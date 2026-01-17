-2.5°C
Życie Warszawy
Plany rewitalizacji Parku Wiecha po konsultacjach społecznych

Publikacja: 17.01.2026 11:00

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa odnowa alei głównej oraz pozostałych części parku.

Foto: mat. pras.

M.B.
Opublikowano raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłości parku imienia Stefana Wiecheckiego Wiecha. Dokument ten stanowi podsumowanie opinii mieszkańców Targówka i wyznacza kierunki nadchodzących zmian w tym zielonym obszarze miasta.

Modernizacja skupi się na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej, poprawie bezpieczeństwa oraz wymianie infrastruktury parkowej, a pierwsze prace budowlane zaplanowano na koniec 2026 roku.

Przebieg procesu konsultacyjnego z mieszkańcami

Proces zbierania opinii na temat zmian odbył się między 22 października a 16 listopada 2025 roku. W tym czasie przeprowadzono liczne spotkania i rozmowy, które łącznie trwały ponad 17 godzin. W inicjatywę zaangażowała się Fundacja Think Tank Miasto oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, co miało zapewnić transparentność całego procesu. Organizatorzy otrzymali ponad 500 pytań i opinii, które posłużyły do opracowania finalnego raportu.

Zakres planowanych prac modernizacyjnych

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa odnowa alei głównej oraz pozostałych części parku. Planowane działania obejmują naprawę ścieżek i chodników, które zostaną wykonane z materiałów przepuszczających wodę opadową. Przewidziano również wymianę oświetlenia, ławek oraz koszy na śmieci.

Istotnym elementem inwestycji będzie rozbudowa systemu monitoringu o kolejne kamery, co ma bezpośrednio wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

Jedną z kluczowych zmian będzie demontaż betonowych nawierzchni między fontannami i zastąpienie ich trawnikami. Dzięki temu powierzchnia biologicznie czynna w parku zwiększy się o 433 m2. Projekt zakłada również instalację nowoczesnego systemu nawadniania oraz nowe nasadzenia roślinności, co ma poprawić lokalny mikroklimat.

Harmonogram realizacji i finansowanie inwestycji

Na podstawie opracowanego raportu, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku przygotowany zostanie szczegółowy projekt rewitalizacji. Harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy pod koniec 2026 roku i zakończenie zasadniczych prac w 2027 roku. Wyjątkiem będzie budowa nowej ścieżki rowerowej, realizowana przez inwestora zewnętrznego w trybie specustawy, której powstanie zaplanowano na 2028 rok.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 6 162 057 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z kilku źródeł: budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetu miasta stołecznego Warszawy, środków Dzielnicy Targówek oraz funduszy z Budżetu Obywatelskiego.

