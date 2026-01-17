-2.5°C
Życie Warszawy
Nowa ulica Wileńska. Koniec sporu o kształt praskiej arterii. Znamy wariant przebudowy

Publikacja: 17.01.2026 09:15

Ulica Wileńska przed remontem

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Po burzliwych konsultacjach dotyczących ul. Wileńskiej, urzędnicy podjęli kluczowe decyzje. Zamiast wybierać między skrajnymi wizjami, miasto zdecydowało się na „trzecią drogę”, która połączy potrzeby mieszkańców, kierowców i lokalnego biznesu.

Rewitalizacja historycznych przestrzeni Warszawy rzadko budzi tak duże emocje, jak miało to miejsce w przypadku praskiej ulicy Wileńskiej. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy ścierali się w dyskusji nad tym, czy ta ważna arteria powinna stać się nowoczesnym deptakiem, czy pozostać przejezdną osią dzielnicy.

Po opublikowaniu oficjalnego raportu z konsultacji, staje się jasne, że głos lokalnej społeczności nie tylko został usłyszany, ale stał się fundamentem pod zupełnie nową, kompromisową koncepcję. Zarząd Dróg Miejskich musiał zrewidować swoje pierwotne założenia, odchodząc od wizji radykalnej zielonej rewolucji na rzecz pragmatyzmu, który pozwoli zachować unikatowy charakter Pragi-Północ.

Przebieg i skala konsultacji

Między 6 a 30 listopada 2025 roku mieszkańcy mieli realną okazję, by wpłynąć na to, jak będzie wyglądać ich bezpośrednie sąsiedztwo. Skala odzewu zaskoczyła nawet samych organizatorów, ponieważ do urzędu wpłynęło aż 309 formularzy online oraz 20 szczegółowych wiadomości e-mail.

Kulminacyjnym momentem było otwarte spotkanie stacjonarne w Pałacyku Konopackiego, które zgromadziło około pięćdziesięciu uczestników gotowych do merytorycznej, choć momentami emocjonalnej debaty. Dyżury telefoniczne dopełniły obrazu konsultacji, pokazując, że każda grupa wiekowa i społeczna chciała mieć swój udział w kreowaniu nowej przestrzeni.

Głos Pragi. Co najbardziej niepokoiło mieszkańców?

Analiza nadesłanych uwag ujawniła głębokie pęknięcie między wizją projektantów a twardą rzeczywistością praskiej ulicy. Najsilniejszym punktem zapalnym okazała się kwestia parkowania, gdyż mieszkańcy i przedsiębiorcy wyrażali potężne obawy przed drastycznym zmniejszeniem liczby miejsc postojowych. Wskazywano, że brak możliwości zaparkowania pod domem lub sklepem uderzy w lokalne usługi i codzienne życie osób starszych czy dostawców.

Najważniejszą zmianą względem poprzednich planów jest decyzja o utrzymaniu ruchu dwukierunkowego na całej długości ulicy.

Równie istotnym wątkiem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo socjalne. Uczestnicy konsultacji alarmowali o problemach z handlem narkotykami oraz spożywaniem alkoholu w bramach, podkreślając, że nowa nawierzchnia nie rozwiąże patologii bez instalacji nowoczesnego monitoringu i lepszego doświetlenia mrocznych zakątków ulicy.

Często pojawiał się też postulat dotyczący hierarchii działań miasta. Mieszkańcy argumentowali, że przed kosztownym „pudrowaniem” chodników, Ratusz powinien skupić się na gruntownych remontach miejskich kamienic oraz podłączeniu ich do sieci centralnego ogrzewania.

Ewolucja koncepcji

Początkowo na stole leżały dwa skrajne warianty, które miały odmienić oblicze Wileńskiej. Pierwszy z nich zakładał stworzenie woonerfu, czyli strefy zamieszkania, w której piesi mają absolutny priorytet, a samochody są jedynie gośćmi. Druga, jeszcze śmielsza propozycja, przewidywała budowę parku linearnego na odcinku między Targową a Inżynierską, co wiązałoby się z maksymalizacją zieleni kosztem niemal całkowitego wyparcia ruchu kołowego.

Obie te wizje zostały jednak ocenione przez lokalną społeczność jako zbyt radykalne i niedopasowane do obecnych realiów dzielnicy. Mieszkańcy obawiali się, że Park Linearny stanie się niekontrolowaną strefą rekreacji, która przyciągnie osoby zakłócające porządek, zamiast służyć rodzinom. W odpowiedzi na ten opór, Zarząd Dróg Miejskich ogłosił powstanie wariantu wynikowego, który zmierza w kierunku kompromisu łączącego estetykę z niezbędną funkcjonalnością.

Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji społecznej, przyjdzie czas na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej

Szczegóły nowej Wileńskiej. Jak będzie wyglądać ulica?

Nowa koncepcja przebudowy Wileńskiej to powrót do sprawdzonych rozwiązań ubranych w nowoczesną formę. Najważniejszą zmianą względem poprzednich planów jest decyzja o utrzymaniu ruchu dwukierunkowego na całej długości ulicy. Urzędnicy zrezygnowali z restrykcyjnej strefy zamieszkania na rzecz strefy „Tempo 30”, co ma zagwarantować płynność przejazdu przy jednoczesnym radykalnym wzroście bezpieczeństwa pieszych.

Zmianie uległo też podejście do infrastruktury postojowej, ponieważ w nowej propozycji przewidziano znacznie więcej miejsc parkingowych niż w pierwotnie prezentowanych wariantach, co było kluczowym wymogiem mieszkańców.

Projektantów czeka teraz trudne zadanie wkomponowania nowej, niskiej zieleni i retencji wody opadowej w taki sposób, aby nie ograniczać widoczności na skrzyżowaniach i nie zasłaniać witryn lokalnych sklepów, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich istniejących już na ulicy drzew.

Oświetlenie, monitoring i klimat Pragi

Mimo wielu korekt technicznych, projekt wciąż kładzie ogromny nacisk na zachowanie historycznego sznytu ulicy Wileńskiej. Przebudowa ma podkreślić praski klimat poprzez konserwację zabytkowego bruku, starego torowiska tramwajowego oraz kamiennych krawężników.

Nowym, niezwykle ważnym elementem będzie system oświetlenia, który ma wykorzystywać stylowe lampy typu pastorał, co nie tylko doda ulicy elegancji, ale przede wszystkim poprawi poczucie bezpieczeństwa po zmroku.

Miasto obiecuje również wdrożenie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, takich jak ogrody deszczowe, które pomogą w retencji wody i łagodzeniu skutków miejskich wysp ciepła. Wszystko to ma tworzyć spójną całość, w której nowoczesna inżynieria drogowa spotyka się z szacunkiem do zabytkowej tkanki miejskiej.

Co dalej? Harmonogram prac i kolejne kroki

Zakończenie publikacji raportu z konsultacji to dopiero początek nowej drogi dla Wileńskiej. Zarząd Dróg Miejskich intensywnie pracuje teraz nad sfinalizowaniem trzeciej koncepcji, która zostanie ponownie zaprezentowana mieszkankom i mieszkańcom podczas specjalnego spotkania.

Po uzyskaniu ostatecznej akceptacji społecznej, przyjdzie czas na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz starania o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta.

