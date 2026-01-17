Plany rewitalizacji Parku Wiecha po konsultacjach społecznych

Opublikowano raport z konsultacji społecznych dotyczących przyszłości parku imienia Stefana Wiecheckiego Wiecha. Dokument ten stanowi podsumowanie opinii mieszkańców Targówka i wyznacza kierunki nadchodzących zmian w tym zielonym obszarze miasta.



Modernizacja skupi się na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej, poprawie bezpieczeństwa oraz wymianie infrastruktury parkowej, a pierwsze prace budowlane zaplanowano na koniec 2026 roku.

Reklama Reklama

Przebieg procesu konsultacyjnego z mieszkańcami

Proces zbierania opinii na temat zmian odbył się między 22 października a 16 listopada 2025 roku. W tym czasie przeprowadzono liczne spotkania i rozmowy, które łącznie trwały ponad 17 godzin. W inicjatywę zaangażowała się Fundacja Think Tank Miasto oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, co miało zapewnić transparentność całego procesu. Organizatorzy otrzymali ponad 500 pytań i opinii, które posłużyły do opracowania finalnego raportu.

Zakres planowanych prac modernizacyjnych

Głównym założeniem projektu jest kompleksowa odnowa alei głównej oraz pozostałych części parku. Planowane działania obejmują naprawę ścieżek i chodników, które zostaną wykonane z materiałów przepuszczających wodę opadową. Przewidziano również wymianę oświetlenia, ławek oraz koszy na śmieci.