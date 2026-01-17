Nowy biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego zastąpi budynek z lat 90.

W Warszawie rozpoczynają się przygotowania do realizacji przy ulicy Prostej 69 nowej inwestycji biurowej o nazwie LightOn. Projekt prowadzony przez CPI Property Group zakłada wyburzenie istniejącego obiektu z 1997 roku i wzniesienie w jego miejscu nowoczesnego biurowca klasy A.



Nowy budynek dostarczy na stołeczny rynek niemal 24 tys. m2 powierzchni najmu i zostanie oddany do użytku na przełomie 2028 i 2029 roku.

Harmonogram prac rozbiórkowych na Woli

Generalnym wykonawcą prac rozbiórkowych została firma Tree, która przejęła już plac budowy. W styczniu zaplanowano prace porządkowe oraz techniczne przygotowanie konstrukcji do wyburzenia. Właściwe prace rozbiórkowe ruszą w lutym.

Właściwe prace rozbiórkowe dotychczasowego biurowca Prosta 69 ruszą w lutym. Foto: mat. pras.

Budynek przy Prostej 69, znany wcześniej jako Prosta 69 Business Centre, oferował dotychczas około 11 tys m2 powierzchni biurowej na dziewięciu kondygnacjach. Ostatni najemcy opuścili obiekt pod koniec grudnia ubiegłego roku.