Fala mrozów w stolicy. Ostrzeżenia meteorologiczne dla Warszawy na najbliższe 48 godzin

Arktyczne powietrze przyniesie do Warszawy prawdziwie zimową aurę.
Główne ośrodki meteorologiczne są zgodne: najbliższe 48 godzin upłynie pod znakiem silnego mrozu i lokalnych oblodzeń, co poskutkowało wydaniem oficjalnych ostrzeżeń dla województwa mazowieckiego.
Najważniejszą informacją dla warszawiaków jest wydanie ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia (kolor żółty). Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz szwajcarski serwis pogodowy Meteoblue, alert dotyczący silnego mrozu obowiązuje od sobotniego wieczoru, 17 stycznia, aż do wtorkowego poranka.
Prognozowane są następujące zagrożenia:
Dane z trzech niezależnych źródeł pozwalają na precyzyjne określenie warunków, jakie będą panować w stolicy w dniach 17–19 stycznia 2026 roku.
Polscy synoptycy wskazują na wyraźne ochłodzenie wywołane napływem mas powietrza ze wschodu. IMGW przewiduje, że w ciągu dnia temperatura maksymalna nie przekroczy –5°C, natomiast nocne spadki będą szczególnie dotkliwe w rejonach podwarszawskich. Instytut podkreśla konieczność zachowania ostrożności przez kierowców ze względu na śliskie nawierzchnie.
Amerykański serwis AccuWeather prognozuje dla Warszawy „mroźne słońce” (hazy sun). Choć niedziela i poniedziałek mogą przynieść przejaśnienia, temperatura odczuwalna (RealFeel) będzie znacznie niższa od wskazań termometrów ze względu na umiarkowany wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Według tego modelu, w niedzielę rano temperatura odczuwalna w stolicy może spaść do –18°C.
Szwajcarski ośrodek Meteoblue w swoich modelach wysokiej rozdzielczości potwierdza stabilizację mroźnej aury. Ostrzega przed tzw. „twardym mrozem” (hard frost), który utrzyma się przez całą dobę. Prognozy wskazują na niemal zerowe prawdopodobieństwo opadów śniegu w najbliższych 48 godzinach, co oznacza, że mróz będzie miał charakter „suchy”, ale bardzo dotkliwy.
|Czas
|Temperatura (st. C)
|Zjawiska
|Sobota wieczór (17.01)
|–3°C do –7°C
|Spadek temperatury, możliwe oblodzenia
|Noc sobota/niedziela
|–10°C do –14°C
|Silny mróz, bezchmurne niebo
|Niedziela dzień (18.01)
|–4°C do –6°C
|Mroźnie i słonecznie, silne porywy wiatru
|Noc niedziela/poniedziałek
|–11°C do –15°C
|Kulminacja mrozu, alert pogodowy
|Poniedziałek dzień (19.01)
|–3°C do –5°C
|Kontynuacja zimowej aury, niewielkie zachmurzenie
Służby miejskie apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz starsze, dla których tak niskie temperatury stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.
Warto również sprawdzić stan akumulatorów w pojazdach, gdyż najbliższe dwie noce będą surowym testem dla instalacji elektrycznych.