Warszawski „żyletkowiec”, ikona powojennego modernizmu, trafił do rejestru

Modernizm w cieniu socrealizmu

Zespół budowlany powstał w szczególnym momencie historii architektury – w czasie, gdy w Polsce współistniały wpływy modernizmu i funkcjonalizmu z narzuconą odgórnie doktryną socrealizmu. Jak podkreśla Mazowiecki Konserwator Zabytków, realizacja ta jest w skali Warszawy wyjątkowa właśnie ze względu na umiejętne balansowanie pomiędzy tymi nurtami.

„Żyletkowiec” (z lewej) kontrastuje z monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, dziś biurowcem Ufficio Primo Foto: WUOZ

Minimalistyczny biurowiec Centrali, określany potocznie mianem „żyletkowca”, wyróżnia się powtarzalnymi modułami elewacyjnymi i wyrafinowaną grą światła i cienia – motywami charakterystycznymi dla twórczości Leykama. Budynek kontrastuje z monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, w którego bryle czytelne są inspiracje architekturą włoskiego renesansu.

Architektoniczny manifest niezależności

Detale architektoniczne obu obiektów stanowią erudycyjny popis znajomości historii sztuki i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie były one świadomą alternatywą wobec dominującej wówczas architektury socrealistycznej, podporządkowanej ideologii politycznej. Jak zaznacza konserwator, koncepcja Marka Leykama to „mistrzowski przykład pozornego dostosowania się do narzuconej formuły”, w której uważny odbiorca dostrzega nawiązania zarówno do renesansu, jak i modernizmu.

Detale architektoniczne obu obiektów stanowią erudycyjny popis znajomości historii sztuki i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Foto: WUOZ

Wartość historyczna, artystyczna i naukowa

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wartość historyczna zespołu wynika z jego ścisłych związków z powojenną odbudową Warszawy oraz udziału wybitnych polskich architektów w tym procesie. Przemyślana i harmonijna kompozycja urbanistyczna, czytelne proporcje, osie widokowe oraz relacje przestrzenne zachowały się do dziś, mimo upływu kilkudziesięciu lat.

Zespół budowlany przy ul. Wspólnej 62 oraz ul. św. Barbary 1/Wspólnej 56 jest również nośnikiem istotnych wartości naukowych. Stanowi cenne źródło wiedzy o architekturze lat 1950–1954, relacjach między modernizmem a socrealizmem oraz presji politycznej wywieranej na niezależnych twórców.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wartość historyczna zespołu wynika z jego ścisłych związków z powojenną odbudową Warszawy Foto: WUOZ

Zabytkowy symbol powojennej Warszawy

Wpisanie warszawskiego „żyletkowca” do rejestru zabytków to nie tylko akt formalnej ochrony, ale także ważny sygnał docenienia architektury powojennej. Realizacja Marka Leykama pozostaje jednym z najciekawszych przykładów twórczej niezależności w trudnych realiach politycznych i trwałym elementem tożsamości urbanistycznej stolicy.