Nowy biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego zastąpi budynek z lat 90.

Lighy On będzie składał się z 14 kondygnacji, w tym 10 poziomów w bryle głównej oraz 4 dodatkowych pięter w części stanowiącej dominantę architektoniczną.
Nowy budynek dostarczy na stołeczny rynek niemal 24 tys. m2 powierzchni najmu i zostanie oddany do użytku na przełomie 2028 i 2029 roku.
Generalnym wykonawcą prac rozbiórkowych została firma Tree, która przejęła już plac budowy. W styczniu zaplanowano prace porządkowe oraz techniczne przygotowanie konstrukcji do wyburzenia. Właściwe prace rozbiórkowe ruszą w lutym.
Budynek przy Prostej 69, znany wcześniej jako Prosta 69 Business Centre, oferował dotychczas około 11 tys m2 powierzchni biurowej na dziewięciu kondygnacjach. Ostatni najemcy opuścili obiekt pod koniec grudnia ubiegłego roku.
Biurowiec LightOn jest pierwszym projektem deweloperskim realizowanym od podstaw przez CPI Property Group na polskim rynku. Koncepcja architektoniczna powstała przy współpracy wewnętrznego zespołu inwestora, kierowanego przez Mikołaja Płonkę, z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Obiekt będzie składał się z 14 kondygnacji, w tym 10 poziomów w bryle głównej oraz 4 dodatkowych pięter w części stanowiącej dominantę architektoniczną.
Przyziemie biurowca LightOn zostanie wynajęte punktom usługowym
Nowy biurowiec został zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynkowymi i standardami ESG. Inwestor planuje uzyskanie certyfikatów WELL, BREEAM, SmartScore oraz WiredScore na najwyższych poziomach. Budynek będzie również w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Obiekt bez barier.
Inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego, w sercu najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy biznesowej Warszawy. Bliskość kluczowych węzłów komunikacyjnych oraz innych nowoczesnych obiektów biurowych, takich jak Skyliner czy Crown Point, podkreśla strategiczne znaczenie tej lokalizacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zarządzania i optymalizacji systemów IT, LightOn ma stać się ważnym punktem na mapie biurowej Woli.