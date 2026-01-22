-7.7°C
Życie Warszawy
TR Warszawa wkracza w nadziemny etap budowy

Publikacja: 22.01.2026 11:50

TR Warszawa wkracza w nadziemny etap budowy

Foto: mat. pras.

M.B.
Budowa nowej siedziby teatru TR Warszawa na placu Defilad przechodzi do kluczowej fazy. Po podpisaniu aneksu z wykonawcą ruszy budowa pięciu kondygnacji nadziemnych, które trwale zmienią krajobraz kulturalny stolicy i domkną nową wizję centrum miasta.

Podpisanie dokumentu z firmą Warbud 15 grudnia 2025 roku oficjalnie zakończyło pierwszy etap prac i umożliwiło płynne przejście do wznoszenia bryły budynku – informuje urbanity.pl. Decyzja o kontynuacji współpracy z dotychczasowym generalnym wykonawcą ma na celu zachowanie ciągłości robót oraz optymalizację procesów organizacyjnych. Po zakończeniu skomplikowanych prac w części podziemnej, inwestycja stanie się widoczna dla mieszkańców i turystów, realnie kształtując nową pierzeję centrum Warszawy.

Skala i parametry techniczne nowego gmachu

Drugi etap inwestycji zakłada powstanie pełnej konstrukcji nadziemnej teatru. Projekt przewiduje wzniesienie pięciu kondygnacji w technologii żelbetowej oraz montaż stalowej konstrukcji dachu. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych, z czego znacząca większość, bo ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych, znajdzie się nad poziomem gruntu. Skalę przedsięwzięcia obrazuje kubatura budynku, która przekroczy 112 tysięcy metrów sześciennych.

Instytucja, uznawana przez międzynarodową krytykę za jeden z najważniejszych teatrów awangardowych,

Instytucja, uznawana przez międzynarodową krytykę za jeden z najważniejszych teatrów awangardowych, zyska przestrzeń umożliwiającą realizację odważnych projektów artystycznych na szeroką skalę.

Foto: mat. pras.

Nowoczesne zaplecze dla awangardowej sztuki

Nowa siedziba TR Warszawa została zaprojektowana przez amerykańską pracownię Thomas Phifer and Partners przy współpracy z polskim biurem APA Wojciechowski Architekci oraz inżynierami z Buro Happold. Obiekt ma stać się jednym z najnowocześniejszych teatrów w Europie, oferującym zaawansowane rozwiązania technologiczne dostosowane do potrzeb współczesnej sztuki performatywnej. Instytucja, uznawana przez międzynarodową krytykę za jeden z najważniejszych teatrów awangardowych, zyska przestrzeń umożliwiającą realizację odważnych projektów artystycznych na szeroką skalę.

