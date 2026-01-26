Ukradł włosy na Wilanowie. Policja złapała go na Bemowie

Mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów.
Do włamania doszło w godzinach nocnych na terenie warszawskiego Wilanowa. Sprawca dostał się do wnętrza lokalu przez okno w pomieszczeniu gospodarczym. Po wejściu do środka mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów. W trakcie przestępstwa część asortymentu uległa również zniszczeniu. Właściciel salonu wycenił poniesione straty na kwotę przekraczającą 800 tys. zł.
Podejrzany 29-latek został ujęty przez policję na terenie dzielnicy Bemowo.
Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu komendy na Mokotowie. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz dokonali szczegółowej analizy zebranych informacji. Dzięki działaniom operacyjnym udało się wytypować osobę odpowiedzialną za ten czyn oraz ustalić aktualne miejsce pobytu podejrzanego.
Podejrzany 29-latek został ujęty przez policję na terenie dzielnicy Bemowo. Po przewiezieniu do mokotowskiej jednostki i przedstawieniu zgromadzonego materiału dowodowego, mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
W trakcie przestępstwa część asortymentu uległa zniszczeniu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.