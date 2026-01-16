Projekty, które zmienią oblicze Warszawy. Te inwestycje mają zostać ukończone w 2026 roku

Rok 2026 ma być dla Warszawy momentem przełomowym pod względem infrastrukturalnym i urbanistycznym. Stolica finalizuje kilka wieloletnich inwestycji, które realnie wpłyną na funkcjonowanie miasta. Które projekty mają według założeń zostać ukończone w tym roku?



Warszawa realizuje długofalową strategię rozwoju, której elementemi są duże projekty infrastrukturalne i przestrzenne. Jak donosi portal Property Design, w latach 2026–2030 miasto planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 16,9 mld zł, co jest rekordową sumą. Niemal 4 mld zł przypadną na sam 2026 rok. Wśród przedsięwzięć zaplanowanych na ten okres znajdują się zarówno inwestycje transportowe, jak i kulturalne oraz urbanistyczne. Trzy z nich budzą szczególne zainteresowanie mieszkańców.

Reklama Reklama

Ostatni odcinek drugiej linii metra na Bemowie

Jednym z kluczowych projektów realizowanych w 2026 roku będzie zakończenie budowy ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na Bemowie powstaną trzy nowe stacje – Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Za stacją Karolin zaplanowano także podziemne tory prowadzące do nowej Stacji Techniczno-Postojowej Mory, która umożliwi pełną obsługę składów kursujących na linii M2. Zgodnie z zapowiedziami, całość ma zostać oddana do użytku pod koniec 2026 roku.

Nowa Sala Kongresowa

Istotnym wydarzeniem dla stołecznej kultury ma być również zakończenie modernizacji Sali Kongresowej. Obiekt pozostaje niedostępny dla publiczności od 2014 roku. Jak przypomina Property Design, zakres prac objął nie tylko samą salę główną, ale również zaplecze konferencyjne, sanitarne i gastronomiczne. Budynek zostanie dostosowany do aktualnych norm przeciwpożarowych i sanitarnych, a także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przy zachowaniu wymogów konserwatorskich. Nowa infrastruktura elektroakustyczna, rozbudowana mechanika sceniczna oraz nowoczesne oświetlenie mają umożliwić organizację wydarzeń artystycznych i konferencyjnych na międzynarodowym poziomie.

Nowe Centrum Warszawy i zielona transformacja Śródmieścia

Trzecią główną inwestycją w 2026 roku będzie kontynuacja projektu Nowe Centrum Warszawy, którego celem jest zazielenienie Śródmieścia oraz przekształcanie centralnych przestrzeni miasta w miejsca bardziej przyjazne mieszkańcom.