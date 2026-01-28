Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

W domu jednorodzinnym przy ulicy Pszczyńskiej na warszawskim Targówku ujawniono ciała kobiety i mężczyzny. Podejrzany o dokonanie zbrodni 49-latek odciął się w jednym z pomieszczeń. Na miejscu trwały działania policyjnych negocjatorów oraz oddziałów kontrterrorystycznych. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia akcji ujęto podejrzanego w wyniku szturmu.



Interwencja służb rozpoczęła się po otrzymaniu zgłoszenia na numer alarmowy dotyczącego odnalezienia zwłok dwóch osób. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili śmierć kobiety oraz mężczyzny.

Według informacji policji ofiarami są rodzice napastnika, a w budynku znaleziono również martwe zwierzęta. Komenda Stołeczna Policji oficjalnie potwierdziła obecność ciał w obiekcie i natychmiastowe zabezpieczenie terenu.

Działania negocjacyjne i siłowe

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mógł mieć bezpośredni związek z zabójstwem, wdrożono procedury kryzysowe. Do działań skierowano policyjnych negocjatorów, których celem było doprowadzenie do poddania się podejrzanego. Ze względu na wysokie ryzyko i charakter zdarzenia, w akcji brali udział wyspecjalizowane jednostki kontrterrorystyczne. Po dwóch godzinach podjęto szturm i w wyniku tej akcji sprawcę ujęto.