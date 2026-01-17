-2.5°C
Nowy biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego zastąpi budynek z lat 90.

Publikacja: 17.01.2026 14:00

Lighy On będzie składał się z 14 kondygnacji, w tym 10 poziomów w bryle głównej oraz 4 dodatkowych pięter w części stanowiącej dominantę architektoniczną.

Foto: mat. pras.

M.B.
W Warszawie rozpoczynają się przygotowania do realizacji przy ulicy Prostej 69 nowej inwestycji biurowej o nazwie LightOn. Projekt prowadzony przez CPI Property Group zakłada wyburzenie istniejącego obiektu z 1997 roku i wzniesienie w jego miejscu nowoczesnego biurowca klasy A.

Nowy budynek dostarczy na stołeczny rynek niemal 24 tys. m2 powierzchni najmu i zostanie oddany do użytku na przełomie 2028 i 2029 roku.

Harmonogram prac rozbiórkowych na Woli

Generalnym wykonawcą prac rozbiórkowych została firma Tree, która przejęła już plac budowy. W styczniu zaplanowano prace porządkowe oraz techniczne przygotowanie konstrukcji do wyburzenia. Właściwe prace rozbiórkowe ruszą w lutym.

Właściwe prace rozbiórkowe dotychczasowego biurowca Prosta 69 ruszą w lutym.

Foto: mat. pras.

Budynek przy Prostej 69, znany wcześniej jako Prosta 69 Business Centre, oferował dotychczas około 11 tys m2 powierzchni biurowej na dziewięciu kondygnacjach. Ostatni najemcy opuścili obiekt pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Inwestycja LightOn jako debiut deweloperski CPIPG

Biurowiec LightOn jest pierwszym projektem deweloperskim realizowanym od podstaw przez CPI Property Group na polskim rynku. Koncepcja architektoniczna powstała przy współpracy wewnętrznego zespołu inwestora, kierowanego przez Mikołaja Płonkę, z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Obiekt będzie składał się z 14 kondygnacji, w tym 10 poziomów w bryle głównej oraz 4 dodatkowych pięter w części stanowiącej dominantę architektoniczną.

Przyziemie biurowca LightOn zostanie wynajęte punktom usługowym

Foto: mat. pras.

Standard techniczny i infrastruktura budynku

Nowy biurowiec został zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynkowymi i standardami ESG. Inwestor planuje uzyskanie certyfikatów WELL, BREEAM, SmartScore oraz WiredScore na najwyższych poziomach. Budynek będzie również w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Obiekt bez barier.

Pasażerowie i pracownicy będą mieli do dyspozycji:

  • dwupoziomowy podziemny z 200 miejscami w systemie rotacyjnym,
  • stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz pełne zaplecze dla rowerzystów,
  • zielony taras o powierzchni 550 m2 zlokalizowany na dziesiątym piętrze,
  • lokale handlowe i gastronomiczne w parterze budynku.
