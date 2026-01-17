-7.9°C
1037.6 hPa
Życie Warszawy
Fala mrozów w stolicy. Ostrzeżenia meteorologiczne dla Warszawy na najbliższe 48 godzin

Publikacja: 17.01.2026 17:10

Arktyczne powietrze przyniesie do Warszawy prawdziwie zimową aurę.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na gwałtowne ochłodzenie. Po okresie względnego ocieplenia, do stolicy nadciąga arktyczne powietrze, które przyniesie drastyczny spadek temperatury oraz niebezpieczne zjawiska na drogach i chodnikach.

Główne ośrodki meteorologiczne są zgodne: najbliższe 48 godzin upłynie pod znakiem silnego mrozu i lokalnych oblodzeń, co poskutkowało wydaniem oficjalnych ostrzeżeń dla województwa mazowieckiego.

Żółty alert pogodowy: mróz i gołoledź

Najważniejszą informacją dla warszawiaków jest wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia (kolor żółty). Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz szwajcarski serwis pogodowy Meteoblue, alert dotyczący silnego mrozu obowiązuje od sobotniego wieczoru, 17 stycznia, aż do wtorkowego poranka.

Prognozowane są następujące zagrożenia:

  • Silny mróz: temperatura w nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek może spaść lokalnie nawet do –12°C lub –15°C.
  • Oblodzenia: w miejscach, gdzie wystąpiły wcześniejsze opady, spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni, tworząc tzw. szklankę.
  • Opady marznące: wybrane modele pogodowe wskazują na ryzyko wystąpienia punktowych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź w sobotę wieczorem.
Prognoza według kluczowych ośrodków meteorologicznych

Dane z trzech niezależnych źródeł pozwalają na precyzyjne określenie warunków, jakie będą panować w stolicy w dniach 17–19 stycznia 2026 roku.

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB)

Polscy synoptycy wskazują na wyraźne ochłodzenie wywołane napływem mas powietrza ze wschodu. IMGW przewiduje, że w ciągu dnia temperatura maksymalna nie przekroczy –5°C, natomiast nocne spadki będą szczególnie dotkliwe w rejonach podwarszawskich. Instytut podkreśla konieczność zachowania ostrożności przez kierowców ze względu na śliskie nawierzchnie.

2. AccuWeather

Amerykański serwis AccuWeather prognozuje dla Warszawy „mroźne słońce” (hazy sun). Choć niedziela i poniedziałek mogą przynieść przejaśnienia, temperatura odczuwalna (RealFeel) będzie znacznie niższa od wskazań termometrów ze względu na umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Według tego modelu, w niedzielę rano temperatura odczuwalna w stolicy może spaść do –18°C.

3. Meteoblue

Szwajcarski ośrodek Meteoblue w swoich modelach wysokiej rozdzielczości potwierdza stabilizację mroźnej aury. Ostrzega przed tzw. „twardym mrozem” (hard frost), który utrzyma się przez całą dobę. Prognozy wskazują na niemal zerowe prawdopodobieństwo opadów śniegu w najbliższych 48 godzinach, co oznacza, że mróz będzie miał charakter „suchy”, ale bardzo dotkliwy.

Harmonogram pogodowy na najbliższe dwie doby

Czas Temperatura (st. C) Zjawiska
Sobota wieczór (17.01) –3°C do –7°C Spadek temperatury, możliwe oblodzenia
Noc sobota/niedziela –10°C do –14°C Silny mróz, bezchmurne niebo
Niedziela dzień (18.01) –4°C do –6°C Mroźnie i słonecznie, silne porywy wiatru
Noc niedziela/poniedziałek –11°C do –15°C Kulminacja mrozu, alert pogodowy
Poniedziałek dzień (19.01) –3°C do –5°C Kontynuacja zimowej aury, niewielkie zachmurzenie
Apel miasta o empatię i pragmatyzm

Służby miejskie apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz starsze, dla których tak niskie temperatury stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

Warto również sprawdzić stan akumulatorów w pojazdach, gdyż najbliższe dwie noce będą surowym testem dla instalacji elektrycznych.

