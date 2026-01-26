Ukradł włosy na Wilanowie. Policja złapała go na Bemowie

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 29-latka podejrzanego o włamanie do salonu fryzjerskiego na Wilanowie. Mężczyzna ukradł i zniszczył naturalne włosy o wartości ponad 800 tys. zł. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.



Do włamania doszło w godzinach nocnych na terenie warszawskiego Wilanowa. Sprawca dostał się do wnętrza lokalu przez okno w pomieszczeniu gospodarczym. Po wejściu do środka mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów. W trakcie przestępstwa część asortymentu uległa również zniszczeniu. Właściciel salonu wycenił poniesione straty na kwotę przekraczającą 800 tys. zł.

Podejrzany 29-latek został ujęty przez policję na terenie dzielnicy Bemowo. Foto: policja

Działania operacyjne funkcjonariuszy

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu komendy na Mokotowie. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz dokonali szczegółowej analizy zebranych informacji. Dzięki działaniom operacyjnym udało się wytypować osobę odpowiedzialną za ten czyn oraz ustalić aktualne miejsce pobytu podejrzanego.

Zatrzymanie na Bemowie i konsekwencje prawne

Podejrzany 29-latek został ujęty przez policję na terenie dzielnicy Bemowo. Po przewiezieniu do mokotowskiej jednostki i przedstawieniu zgromadzonego materiału dowodowego, mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.