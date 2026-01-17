Plany rewitalizacji Parku Wiecha po konsultacjach społecznych

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa odnowa alei głównej oraz pozostałych części parku.
Modernizacja skupi się na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej, poprawie bezpieczeństwa oraz wymianie infrastruktury parkowej, a pierwsze prace budowlane zaplanowano na koniec 2026 roku.
Proces zbierania opinii na temat zmian odbył się między 22 października a 16 listopada 2025 roku. W tym czasie przeprowadzono liczne spotkania i rozmowy, które łącznie trwały ponad 17 godzin. W inicjatywę zaangażowała się Fundacja Think Tank Miasto oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, co miało zapewnić transparentność całego procesu. Organizatorzy otrzymali ponad 500 pytań i opinii, które posłużyły do opracowania finalnego raportu.
Głównym założeniem projektu jest kompleksowa odnowa alei głównej oraz pozostałych części parku. Planowane działania obejmują naprawę ścieżek i chodników, które zostaną wykonane z materiałów przepuszczających wodę opadową. Przewidziano również wymianę oświetlenia, ławek oraz koszy na śmieci.
Istotnym elementem inwestycji będzie rozbudowa systemu monitoringu o kolejne kamery, co ma bezpośrednio wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.
Jedną z kluczowych zmian będzie demontaż betonowych nawierzchni między fontannami i zastąpienie ich trawnikami. Dzięki temu powierzchnia biologicznie czynna w parku zwiększy się o 433 m2. Projekt zakłada również instalację nowoczesnego systemu nawadniania oraz nowe nasadzenia roślinności, co ma poprawić lokalny mikroklimat.
Na podstawie opracowanego raportu, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 roku przygotowany zostanie szczegółowy projekt rewitalizacji. Harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy pod koniec 2026 roku i zakończenie zasadniczych prac w 2027 roku. Wyjątkiem będzie budowa nowej ścieżki rowerowej, realizowana przez inwestora zewnętrznego w trybie specustawy, której powstanie zaplanowano na 2028 rok.
Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 6 162 057 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z kilku źródeł: budżetu Województwa Mazowieckiego, budżetu miasta stołecznego Warszawy, środków Dzielnicy Targówek oraz funduszy z Budżetu Obywatelskiego.