martwe zwierzęta. Komenda Stołeczna Policji oficjalnie potwierdziła obecność ciał w obiekcie i natychmiastowe zabezpieczenie terenu.
W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mógł mieć bezpośredni związek z zabójstwem, wdrożono procedury kryzysowe. Do działań skierowano policyjnych negocjatorów, których celem było doprowadzenie do poddania się podejrzanego. Ze względu na wysokie ryzyko i charakter zdarzenia, w akcji brali udział wyspecjalizowane jednostki kontrterrorystyczne. Po dwóch godzinach podjęto szturm i w wyniku tej akcji sprawcę ujęto.
W operację na Targówku zaangażowano szerokie siły policyjne. Poza kontrterrorystami i negocjatorami, na miejscu pracowali funkcjonariusze z komendy na Pradze-Północ oraz Komendy Stołecznej Policji. Obszar wokół posesji został odizolowany przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym i umożliwić swobodne prowadzenie czynności procesowych.