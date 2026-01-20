-5.7°C
1026.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawski „żyletkowiec”, ikona powojennego modernizmu, trafił do rejestru

Publikacja: 20.01.2026 15:40

Warszawski „żyletkowiec”, ikona powojennego modernizmu, trafił do rejestru

Foto: WUOZ

M.B.
Jedna z najbardziej charakterystycznych realizacji architektonicznych powojennej Warszawy – tzw. „żyletkowiec” projektu Marka Leykama – została oficjalnie wpisana do rejestru zabytków.

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdza wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową zespołu budowlanego, który do dziś stanowi świadectwo twórczej odwagi architektów działających pod presją ideologiczną lat 50.

Decyzja konserwatora: ochrona unikatowego zespołu

Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego. Autorem projektu był Marek Leykam – jeden z najwybitniejszych polskich architektów późnego modernizmu, twórca wielu rozpoznawalnych gmachów użyteczności publicznej w Polsce.

Wpis do rejestru obejmuje dwa budynki: dawny biurowiec Ekspozytury Warszawskiej (znany również jako Ufficio Primo) oraz dawny biurowiec Centrali Biura Studiów Projektów Budownictwa Specjalnego. Obiekty powstały w latach 1950–1954 na terenie wąskiego kwartału wyznaczonego ulicami Wspólną, Poznańską i św. Barbary, w samym sercu stolicy.

Reklama
Reklama

Modernizm w cieniu socrealizmu

Zespół budowlany powstał w szczególnym momencie historii architektury – w czasie, gdy w Polsce współistniały wpływy modernizmu i funkcjonalizmu z narzuconą odgórnie doktryną socrealizmu. Jak podkreśla Mazowiecki Konserwator Zabytków, realizacja ta jest w skali Warszawy wyjątkowa właśnie ze względu na umiejętne balansowanie pomiędzy tymi nurtami.

„Żyletkowiec” (z lewej) kontrastuje z monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, dziś biurowcem

„Żyletkowiec” (z lewej) kontrastuje z monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, dziś biurowcem Ufficio Primo

Foto: WUOZ

Minimalistyczny biurowiec Centrali, określany potocznie mianem „żyletkowca”, wyróżnia się powtarzalnymi modułami elewacyjnymi i wyrafinowaną grą światła i cienia – motywami charakterystycznymi dla twórczości Leykama. Budynek kontrastuje z monumentalnym gmachem Ekspozytury Warszawskiej, w którego bryle czytelne są inspiracje architekturą włoskiego renesansu.

Polecane
Gmach stanowi integralną część harmonijnego zespołu urbanistycznego, w skład którego wchodzą także s
inwestycje
Modernistyczny biurowiec Leykama zagrożony

Architektoniczny manifest niezależności

Detale architektoniczne obu obiektów stanowią erudycyjny popis znajomości historii sztuki i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie były one świadomą alternatywą wobec dominującej wówczas architektury socrealistycznej, podporządkowanej ideologii politycznej. Jak zaznacza konserwator, koncepcja Marka Leykama to „mistrzowski przykład pozornego dostosowania się do narzuconej formuły”, w której uważny odbiorca dostrzega nawiązania zarówno do renesansu, jak i modernizmu.

Detale architektoniczne obu obiektów stanowią erudycyjny popis znajomości historii sztuki i europejs

Detale architektoniczne obu obiektów stanowią erudycyjny popis znajomości historii sztuki i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Foto: WUOZ

Reklama
Reklama

Wartość historyczna, artystyczna i naukowa

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wartość historyczna zespołu wynika z jego ścisłych związków z powojenną odbudową Warszawy oraz udziału wybitnych polskich architektów w tym procesie. Przemyślana i harmonijna kompozycja urbanistyczna, czytelne proporcje, osie widokowe oraz relacje przestrzenne zachowały się do dziś, mimo upływu kilkudziesięciu lat.

Zespół budowlany przy ul. Wspólnej 62 oraz ul. św. Barbary 1/Wspólnej 56 jest również nośnikiem istotnych wartości naukowych. Stanowi cenne źródło wiedzy o architekturze lat 1950–1954, relacjach między modernizmem a socrealizmem oraz presji politycznej wywieranej na niezależnych twórców.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wartość historyczna zespołu wynika z jego ścisłych związków z

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wartość historyczna zespołu wynika z jego ścisłych związków z powojenną odbudową Warszawy

Foto: WUOZ

Zabytkowy symbol powojennej Warszawy

Wpisanie warszawskiego „żyletkowca” do rejestru zabytków to nie tylko akt formalnej ochrony, ale także ważny sygnał docenienia architektury powojennej. Realizacja Marka Leykama pozostaje jednym z najciekawszych przykładów twórczej niezależności w trudnych realiach politycznych i trwałym elementem tożsamości urbanistycznej stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wybita z osi jazdy toyota dachowała i sunąc na nim wpadła w oczekujących na zielone światło pieszych
bezpieczeństwo ruch drogowego

Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Prokuratura stawia zarzuty obojgu kierowcom

Aukcje przygotowane przez warszawskie dzielnice stanowią ważny element wsparcia 34. Finału Wielkiej
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Warszawa gra z WOŚP. Wyjątkowe aukcje dzielnic

Podstawą zatrzymania obu mężczyzn był Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wystawiony w celu aresztow
bezpieczeństwo

Dwaj poszukiwani wpadli podczas kontroli granicznej na Okęciu

Od rana w miejsce tragedii mieszkańcy przynoszą znicze, kwiaty i maskotki
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Nowe informacje po tragicznym wypadku w Warszawie. Co czeka oboje kierowców?

Ze względu na fakt, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach powrotu do więzienia, górna g
bezpieczeństwo

Agresja wobec kierownika sklepu. Napastnikowi grozi wieloletnie więzienie

Budynek przy Krakowskim Przedmieściu powitał pierwszego gościa 19 listopada 1901 roku.
rocznica

Ikona Warszawy świętuje jubileusz. Hotel Bristol ma 125 lat

Z całej Polski płynęły doniesienia o obserwacjach spektakularnej zorzy, Warszawa nie była wyjątkiem
kosmos

Zorza polarna rozświetliła niebo nad Warszawą

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali pasażera do kontroli szczegółowej. Łączna waga zab
bezpieczeństwo

Pamiątki z Seszeli przejęte przez służby na Lotnisku Chopina

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama