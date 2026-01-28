0.1°C
1000.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

Publikacja: 28.01.2026 11:45

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć b

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć bezpośredni związek z zabójstwem, wdrożono procedury kryzysowe.

Foto: screen TVP Info

M.B.
W domu jednorodzinnym przy ulicy Pszczyńskiej na warszawskim Targówku ujawniono ciała kobiety i mężczyzny. Podejrzany o dokonanie zbrodni 49-latek odciął się w jednym z pomieszczeń. Na miejscu trwały działania policyjnych negocjatorów oraz oddziałów kontrterrorystycznych. Po dwóch godzinach od rozpoczęcia akcji ujęto podejrzanego w wyniku szturmu.

Interwencja służb rozpoczęła się po otrzymaniu zgłoszenia na numer alarmowy dotyczącego odnalezienia zwłok dwóch osób. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili śmierć kobiety oraz mężczyzny.

Według informacji policji ofiarami są rodzice napastnika, a w budynku znaleziono również martwe zwierzęta. Komenda Stołeczna Policji oficjalnie potwierdziła obecność ciał w obiekcie i natychmiastowe zabezpieczenie terenu.

Działania negocjacyjne i siłowe

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mógł mieć bezpośredni związek z zabójstwem, wdrożono procedury kryzysowe. Do działań skierowano policyjnych negocjatorów, których celem było doprowadzenie do poddania się podejrzanego. Ze względu na wysokie ryzyko i charakter zdarzenia, w akcji brali udział wyspecjalizowane jednostki kontrterrorystyczne. Po dwóch godzinach podjęto szturm i w wyniku tej akcji sprawcę ujęto.

Foto: TVP Info screen

Reklama
Reklama

Zaangażowanie służb i zabezpieczenie terenu

W operację na Targówku zaangażowano szerokie siły policyjne. Poza kontrterrorystami i negocjatorami, na miejscu pracowali funkcjonariusze z komendy na Pradze-Północ oraz Komendy Stołecznej Policji. Obszar wokół posesji został odizolowany przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym i umożliwić swobodne prowadzenie czynności procesowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej
po tragedii na pradze

Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państ
bezpieczeństwo

Obława na Ursynowie. Rozbito grupę handlującą ludźmi i narkotykami

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Do pracy skierowano 170 pługoposypyware
miasto zimą

Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb w tym sezonie

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa
instytucje kultury

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa

W okresie od maja 2024 roku do października 2025 roku w stolicy uśmiercono 881 dzików
zwierzę warszawskie

Warszawa w błędnym kole odstrzałów. Eksperci i społecznicy apelują o humanitarny przełom w sprawie dzików

Intraco od lat budzi emocje wśród architektów, urbanistów i mieszkańców.
przestrzeń miejska

Wyburzenie Intraco wstrzymane. Czy biurowiec z PRL zostanie zabytkiem?

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.
handel

W Galerii Warszawa Zachodnia otwarte są tylko trzy sklepy

Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.
zabytki

Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA